Chuỗi cà phê lớn của Hàn Quốc bị tấn công mạng

Theo thông báo được Hollys đăng tải, tin tặc đã đánh cắp tổng cộng 2,76 triệu dữ liệu cá nhân của khách hàng, bao gồm ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ và thư điện tử. Dữ liệu bị xâm nhập trong khoảng thời gian từ ngày 3/9 đến ngày 7/10, thời điểm công ty phát hiện có hành vi truy cập trái phép vào hệ thống.

Hollys cho biết các dữ liệu bị rò rỉ được cho là những tệp dữ liệu tạm thời được cung cấp trong quá trình cải tổ dịch vụ thành viên trước đây, không phải dữ liệu đang được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu khách hàng hiện hành. Doanh nghiệp này cho biết vẫn đang tiếp tục điều tra để xác định chính xác quy mô và mức độ của sự cố.

Trong thông báo gửi khách hàng, Hollys bày tỏ lấy làm tiếc vì sự việc đã gây lo ngại cho người dùng, đồng thời cam kết nỗ lực tối đa nhằm bảo vệ dữ liệu khách hàng và giảm thiểu thiệt hại từ vụ rò rỉ thông tin.

Vụ việc xảy ra tại Hollys diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc liên tiếp ghi nhận các sự cố rò rỉ dữ liệu khách hàng tại các tổ chức tài chính trong tháng này. Theo các cơ quan quản lý tài chính, tính đến ngày 16/10, khoảng 100.000 trường hợp lộ lọt thông tin cá nhân được cho là đã xảy ra tại 16 tổ chức tài chính trong một loạt vụ tấn công mạng gần đây.

Hollys hiện vận hành khoảng 530 cửa hàng trên toàn quốc và thuộc sở hữu của tập đoàn KG Group. Đây là một tập đoàn đa ngành của Hàn Quốc, hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ sản xuất thép, chế tạo ô tô đến dịch vụ logistics.