Chuỗi hòa nhạc 'Thanh âm bất tận' năm thứ 3 với sự góp mặt của GS.NSND Đặng Thái Sơn & Ewa Pobłocka

Đêm hòa nhạc thu hút hơn 700 thính giả, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp chuỗi hòa nhạc thường niên do Idemitsu Việt Nam khởi xướng từ năm 2024 dành cho những người yêu nhạc cổ điển Việt Nam.

Hai nghệ sĩ piano tham gia đêm hòa nhạc đều là những nghệ sĩ danh tiếng quốc tế, cùng ghi dấu ấn tại Cuộc thi Piano Quốc tế Chopin năm 1980 tại Warsaw, Ba Lan.

Trong đó, GS.NSND Đặng Thái Sơn là nghệ sĩ piano châu Á đầu tiên giành giải Nhất tại cuộc thi. Kể từ đó, ông đã biểu diễn tại nhiều sân khấu hòa nhạc danh tiếng trên thế giới và hợp tác với các dàn nhạc giao hưởng hàng đầu quốc tế.

Còn Nghệ sĩ piano người Ba Lan Ewa Pobłocka cũng đoạt giải tại cuộc thi năm 1980, đồng thời nhận Giải Mazurka nhờ phần trình diễn các tác phẩm Mazurka của Chopin. Kể từ đó, bà đã biểu diễn tại nhiều sân khấu quốc tế và thực hiện hơn 50 album thu âm, bao gồm các tác phẩm độc tấu, hòa tấu thính phòng và concerto.

Đêm hòa nhạc giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu của các nhà soạn nhạc Frédéric Chopin, Federico Mompou, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert và Francis Poulenc. Điểm nhấn của chương trình là các tác phẩm Nocturne giọng Si giáng thứ, Op. 9, số 1 và Scherzo số 2 giọng Si giáng thứ, Op. 31 của Chopin do Giáo sư, Nghệ sĩ Nhân dân Đặng Thái Sơn trình diễn; cùng Sonata giọng Rê trưởng, K. 381 của Mozart và Rondo giọng Rê trưởng, D. 608 của Schubert do hai nghệ sĩ cùng thể hiện. Với sự kết hợp giữa các phần độc tấu và biểu diễn chung, chương trình đã mang đến các tác phẩm piano cổ điển thuộc nhiều thời kì âm nhạc khác nhau.

Chia sẻ về “Thanh Âm Bất Tận- Chương III”, ông Egashira Hideaki, Tổng Giám đốc Idemitsu Việt Nam, cho biết: “Năm thứ ba của chương trình “Thanh Âm Bất Tận” thể hiện cam kết tiếp tục đồng hành của Idemitsu Việt Nam trong các hoạt động văn hóa và nghệ thuật Việt Nam. Kể từ khi khởi xướng chương trình vào năm 2024, chúng tôi mong muốn tạo thêm cơ hội để công chúng tiếp cận âm nhạc cổ điển, đồng thời kết nối các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế thông qua hoạt động biểu diễn. Hơn thế nữa, được truyền cảm hứng sâu xắc từ sự tận tụy của Giáo sư, Nghệ sĩ Nhân dân Đặng Thái Sơn trong việc nuôi dưỡng các tài năng trẻ, cùng với triết lý kinh doanh lấy con người làm trọng tâm của công ty, chúng tôi rất vinh hạnh khi được mang những cơ hội này đến với công chúng. Chúng tôi tin rằng việc hỗ trợ lâu dài cho các hoạt động văn hóa và nghệ thuật là một phần quan trọng trong những đóng góp bền vững của Idemitsu với xã hội Việt Nam”.

Tiếp nối Chương I của “Thanh Âm Bất Tận” vào năm 2024 và Chương II vào năm 2025, Chương III năm 2026 tiếp tục cho thấy những nỗ lực của Idemitsu Việt Nam trong việc hỗ trợ các sáng kiến xã hội và văn hóa Việt Nam. Song song với việc góp phần tăng trưởng kinh tế, Idemitsu Việt Nam tiếp tục cam kết đồng hành cùng các chương trình văn hóa, giáo dục và nghệ thuật hướng đến cộng đồng địa phương.

Không chỉ mang đến những màn trình diễn âm nhạc, chương trình hòa nhạc còn góp phần vào đời sống văn hóa của Thủ đô, đưa âm nhạc cổ điển đến gần hơn với công chúng Hà Nội. Qua màn trình diễn của hai nghệ sĩ piano hàng đầu thế giới, chương trình tạo cơ hội kết nối những người yêu âm nhạc, cùng chia sẻ niềm đam mê và sự trân trọng dành cho âm nhạc cổ điển.