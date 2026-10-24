Chuỗi gym California tạm dừng hoạt động nhiều chi nhánh ở TP.HCM

CEO Dane Fort xin lỗi khách hàng ở phòng tập ngày 21/10.

Khoảng 22h30 ngày 23/10, khi đang chuẩn bị đồ cho lớp Powder Yoga lúc 8h30 sáng hôm sau tại California Fitness & Yoga Thảo Điền Pearl (TP.HCM), chị Nguyễn Mai nhận được thông báo cơ sở tạm ngưng hoạt động từ ngày 24 đến 31/10.

Theo thông báo chị cung cấp, các cơ sở Landmark 81, Cali Tower và Gigamall cũng tạm dừng trong thời gian này. Tại Hà Nội, hội viên cơ sở Vincom Star City nhận được thông báo tương tự.

“Tôi kiểm tra trên website vẫn thấy hiển thị lịch tập đến ngày 25/10. Thông báo đột ngột giữa đêm như vậy khiến tôi lo lắng. Hạn thẻ của tôi đến năm 2032, tiền thì đã đóng rồi”, chị Mai nói với Tri Thức - Znews.

Nhận thông tin chỉ khoảng 10 tiếng trước giờ học, chị phải thay đổi kế hoạch tập luyện đã sắp xếp.

Anh L.H., huấn luyện viên chính thức của hệ thống, cũng xác nhận một số cơ sở ở TP.HCM đang tạm dừng hoạt động đến hết tháng 10.

Thông báo từ hệ thống California Fitness & Yoga tối 23/10. Ảnh: NVCC.

Đợt tạm ngưng mới diễn ra sau nhiều lần điều chỉnh hoạt động trong tháng 10. Trước đó, các cơ sở Hùng Vương Plaza, SC VivoCity, Parkson Flemington, Pico Plaza và GoldView tại TP.HCM đã thông báo tạm dừng đến hết tháng. Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại Sky City, Mac Plaza ở Hà Nội cùng các chi nhánh tại Đà Nẵng và Đồng Nai.

Theo ghi nhận đến ngày 23/10, các điểm tập còn hoạt động tại TP.HCM gồm cơ sở trên đường 3/2, Võ Văn Ngân, Bình Tân và cơ sở tại khu vực Bình Dương cũ. Việc nhiều câu lạc bộ đồng loạt tạm ngưng làm thu hẹp lựa chọn tập luyện của hội viên, đồng thời đặt ra nguy cơ quá tải tại những nơi còn mở cửa.

Từ cuối tháng 9, hệ thống gym này thông báo tạm ngưng cung cấp khăn tập, nước uống VIP và hoạt động tại quầy Centuryon. Từ ngày 12/10, một số lớp GroupX và Yoga áp dụng phụ thu 20.000 đồng mỗi lượt.

Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội TP.HCM, tính đến hết ngày 30/9/2026, Công ty TNHH Trung tâm Thể dục Thể hình & Yoga California, đơn vị vận hành chuỗi phòng tập California Fitness & Yoga, chậm đóng hơn 9 tỷ đồng bảo hiểm xã hội, với 416 lao động, tương ứng 7 tháng nợ.

Ngày 19/10, ông Dane Fort, CEO California Fitness & Yoga, đăng video xin lỗi hội viên, nhân viên, đối tác và nhà cung cấp về những gián đoạn trong hoạt động. Ông đề nghị thêm 30 ngày để hoàn thiện kế hoạch tái cấu trúc, đồng thời cho biết sẽ từng bước cải thiện dịch vụ tại các câu lạc bộ còn mở cửa.

Tri Thức - Znews đã liên hệ với California Fitness & Yoga để tìm hiểu kế hoạch tái cấu trúc và phương án bảo đảm quyền lợi hội viên. Đại diện đơn vị cho biết sẽ sớm công bố thông tin.