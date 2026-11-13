Chuỗi cung ứng Việt Nam-Trung Quốc mở rộng từ khu vực biên giới

Thành phố Đông Hưng từng bước hình thành mô hình hợp tác sản xuất xuyên biên giới. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, thành phố Đông Hưng, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), đang đẩy mạnh phát triển các chuỗi sản xuất xuyên biên giới với Việt Nam, thông qua việc kết hợp nhập khẩu nguyên liệu, chế biến tại chỗ và xuất khẩu sản phẩm sang thị trường Việt Nam và các nước ASEAN.

Những năm gần đây, thành phố Đông Hưng từng bước hình thành mô hình hợp tác sản xuất xuyên biên giới, trong đó các mặt hàng như càphê, hạt điều, gia vị và thủy sản từ Việt Nam cùng các nước ASEAN được nhập khẩu qua cửa khẩu Đông Hưng để chế biến tại các khu công nghiệp địa phương.

Ở chiều ngược lại, các sản phẩm điện tử, phương tiện sử dụng năng lượng mới và hàng công nghiệp được sản xuất tại đây để xuất khẩu sang Việt Nam và ASEAN.

Để thu hút thêm doanh nghiệp tham gia, chính quyền Đông Hưng đang triển khai cơ chế hỗ trợ xuyên suốt từ xúc tiến đầu tư, xây dựng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thời gian hoàn tất 7 thủ tục thành lập doanh nghiệp được rút ngắn xuống còn nửa ngày làm việc, không phát sinh chi phí. Khu công nghiệp Đông Hưng cũng áp dụng cơ chế mỗi doanh nghiệp có một cán bộ chuyên trách hỗ trợ, bảo đảm các kiến nghị được tiếp nhận và xử lý kịp thời.

Cùng với cải thiện môi trường đầu tư, địa phương này cũng đẩy nhanh xây dựng cửa khẩu thông minh và nâng cao năng lực thông quan.

Từ ngày 7/3/2026, cầu Bắc Luân 2 tại cửa khẩu Đông Hưng đã triển khai thông quan thường xuyên vào các ngày cuối tuần, với năng lực vận chuyển hàng hóa đạt 3.300 lượt phương tiện mỗi ngày.

Từ đầu năm đến nay, Đông Hưng đã ký kết 16 dự án sản xuất công nghiệp mới, đồng thời triển khai mô hình phối hợp với các địa phương của Việt Nam thành lập các nhóm công tác chung nhằm xúc tiến đầu tư hai chiều.

Theo định hướng phát triển, Đông Hưng thúc đẩy mô hình hợp tác kết hợp nghiên cứu, phát triển công nghệ và chế biến sâu tại Trung Quốc với hoạt động trồng nguyên liệu, sơ chế và lắp ráp tại Việt Nam. Khu công nghiệp Đông Hưng hiện có 173 doanh nghiệp, trong đó 45 doanh nghiệp công nghiệp quy mô lớn.

Theo giới chức địa phương, việc phát huy lợi thế vị trí địa lý, chính sách hỗ trợ và hạ tầng cửa khẩu đang tạo điều kiện để Đông Hưng mở rộng thu hút đầu tư, thúc đẩy chế biến sâu và tăng cường liên kết sản xuất với Việt Nam.

Mô hình này cũng phản ánh xu hướng gia tăng kết nối giữa các khu vực sản xuất hai bên biên giới, trong đó nguyên liệu, công nghệ và thị trường được khai thác theo hướng bổ trợ lẫn nhau, góp phần mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam-Trung Quốc và kết nối với thị trường ASEAN./.