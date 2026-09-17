Chuỗi hoạt động đặc sắc tại Liên hoan Nhạc jazz quốc tế Hà Nội năm 2026

Từ 17-19/9, tại Hà Nội, Hanoi Jazztival 2026 (Liên hoan Nhạc jazz quốc tế Hà Nội năm 2026) chính thức diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc.

Liên hoan được tổ chức tại nhiều không gian văn hóa tiêu biểu của thành phố, gồm Vườn Âm nhạc - Nhà hát Lớn Hà Nội, Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật - 22 Hàng Buồm, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Khách sạn Thăng Long Opera, phố đi bộ Hồ Gươm và các câu lạc bộ jazz trên địa bàn thành phố.

Lịch trình Liên hoan Nhạc jazz quốc tế Hà Nội năm 2026.

Sự kiện hướng tới tạo dựng một không gian giao lưu jazz có quy mô và tính kết nối quốc tế, để nghệ sĩ Việt Nam và các nghệ sĩ, ban nhạc đến từ nhiều quốc gia cùng biểu diễn, trao đổi chuyên môn và chia sẻ những thực hành âm nhạc mới.

Thông qua chuỗi hoạt động biểu diễn, triển lãm, tọa đàm, workshop, jam session và âm nhạc đường phố, liên hoan đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận jazz tới đông đảo công chúng và đưa các hoạt động nghệ thuật đến gần hơn với đời sống đô thị Hà Nội.

Theo lịch trình, ngày 17/9, chương trình mở đầu với triển lãm "Jazz & Phố - Giao thoa không biên giới" tại Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long. Tiếp đó, chương trình "Woman in Jazz" tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam giới thiệu các phần trình diễn của Trịnh & Jazz và BellA Forté, góp thêm một góc nhìn về sự hiện diện và đóng góp của các nữ nghệ sĩ trong đời sống Jazz.

Trọng tâm của ngày đầu tiên là đêm khai mạc Liên hoan Nhạc jazz quốc tế Hà Nội, tại Vườn Âm nhạc - Nhà hát Lớn Hà Nội, với sự tham gia của Sông Hồng Jazz Band, Nguyen Le Special Quartet và Senri Kawaguchi Special Fusion Band.

Việc quy tụ các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế ngay trong đêm khai mạc thể hiện tinh thần xuyên suốt của Liên hoan: kết nối những cá tính nghệ thuật và nền tảng văn hóa khác nhau thông qua ngôn ngữ chung của Jazz.

Ngày 18/9 dành trọng tâm cho hoạt động trao đổi chuyên môn, giao lưu nghệ sĩ và các chương trình biểu diễn quốc tế.

Tại Khách sạn Thăng Long Opera, tọa đàm "Hà Nội và nhạc Jazz" có sự tham gia của NSƯT Quyền Văn Minh, workshop "Ngôn ngữ Jazz trong âm nhạc truyền thống" do nghệ sĩ Nguyên Lê dẫn dắt, với San Trịnh đảm nhiệm vai trò dịch giả.

Chuỗi hoạt động được tiếp nối bằng Jam Jazz Session, tạo không gian giao lưu và thực hành âm nhạc giữa nghệ sĩ với công chúng.

Điểm nhấn trong tối 18/9 là đêm biểu diễn thứ hai tại Vườn Âm nhạc - Nhà hát Lớn Hà Nội, với sự góp mặt của Thăng Long Jazz, David Carlos Valdez Quartet, Longwaits Ensemble và JSFA Band.

Cùng với chương trình biểu diễn trong khuôn khổ triển lãm "Jazz & Phố" tại Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, các hoạt động trong ngày được nối dài bằng "Night Jam Jazz at Club" mở rộng không gian giao lưu giữa các nghệ sĩ sau những chương trình biểu diễn chính.

Nghệ sĩ David - thủ lĩnh tứ tấu David Carlos Valdez Quartet (Mỹ) sẽ biểu diễn tại Liên hoan Nhạc jazz quốc tế Hà Nội năm 2026.

Ngày 19/9, các hoạt động của liên hoan được mở rộng tới không gian công cộng và di sản. Chương trình Street Jazz - Nhạc Jazz trên đường phố đi bộ Hồ Gươm, có sự tham gia của Hanoing Jazz Band và Thủy Bùi ft Breezin' Bros x Hanoi Swing Dance.

Chiều cùng ngày, chương trình "Jazz và Di sản" tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật - 22 Hàng Buồm có sự tham gia của Quyền Thiện Đắc & Đàn Đó Band, hướng tới sự giao thoa giữa ngôn ngữ jazz đương đại và các chất liệu âm nhạc truyền thống Việt Nam.

Khép lại Liên hoan Nhạc jazz quốc tế Hà Nội là chương trình biểu diễn bế mạc, diễn ra tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ, với sự góp mặt của Yellow Star BigBand, Trần Mạnh Tuấn & TMT Fusion Band và San Trịnh & Sautéed Grabba Band.

Chương trình đánh dấu điểm kết của ba ngày hoạt động, đồng thời tiếp tục thể hiện tính đa dạng trong phong cách biểu diễn và sự kết nối giữa các nghệ sĩ tham gia liên hoan.

Với chuỗi hoạt động trải rộng từ sân khấu biểu diễn chuyên nghiệp đến các không gian văn hóa, di sản và không gian công cộng, liên hoan hướng tới hình thành một sản phẩm văn hóa có tính định kỳ, chất lượng nghệ thuật và bản sắc riêng của thủ đô.

Việc kết hợp giữa những chương trình nghệ thuật chất lượng cao với các hoạt động cộng đồng mở và miễn phí cũng góp phần đưa jazz trở thành một phần gần gũi hơn trong đời sống văn hóa của người dân Hà Nội.