Chuỗi KFC tại Israel đối mặt nguy cơ đóng cửa

Chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh KFC tại Israel đang đối mặt với nguy cơ gián đoạn hoạt động sau khi doanh nghiệp vận hành 12 chi nhánh của thương hiệu này lâm vào tình trạng khó khăn tài chính, với tổng số nợ khoảng 50 triệu shekel (15,9 triệu USD). Tòa án Israel đã phải cho phép doanh nghiệp sử dụng một khoản tiền khẩn cấp để mua nguyên liệu, duy trì hoạt động trong khi chờ giải quyết thủ tục pháp lý liên quan đến nguy cơ mất khả năng thanh toán.

Theo trang tin kinh tế Calcalist của Israel, Công ty Smart-Service K&K, đơn vị vận hành 12 nhà hàng KFC tại nước này, đã đệ đơn khẩn cấp đề nghị tòa án cho phép chi khoảng 100.000 shekel (31.900 USD) để mua thực phẩm thiết yếu, chủ yếu là thịt gà. Doanh nghiệp cảnh báo lượng nguyên liệu dự trữ có thể cạn kiệt trong vài ngày tới, khiến các nhà hàng buộc phải ngừng phục vụ nếu không được bổ sung nguồn cung.

Thẩm phán Yaakov Persky đã chấp thuận đề nghị trên, cho phép công ty tiếp tục mua nguyên liệu và duy trì hoạt động trong những ngày tới. Quyết định được đưa ra trước phiên điều trần dự kiến diễn ra ngày 2/11 nhằm xem xét việc chỉ định người quản lý tạm thời và khởi động thủ tục xử lý tình trạng mất khả năng thanh toán.

Theo hồ sơ trình tòa, Smart-Service K&K hiện có khoảng 411.000 shekel (131.000 USD) trong tài khoản tại Ngân hàng Discount và dự kiến sử dụng một phần số tiền này để thanh toán cho các nhà cung cấp. Công ty nhấn mạnh khoản chi chỉ dành cho việc mua nguyên liệu mới, không sử dụng để trả các khoản nợ tồn đọng.

Trước đó, ngày 29/10, doanh nghiệp đã đề nghị tòa án bảo vệ trước các chủ nợ sau khi tích lũy khoản nợ khoảng 50 triệu shekel (15,9 triệu USD). Trong đó, khoảng 37 triệu shekel (11,8 triệu USD) là các khoản vay từ cổ đông, 9,5 triệu shekel (3 triệu USD) là nợ không có tài sản bảo đảm, 1,9 triệu shekel (605.000 USD) liên quan đến nghĩa vụ với người lao động và 1,2 triệu shekel (382.000 USD) là các khoản phải trả cơ quan nhà nước.

Công ty cho rằng những khó khăn về dòng tiền bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, trong đó có tác động của sự kiện ngày 7/10/2023 và tình hình an ninh leo thang sau đó, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Hiện 12 nhà hàng KFC do Smart-Service K&K vận hành phân bố tại Tel Aviv, Givatayim, Rishon LeZion, Kfar Saba, Netanya, Ashdod, Haifa và Kiryat Ekron. Doanh nghiệp khẳng định các chi nhánh vẫn mở cửa bình thường, đồng thời cảnh báo việc đóng cửa sẽ gây thiệt hại đáng kể cho cả công ty và các chủ nợ.

Đây không phải lần đầu hoạt động kinh doanh của KFC tại Israel gặp khó khăn. Tháng 3/2025, một đơn vị nhượng quyền khác của thương hiệu này đã phải đóng cửa 8 nhà hàng sau khi doanh thu sụt giảm mạnh.

Những khó khăn của chuỗi KFC phản ánh áp lực tài chính mà một bộ phận doanh nghiệp dịch vụ ăn uống tại Israel đang phải đối mặt trong bối cảnh tình hình an ninh bất ổn kéo dài.