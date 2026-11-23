Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại biểu dự Lễ khai mạc.

Dự Lễ khai mạc có đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện các cơ quan Trung ương, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng đông đảo nghệ nhân, nghệ sĩ và người yêu văn hóa dân tộc.

Đây là năm đầu tiên các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, nhằm khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của văn hóa đối với đời sống xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước.

Các nghệ nhân tham dự.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nhấn mạnh: Thái Nguyên là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, nơi hội tụ, giao thoa những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc. Đây còn là vùng đất Thủ đô kháng chiến, An toàn khu (ATK) lịch sử, nơi đồng bào các dân tộc một lòng che chở, bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cơ quan Trung ương trong những năm kháng chiến.

Đại biểu cắt băng khai mạc các hoạt động chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam.

Ngày nay, Thái Nguyên tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục, đào tạo của khu vực, đồng thời là nơi giao lưu, kết nối văn hóa giữa các dân tộc trong nước và bạn bè quốc tế.

Thái Nguyên xác định, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần, sợi dây gắn kết khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà còn là nguồn lực nội sinh, động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Khai thác hiệu quả các giá trị di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế bền vững cho người dân sẽ góp phần nâng cao đời sống, khuyến khích cộng đồng chủ động gìn giữ, trao truyền và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.

Trình diễn trang phục dân tộc với chủ đề "Sắc màu trang phục Việt".

Đồng chí đề nghị Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tiếp tục phối hợp với tỉnh tổ chức các hoạt động văn hóa, kết nối tour, tuyến du lịch, từng bước xây dựng Bảo tàng trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách.

Cùng với đó, Bảo tàng cần đẩy mạnh liên kết với Đại học Thái Nguyên và các cơ sở giáo dục, đào tạo trong khu vực; mở rộng hoạt động nghiên cứu, tọa đàm, giáo dục di sản, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên tiếp cận, tìm hiểu, trải nghiệm các giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc; đồng hành cùng nghệ nhân và cộng đồng trong bảo tồn, truyền dạy, phát huy di sản văn hóa của tỉnh.

Các họa sĩ Phạm Hưng và Đồng Thanh Phong trao tặng tác phẩm nghệ thuật cho Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc được tổ chức, như: Trưng bày chuyên đề “Khơi nguồn đạo học”; trưng bày “Sắc chàm - Dấu ấn văn hóa trên thổ cẩm các dân tộc Việt Nam”; giới thiệu bộ sưu tập trống và cồng chiêng của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên; trao giải và trưng bày ảnh “Khoảnh khắc - Sắc màu di sản”; tọa đàm, trình diễn “Sắc màu trang phục Việt - Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa sắc chàm”; giao lưu nghệ thuật với chủ đề “ASEAN - Những sắc màu di sản”.

Đại biểu tham quan gian trưng bày “Sắc chàm - Dấu ấn văn hóa trên thổ cẩm các dân tộc Việt Nam”.

Chuỗi hoạt động tạo không gian giao lưu, trải nghiệm văn hóa phong phú, góp phần quảng bá di sản đặc sắc của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, tăng cường kết nối giữa các vùng miền và thúc đẩy giao lưu văn hóa quốc tế.

Qua đó, Ban Tổ chức mong muốn lan tỏa tình yêu, niềm tự hào và trách nhiệm của cộng đồng trong gìn giữ di sản văn hóa dân tộc; khẳng định vai trò của văn hóa trong xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, bảo tồn bản sắc và tạo động lực phát triển bền vững đất nước.