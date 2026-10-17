'Chuối bơm hơi' hứa hẹn phủ kín khán đài trận Man City - Ipswich Town

"Tôi không biết câu chuyện phía sau những quả chuối, nhưng hy vọng ngày mai sẽ thấy thật nhiều trên khán đài", HLV Enzo Maresca chia sẻ trong cuộc họp báo ngày 16/10.

Nhà cầm quân người Ý đưa ra lời kêu gọi trước trận Man City tiếp Ipswich Town ở vòng 7 Ngoại hạng Anh, diễn ra lúc 21h ngày 17/10 (giờ Hà Nội).

Đây là trận sân nhà đầu tiên của đội bóng thành Manchester tại giải quốc nội kể từ khi bị kết luận vi phạm hàng loạt quy định tài chính.

Những quả chuối bơm hơi bất ngờ trở thành tâm điểm trong trận Man City thắng Liverpool 3-0 ở vòng trước, ngày 11/10. Hàng trăm CĐV đội khách mang chúng đến Anfield, giơ cao trên khán đài như cách thể hiện sự đoàn kết và ủng hộ CLB giữa làn sóng chỉ trích.

CĐV Man City mang những quả chuối bơm hơi đến sân Anfield trong trận thắng Liverpool 3-0 tại vòng 6 Ngoại hạng Anh, ngày 11/10. Ảnh: Getty

Hành động này xuất hiện sau khi một Ủy ban độc lập kết luận Man City vi phạm 114 trong tổng số 115 cáo buộc liên quan đến các quy định tài chính của Ngoại hạng Anh. Đội bóng thành Manchester phủ nhận sai phạm và đã kháng cáo, trong khi nguy cơ phải nhận án phạt nghiêm khắc vẫn hiện hữu.

Tại Anfield vòng đấu trước, CĐV Liverpool liên tục la ó, chế giễu đối thủ bằng những biểu ngữ cáo buộc gian lận. Đáp lại, người hâm mộ Man City mang những quả chuối vàng khổng lồ đến sân, khơi lại một biểu tượng gắn liền với lịch sử đội bóng.

Theo trang chủ Man City, trào lưu này xuất hiện từ cuối thập niên 1980, khi CLB còn thi đấu ở giải hạng thấp bóng đá Anh.

Một giả thuyết cho rằng nó bắt nguồn từ CĐV Frank Newton, người mang chuối bơm hơi đến sân Maine Road năm 1987. Cách giải thích khác liên quan đến biệt danh "Imre Banana" mà người hâm mộ đặt cho cựu tiền đạo Imre Varadi.

Phong trào phát triển mạnh đến mức khoảng 12.000 CĐV Man City mang chuối bơm hơi kéo đến sân Stoke City vào ngày 26/12/1988. Ngay cả các cầu thủ cũng cầm những quả chuối khổng lồ khi bước ra sân, tạo nên khung cảnh đặc biệt dù đội khách thua 1-3.

Gần 4 thập niên sau, biểu tượng ấy được hồi sinh. Thông điệp của người hâm mộ là Man City vẫn tồn tại và nhận được sự ủng hộ ngay cả trong những giai đoạn khó khăn, bất kể những gì đang xảy ra với Ban lãnh đạo CLB.

HLV Maresca đặc biệt thích thú với ý tưởng này. Chiến lược gia 46 tuổi cho biết cả 4 người con của ông cũng muốn có những quả chuối bơm hơi để mang đến sân.

"Tôi nghĩ điều đó tạo nên bầu không khí tuyệt vời cho CĐV và tất cả mọi người trên sân", cựu trợ lý của HLV Pep Guardiola nhận xét.

Theo ông Maresca, những tranh cãi bên ngoài đang khiến các cầu thủ, CLB và người hâm mộ thêm gắn kết. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Ý khẳng định điều quan trọng nhất vẫn là giành chiến thắng trên sân cỏ.

Man City hiện dẫn đầu Ngoại hạng Anh với 18 điểm tuyệt đối sau 6 vòng, hơn đội nhì bảng Arsenal 3 điểm. Đoàn quân của HLV Maresca cũng ghi 16 bàn và chỉ thủng lưới 5 lần, cho thấy phong độ ấn tượng bất chấp những rắc rối bên ngoài sân cỏ.

Nếu đánh bại Ipswich, HLV Maresca sẽ trở thành nhà cầm quân đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh toàn thắng cả 7 trận đầu tiên dẫn dắt một CLB, vượt qua cột mốc 6 trận của tiền nhiệm Pep Guardiola, Ole Gunnar Solskjaer và Carlo Ancelotti.