Từ ngày 21 - 25/11, tỉnh Cà Mau tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau.

Chuỗi sự kiện nhằm tuyên truyền, giới thiệu và tôn vinh những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam, văn hóa và con người vùng đất Cà Mau.

Sự kiện cũng là dịp quảng bá sản phẩm đặc trưng, ẩm thực, du lịch và sản phẩm OCOP của tỉnh. Đồng thời, tạo cơ hội kết nối, giao lưu, hợp tác giữa các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hiệp hội, nhà khoa học, nhà đầu tư và người nuôi tôm; thúc đẩy liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ, xúc tiến thương mại, chuyển giao và ứng dụng khoa học, công nghệ vào phát triển ngành tôm.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, không gian trưng bày, xúc tiến thương mại và quảng bá du lịch sẽ được diễn ra.

Theo đó, tối ngày 21/11, tại quảng trường Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau diễn ra Lễ khai mạc Chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày văn hóa Việt Nam và khai mạc Festival Tôm Cà Mau lần thứ II với chủ đề “Bừng sáng bản sắc văn hóa - Tôm Cà Mau vươn tầm thế giới".

Không gian quảng bá của Festival có quy mô 350 gian hàng, gồm các không gian trưng bày, giới thiệu ngành hàng tôm, sản phẩm OCOP, việc làm và ẩm thực. Bao gồm, 150 gian hàng chuyên biệt giới thiệu ngành hàng tôm, 180 gian hàng sản phẩm OCOP, 20 gian hàng ẩm thực vùng miền.

Cũng trong ngày 21/11, Hội nghị kết nối cung cầu được tổ chức. Sang ngày 22/11, tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức Hội nghị phát triển ngành hàng tôm Việt Nam năm 2026 và định hướng đến năm 2030. Các sự kiện này nhằm kết nối cơ sở sản xuất, doanh nghiệp chế biến, đơn vị cung ứng, phân phối và các đối tác, góp phần thúc đẩy hợp tác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Ngày 22/11, Đêm hội Văn hóa dân tộc tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, với các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống.

Hoạt động Không gian văn hóa, ẩm thực và làng nghề truyền thống, giới thiệu đời sống văn hóa của ba dân tộc Kinh, Khmer, Hoa tổ diễn ra từ ngày 21 - 25/11, tại khu vực Trung tâm Hội nghị tỉnh, nhằm quảng bá, giới thiệu các nét đặc sắc trong sinh hoạt, phong tục, nghề thủ công và ẩm thực của cộng đồng của các dân tộc trên địa bàn.

Đặc biệt, các loại hình nghệ thuật đặc sắc của địa phương được trình bày trực tiếp tới du khách như Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ, các loại hình nghệ thuật truyền thống của đồng bào Khmer.

Bên cạnh đó, chương trình biểu diễn món ăn từ tôm, cua Cà Mau tổ chức từ ngày 21 - 23/11; cuộc thi thiết kế lồng đèn biểu tượng, mô hình các sản phẩm thủy sản chủ lực của tỉnh Cà Mau từ ngày 21 - 23/11…

Nhiều loại hình nghệ thuật sẽ được trình bày tới các du khách như Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ, nghệ thuật truyền thống của đồng bào Khmer, góp phần quảng bá văn hóa và con người Cà Mau. Ảnh minh họa: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN

Không chỉ diễn ra tại Cà Mau, chuỗi hoạt động còn mở rộng tới TP HCM và TP Hà Nội. Tại TP HCM, từ ngày 13 - 18/11, không gian quảng bá, xúc tiến thương mại, du lịch tỉnh Cà Mau được tổ chức tại Khu dân cư Pegasuite, phường Bình Đông. Mục tiêu nhằm quảng bá các sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, ẩm thực, văn hóa và sản phẩm du lịch; tạo cơ hội để các doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi, kết nối hợp tác.

Tại TP Hà Nội, từ ngày 27/11 - 1/12, địa phương sẽ tổ chức sự kiện “Xin chào Cà Mau” tại Quảng trường Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Royal City, gắn với Hội chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam 2026.

Khu gian hàng chung của tỉnh có quy mô khoảng 300m², tương đương 30 gian hàng tiêu chuẩn, được bố trí thành các không gian giới thiệu sản phẩm đặc trưng, xúc tiến đầu tư và quảng bá văn hóa, du lịch.

Trong đó, khu vực quảng bá văn hóa, du lịch do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau chủ trì gồm 5 gian hàng với chủ đề “Cà Mau - Sắc màu di sản địa đầu cực Nam", giới thiệu hình ảnh về các điểm đến, di sản, lễ hội truyền thống, làng nghề, đặc sản ẩm thực… của địa phương.