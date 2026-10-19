Chuỗi hòa nhạc châu Âu tại Hà Nội mở ra cơ hội tiếp cận các nghệ sỹ hàng đầu

Nhạc trưởng kiêm nghệ sỹ violin Stefan Plewniak sẽ dẫn dắt Dàn nhạc Nhà hát Opera Hoàng gia Versailles trong “Four seasons with love.” (Ảnh: HGO)

Mùa Thu năm nay, Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) sẽ mang đến cho khán giả trải nghiệm những sắc thái khác nhau của âm nhạc cổ điển châu Âu.

Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng kiêm nghệ sỹ violin Stefan Plewniak, Dàn nhạc Nhà hát Opera Hoàng gia Versailles sẽ trở lại với chương trình hòa nhạc “Four seasons with love” (Bốn mùa tình yêu) diễn ra vào 20h00 ngày 29-30/10.

Tiếp tục mang đến sắc màu của âm nhạc Baroque, chương trình được xây dựng qua bốn phần Xuân-Hạ-Thu-Đông, với các tác phẩm khí nhạc đan xen aria, song ca của Giovanni Antonio Guido, Antonio Vivaldi, George Frideric Handel, Jean-Philippe Rameau, Johann Adolf Hasse, Riccardo Broschi…

Nếu ở phần khí nhạc, thiên nhiên hiện lên qua những chuyển động của bốn mùa, thì các aria, song ca mở rộng không gian biểu đạt sang thế giới cảm xúc của con người: Tình yêu, khát vọng, nỗi buồn, sự dịu dàng cùng những cao trào kịch tính lần lượt được thể hiện qua từng tác phẩm.

Giọng ca Théo Imart (countertenor) trở lại Nhà hát Hồ Gươm. (Ảnh: HGO)

Dàn nhạc sẽ biểu diễn cùng ba giọng ca Théo Imart (countertenor), Marie Zaccarini (soprano), Stéphane Wolf (countertenor), tạo nên những lớp màu biểu cảm khác nhau trong cấu trúc bốn mùa.

Mối quan hệ hợp tác giữa Nhà hát Hồ Gươm và Nhà hát Opera Hoàng gia Versailles đã được triển khai qua nhiều chương trình nghệ thuật kể từ khi Nhà hát Hồ Gươm đi vào hoạt động.

Tháng 4/2024, “Four Seasons Concert” được tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm. Hành trình hợp tác sau đó tiếp tục được nối dài qua nhiều chương trình nghệ thuật như: “The Seasons Ballet” năm 2024, opera “Carmen” năm 2025, hai đêm hòa nhạc “Tinh hoa Pháp” vào tháng 4/2026.

Chương trình hòa nhạc “Four seasons concert 2024” được tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm. (Ảnh: HGO)

Tiếp nối chuỗi hòa nhạc đỉnh cao, tháng 11, Dàn nhạc Thính phòng Vienna (Vienna Chamber Orchestra) trở lại Hà Nội với “The Vienna Concert 2026” kết hợp giao hưởng, opera, điệu valse (waltz), polka với những sáng tác đương đại.

Hòa nhạc diễn ra vào hai đêm 7-8/11 tại Nhà hát Hồ Gươm, quy tụ các nghệ sỹ quốc tế, mang đến hành trình âm nhạc kết nối những kiệt tác cổ điển châu Âu với các sáng tác đương đại.

Theo thông tin từ phía Nhà hát Hồ Gươm, Dàn nhạc Thính phòng Vienna danh tiếng sẽ biểu diễn cùng nhà soạn nhạc, nghệ sỹ piano, nhạc trưởng Alma Deutscher và hai giọng ca opera quốc tế Adrian Eröd (baritone) và Nadezhda Karyazina (mezzo-soprano).

Theo Ban Tổ chức, sự hiện diện của những tác phẩm đương đại bên cạnh các kiệt tác kinh điển tạo nên cuộc đối thoại giữa truyền thống và sáng tạo, mang đến những góc nhìn mới về sức sống của âm nhạc cổ điển.

Nữ nghệ sỹ Alma Deutscher trong ba vai trò: Nhà soạn nhạc, nghệ sỹ piano và nhạc trưởng. (Ảnh: HGO)

Một trong những điểm nhấn của “The Vienna Concert 2026” là sự xuất hiện của nữ nghệ sỹ Alma Deutscher trong ba vai trò: Nhà soạn nhạc, nghệ sỹ piano và nhạc trưởng.

Trong đêm diễn 7/11, Alma Deutscher sẽ trình diễn piano và chỉ huy dàn nhạc qua tác phẩm “Ludwig Waltz No. 1,” đồng thời giới thiệu sáng tác “Impromptu for Orchestra in B major,” trước khi mở ra không gian opera đa dạng qua các tác phẩm của Bizet, Johann Strauss II, Tchaikovsky, Wagner và Rossini, với phần trình diễn của Adrian Eröd và Nadezhda Karyazina.

Đêm diễn thứ hai (8/11) mang đậm tinh thần âm nhạc Vienna với Giao hưởng số 41 “Jupiter” và khúc mở màn opera “Don Giovanni” của Wolfgang Amadeus Mozart, cùng “Kaiser-Walzer” của Johann Strauss II. Xen giữa những tác phẩm kinh điển là hai sáng tác “Siren Sounds Waltz” và “Grinzinger Polka” của Alma Deutscher. Chương trình khép lại với các trích đoạn opera của Mozart và Franz Lehár, mang đến không gian âm nhạc vừa thanh lịch, vừa giàu sức sống.

Sự kết hợp giữa giao hưởng, opera, điệu valse (waltz) và polka, cùng những sáng tác đương đại, hứa hẹn mang đến cho khán giả hai trải nghiệm nghệ thuật khác biệt nhưng cùng tôn vinh vẻ đẹp của truyền thống âm nhạc Vienna.

Dàn nhạc Thính phòng Vienna được thành lập vào năm 1946, là một trong những dàn nhạc thính phòng hay nhất thế giới. Dàn nhạc từng hai lần đến Việt Nam lần lượt trong năm 2024 và 2025. Đây là lần thứ 3 họ sang Việt Nam biểu diễn./.