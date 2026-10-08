Chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Lễ kỷ niệm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia diễn ra sáng 9/10

Với chủ đề “Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”, chuỗi sự kiện năm nay tập trung vào yêu cầu khai thác hiệu quả các nguồn lực số, tạo ra những kết quả cụ thể, có thể đo lường trong quản trị, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Lễ kỷ niệm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) được tổ chức sáng 9/10/2026, tập trung nhìn lại những kết quả nổi bật trong chuyển đổi số quốc gia; đồng thời chia sẻ các bài học kinh nghiệm, mô hình và cách làm sáng tạo, đột phá từ các cơ quan, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, Triển lãm Chuyển đổi số và Đô thị thông minh giới thiệu các sản phẩm, nền tảng và giải pháp công nghệ với quy mô hơn 200 gian hàng. Đây cũng là không gian kết nối giữa cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng công nghệ, qua đó thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm các giải pháp phục vụ những bài toán thực tiễn.

Một trong những hoạt động chuyên môn nổi bật là Diễn đàn cấp cao Chuyển đổi số quốc gia, tập trung vào các vấn đề như chính phủ số và dịch vụ công thế hệ mới, ứng dụng AI trong quản trị, dữ liệu an toàn, tin cậy, kinh tế số, xã hội số và nâng cao năng lực số quốc gia.

Diễn đàn quy tụ đại diện các cơ quan quản lý, chuyên gia trong nước và quốc tế cùng nhiều doanh nghiệp công nghệ. Đại diện VNPT, Viettel, TikTok và các cơ quan quản lý về dữ liệu dân cư, kinh tế số, xã hội số sẽ trao đổi về mô hình quản trị dựa trên dữ liệu, chuyển đổi số doanh nghiệp, phát triển nền tảng và phổ cập kỹ năng số cho người dân, doanh nghiệp.

AI, dữ liệu và đô thị thông minh

Bên cạnh các hoạt động chính, chuỗi sự kiện còn có các diễn đàn chuyên đề diễn ra trong ngày 8 và 10/10, tập trung vào tương lai quốc gia số, công nghệ số và AI trong kinh tế sáng tạo, đô thị thông minh thế hệ mới.

Ngày 8/10 diễn ra Lễ khai mạc Diễn đàn Việt Nam Next & Đô thị thông minh châu Á (Vietnam Next & Smart City Asia Opening Ceremony) và Diễn đàn “Công nghệ số và AI trong kiến tạo nền kinh tế sáng tạo - Từ tài nguyên văn hóa đến năng lực cạnh tranh quốc gia”.

Ngày 10/10 diễn ra Diễn đàn Đô thị thông minh tương lai - The Smart Agent City, với chủ đề “Đô thị thông minh của tương lai: Smart Agent City”.

Các diễn đàn tập trung thảo luận những xu hướng công nghệ mới, khai thác dữ liệu và tài nguyên số, phát triển hệ sinh thái sáng tạo, ứng dụng AI trong quản trị và đô thị, đồng thời tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia và cộng đồng công nghệ.

Qua chuỗi hoạt động, Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 hướng tới lan tỏa các mô hình, giải pháp hiệu quả, thúc đẩy việc khai thác kiến trúc, nền tảng và dữ liệu để tạo ra giá trị thiết thực trong quản trị, phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Từ năm 2022, ngày 10/10 hằng năm được chọn là Ngày Chuyển đổi số quốc gia theo Quyết định số 505/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhằm nâng cao nhận thức, đẩy nhanh triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số và huy động sự tham gia đồng bộ của cả hệ thống chính trị.