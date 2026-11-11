Chuỗi KFC và Pizza Hut tại Việt Nam sắp "đổi chủ" trong thương vụ 10.000 tỷ đồng

Thương vụ 400 triệu USD thâu tóm 1.000 cửa hàng thức ăn nhanh

Theo thông tin từ Reuters, Tập đoàn Uni-President Enterprises đang tiến gần đến thỏa thuận mua lại Jardine Restaurant Group (JRG) – công ty kinh doanh nhà hàng trực thuộc tập đoàn đa ngành Jardine Matheson có trụ sở tại Hồng Kông (Trung Quốc).

Các bên liên quan có thể tiến tới ký kết thỏa thuận ngay trước khi năm 2026 kết thúc, dù những điều khoản cuối cùng vẫn đang trong quá trình thảo luận và khả năng hoàn tất thương vụ chưa được bảo đảm chắc chắn.

Hiện tại, phía Jardine Matheson từ chối đưa ra bình luận về quá trình đàm phán, trong khi Uni-President cũng chưa phản hồi yêu cầu cung cấp thông tin từ Reuters.

Jardine Restaurant Group hiện là đơn vị trực tiếp vận hành khoảng 1.000 cửa hàng KFC và Pizza Hut trải rộng tại các thị trường gồm Hồng Kông (Trung Quốc), Macau, Myanmar, Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam với tổng quy mô nhân sự khoảng 25.000 người.

Bên cạnh hai thương hiệu đồ ăn nhanh nổi tiếng toàn cầu này, doanh nghiệp còn sở hữu PHD – chuỗi cửa hàng pizza chuyên phục vụ phân khúc khách mua mang đi tại Hồng Kông.

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Theo các nguồn tin, mỗi năm JRG tạo ra khoản lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao (EBITDA) đạt từ 35-40 triệu USD.

Nếu giao dịch được chốt ở mức giá dự kiến 400 triệu USD (hơn 10.000 tỷ đồng), giá trị định giá của doanh nghiệp sẽ tương đương khoảng 10 đến 11,4 lần EBITDA.

Trước khi Uni-President tiến sâu vào vòng đàm phán, hoạt động kinh doanh của JRG cũng từng thu hút sự chú ý của một số nhà đầu tư lớn khác.

Vào tháng 5/2026, Reuters từng đưa tin quỹ đầu tư Carlyle Group và Yum China nằm trong số những đơn vị đã xem xét khả năng tham gia thương vụ này.

Tham vọng mở rộng của Uni-President

Đơn vị hỏi mua là Uni-President Enterprises vốn là một trong những tập đoàn thực phẩm lớn của Đài Loan (Trung Quốc), hoạt động đa ngành từ sản xuất thực phẩm, bán lẻ, phân phối cho đến logistics và bao bì.

Tập đoàn này đang nắm giữ sự hiện diện sâu rộng trong hệ thống cửa hàng tiện lợi 7-Eleven tại Đài Loan (Trung Quốc) thông qua công ty con President Chain Store, đồng thời tham gia kinh doanh chuỗi cà phê Starbucks qua đơn vị President Starbucks Coffee.

Nếu thâu tóm thành công JRG, Uni-President sẽ mở rộng đáng kể quy mô trong lĩnh vực nhà hàng thức ăn nhanh, trực tiếp bổ sung hai chuỗi lớn là KFC và Pizza Hut vào hệ sinh thái tiêu dùng sẵn có của mình.

Xét về tình hình tài chính, trong năm 2025, Uni-President ghi nhận mức lợi nhuận ròng đạt 19,63 tỷ Đài tệ (tương đương khoảng 597 triệu USD), giảm 5,1% so với năm trước đó.

Theo báo cáo thường niên của tập đoàn, kết quả kinh doanh này chịu tác động từ việc giá nguyên liệu cà phê tăng cao cùng quá trình tái cơ cấu mảng thương mại điện tử.

Trên thị trường chứng khoán, thị giá cổ phiếu của Uni-President không ghi nhận biến động lớn trong năm 2026, đưa giá trị vốn hóa hiện tại của tập đoàn duy trì ở mức khoảng 13,1 tỷ USD.

Ở chiều ngược lại, động thái tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng JRG nằm trong lộ trình điều chỉnh danh mục đầu tư chiến lược của Jardine Matheson – tập đoàn đa ngành có lịch sử lâu đời tại khu vực châu Á.

Trước đó vào tháng 1/2026, Jardine Matheson đã hoàn tất thương vụ mua lại toàn bộ lượng cổ phần còn lại của tập đoàn khách sạn Mandarin Oriental với tổng giá trị lên tới 4,2 tỷ USD, qua đó chuyển đổi doanh nghiệp này thành công ty tư nhân.

Tiếp đó đến tháng 8/2026, Jardine Cycle & Carriage (một đơn vị thành viên của Jardine Matheson) cũng đạt thỏa thuận bán lại các hoạt động đại lý ô tô Mercedes-Benz, Kia và Mitsubishi tại hai thị trường Singapore và Malaysia cho tập đoàn Chandra Asri Pacific của Indonesia với giá trị giao dịch đạt 265 triệu SGD, tương đương khoảng 207 triệu USD.