Chuỗi hoạt động Festival Tôm 2026: Điểm hẹn văn hóa và du lịch Cà Mau

Khu di tích Quốc gia bến Vàm Lũng, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau. (Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Từ ngày 21-25/11, tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trưng bày, xúc tiến thương mại và quảng bá du lịch.

Nhiều hoạt động trưng bày, giới thiệu ngành hàng tôm và sản phẩm đặc trưng

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là Lễ khai mạc Chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và khai mạc Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026, diễn ra vào 20h00 ngày 21/11 tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, đường Lê Duẩn, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau. Với chủ đề “Bừng sáng bản sắc văn hóa - Tôm Cà Mau vươn tầm thế giới,” Festival dự kiến có quy mô 350 gian hàng, gồm các không gian trưng bày, giới thiệu ngành hàng tôm, sản phẩm OCOP, việc làm và ẩm thực.

Tại không gian triển lãm ngành tôm, người dân và du khách sẽ có dịp tìm hiểu tiềm năng, thế mạnh của ngành hàng chủ lực của tỉnh; khám phá các mô hình nuôi tôm, ứng dụng khoa học, công nghệ và thiết bị phục vụ sản xuất, chế biến, bảo quản. Đáng chú ý, các mô hình nuôi tôm sinh thái, tôm - rừng, tôm - lúa được chú trọng giới thiệu, qua đó quảng bá định hướng phát triển ngành tôm theo hướng xanh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cùng với hoạt động trưng bày, Festival còn tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu ngày 21/11 và Hội nghị phát triển ngành hàng tôm Việt Nam năm 2026 ngày 22/11. Các hội nghị hướng tới kết nối cơ sở sản xuất, doanh nghiệp chế biến, đơn vị cung ứng, phân phối và các đối tác, góp phần thúc đẩy hợp tác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Khám phá bản sắc văn hóa các dân tộc và ẩm thực địa phương

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của Festival là các không gian văn hóa, ẩm thực và làng nghề truyền thống, giới thiệu đời sống văn hóa của ba dân tộc Kinh, Khmer, Hoa. Từ ngày 21-25/11, các không gian này được tổ chức tại khu vực Trung tâm Hội nghị tỉnh, mang đến cho người dân và du khách cơ hội tìm hiểu những nét đặc sắc trong sinh hoạt, phong tục, nghề thủ công và ẩm thực của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn.

Du khách còn có thể tìm hiểu nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ, các loại hình nghệ thuật truyền thống của đồng bào Khmer, thưởng thức những món ăn đặc trưng và khám phá các sản phẩm thủ công, trong đó có không gian gốm Nam Bộ.

Đặc biệt, Đêm hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Cà Mau dự kiến diễn ra ngày 22/11 tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, với các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống, góp phần tôn vinh sự đa dạng văn hóa và những giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương.

Đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thương mại và du lịch

Không chỉ diễn ra tại Cà Mau, chuỗi hoạt động còn mở rộng đến Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thông qua các chương trình quảng bá, xúc tiến thương mại và du lịch, đưa hình ảnh, sản phẩm đặc trưng của địa phương đến gần hơn với người dân và du khách.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 13-18/11, không gian quảng bá, xúc tiến thương mại, du lịch tỉnh Cà Mau được tổ chức tại Khu dân cư Pegasuite, phường Bình Đông. Chương trình giới thiệu các sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, ẩm thực, văn hóa và sản phẩm du lịch; đồng thời tạo cơ hội để các doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi, kết nối hợp tác. Các hoạt động giao lưu nghệ thuật, đờn ca tài tử, dân ca và giới thiệu văn hóa truyền thống cũng góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất phương Nam đến công chúng.

Tại Hà Nội, chương trình “Xin chào Cà Mau 2026” diễn ra từ ngày 17-22/11, gắn với Hội chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam 2026 tại Vincom Mega Mall Royal City, số 72A Nguyễn Trãi. Chương trình dự kiến có 30 gian hàng, tập trung giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, tiềm năng đầu tư, văn hóa và các sản phẩm du lịch của tỉnh. Bên cạnh đó, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa và đờn ca tài tử Nam Bộ sẽ được tổ chức nhằm tăng cường quảng bá bản sắc địa phương.

Kết nối tour tuyến, kích cầu du lịch Cà Mau

Gắn với các hoạt động văn hóa và Festival Tôm, tỉnh Cà Mau cũng hướng tới thúc đẩy kết nối tour tuyến, kích cầu du lịch, tạo thêm cơ hội để du khách khám phá các điểm đến đặc trưng của địa phương.

Chương trình “Về Cà Mau - Dự Festival Tôm, chạm Đất Mũi, khám phá U Minh Hạ” được triển khai từ tháng 10 đến hết tháng 11/2026, trong đó cao điểm diễn ra từ ngày 15-23/11. Chương trình hướng tới phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành xây dựng tour, tuyến và combo du lịch kết hợp tham dự Festival với tham quan Đất Mũi, U Minh Hạ và các mô hình du lịch cộng đồng.

Với chuỗi hoạt động đa dạng, kết hợp giữa văn hóa, nghệ thuật, thương mại và du lịch, các sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 góp phần giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc, quảng bá sản phẩm địa phương, đồng thời tạo thêm cơ hội kết nối, hợp tác và thu hút du khách đến với vùng đất cực Nam Tổ quốc.