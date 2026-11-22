Tối 21/11, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội năm 2026 khai mạc tại Bảo tàng Hà Nội với chủ đề “Nét đẹp truyền thống – Hơi thở đương đại”.

Đêm khai mạc mở đầu bằng chương trình nghệ thuật “Hà Nội bốn mùa”. Chương trình tái hiện mùa thu Hà Nội qua hình ảnh hồ Gươm và phố cổ, gợi lại chiều sâu lịch sử Thăng Long – Hà Nội qua không gian mùa đông, trước khi chuyển sang sức sống của mùa xuân và nhịp điệu trẻ trung, năng động của mùa hạ.

Chương trình nghệ thuật “Hà Nội bốn mùa” tại Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội năm 2026. Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Trong đêm khai mạc, khán giả được xem 9 bộ sưu tập áo dài của các nhà thiết kế La Hằng, Lan Anh (La Sen Vũ), Quang Huy, Viết Bảo, Quyên Nguyễn, Tạ Linh Nhân, Lưu Quỳnh Lan (Lan OZ), Ngọc Hân (Hoa hậu, nhà thiết kế) và nghệ nhân Nghiêm Văn Đạt đến từ làng nghề may áo dài Trạch Xá. Các bộ sưu tập thể hiện cách mỗi tác giả khai thác chất liệu và đưa cảm hứng truyền thống vào thiết kế áo dài đương đại.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội nhấn mạnh vai trò của áo dài trong dòng chảy văn hóa dân tộc. Theo ông, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, áo dài không ngừng vận động, đổi mới nhưng vẫn giữ được cốt cách, tinh thần và vẻ đẹp riêng của người Việt Nam.

“Trong dòng chảy văn hóa Việt Nam, áo dài là một biểu tượng đặc biệt. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, áo dài không ngừng vận động, đổi mới nhưng vẫn giữ được cốt cách, tinh thần và vẻ đẹp riêng của người Việt Nam. Tà áo dài không chỉ tôn vinh vẻ đẹp hình thể, sự duyên dáng, thanh lịch mà còn chứa đựng những giá trị về lịch sử, văn hóa, thẩm mỹ, phong tục và bản sắc dân tộc,” ông Quang chia sẻ.

Với Hà Nội, áo dài còn mang sắc thái riêng, gắn với hình ảnh người Tràng An thanh lịch, tinh tế, nền nã và chiều sâu văn hóa Thăng Long. Hình ảnh tà áo dài bên hồ Gươm, trên những con phố cổ, trong không gian di sản hay tại các lễ hội truyền thống đã trở thành nét đẹp thân thuộc, góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng của Thủ đô đối với người dân và du khách.

Ngày 22/11, các hoạt động tại Bảo tàng Hà Nội tiếp tục với chương trình đồng diễn áo dài “Phụ nữ Thủ đô hội nhập và phát triển”. Trong khuôn khổ chương trình, 50 nữ sinh có nhiều nỗ lực trong học tập được trao tặng áo dài. Cùng ngày, bảo tàng còn có chương trình thời trang nghệ thuật “Mầm Di sản” dành cho thiếu niên, nhi đồng và vòng chung kết cuộc thi thiết kế áo dài với sự tham gia của sinh viên chuyên ngành thiết kế đến từ 5 trường đại học trên địa bàn Hà Nội.

Trong suốt 3 ngày lễ hội, khuôn viên bảo tàng có 4 không gian trưng bày và trải nghiệm. Ba không gian lần lượt giới thiệu làng nghề truyền thống, trình diễn các bộ sưu tập áo dài và trưng bày phụ kiện, trang sức, sản phẩm thủ công. Không gian thứ tư dành cho hoạt động sáng tạo của sinh viên và Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam.

Người dân và du khách có thể tìm hiểu quy trình may áo dài, thực hành vẽ tranh, thêu, đính kết, làm đồ thủ công, thưởng trà và trải nghiệm các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Lễ hội không chỉ tạo ra không gian tôn vinh vẻ đẹp áo dài mà còn mở ra cơ hội kết nối các nhà thiết kế, nghệ nhân, làng nghề, doanh nghiệp thời trang, đơn vị lữ hành và cộng đồng yêu áo dài. Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, chương trình Diễu hành Áo dài Du lịch Hà Nội diễn ra ngày 22/11 với chủ đề “Dòng chảy di sản”, quy tụ hơn 2.000 người.

Trong đoàn diễu hành, khoảng 500 nam giới mặc áo dài tham gia hoạt động xác lập kỷ lục Người Việt toàn cầu về số lượng nam giới mặc áo dài nhiều nhất. Hoạt động này truyền tải thông điệp áo dài là trang phục văn hóa dành cho mọi giới, mọi thế hệ.

Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội nhằm tôn vinh và lan tỏa giá trị văn hóa của áo dài Việt Nam, gắn di sản với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa. Thông qua các hoạt động trình diễn, thiết kế và trải nghiệm, lễ hội còn hướng tới thúc đẩy sáng tạo, hội nhập và quảng bá hình ảnh Thủ đô ra thế giới.

Hà Anh