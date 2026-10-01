Chuỗi concert kỷ niệm 70 năm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hai chương trình nghệ thuật đặc sắc mang tên: Concert "Resonantia" và "Những thanh âm ngân mãi". Đây được xem là sự kiện âm nhạc quy mô của trường không chỉ tôn vinh hành trình 70 năm phát triển mà còn khẳng định tinh thần sáng tạo, đổi mới cùng trách nhiệm đối với nền âm nhạc dân tộc.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/chuoi-concert-ky-niem-70-nam-hoc-vien-am-nhac-quoc-gia-viet-nam-420161.htm