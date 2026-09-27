Chuỗi bệnh viện Hoàn Mỹ lãi kỷ lục gần 680 tỷ đồng

CTCP Y khoa Hoàn Mỹ vừa công bố thông tin về tình hình tài chính năm 2025, ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 679 tỷ đồng, tăng gần 23% so với năm trước. Đây là mức lợi nhuận cao nhất kể từ khi doanh nghiệp bắt đầu công khai số liệu tài chính vào năm 2021.

Tính bình quân, mỗi ngày Y khoa Hoàn Mỹ ghi nhận gần 1,9 tỷ đồng lợi nhuận trong năm qua. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ đạt hơn 1.003 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2025, vốn chủ sở hữu của Y khoa Hoàn Mỹ đạt gần 2.884 tỷ đồng, tăng 30% so với cuối năm 2024. Đây cũng là mức cao nhất kể từ khi doanh nghiệp bắt đầu công bố thông tin tài chính.

Trong cơ cấu vốn chủ sở hữu, vốn đầu tư của chủ sở hữu đạt gần 1.393 tỷ đồng, tăng mạnh từ mức hơn 392 tỷ đồng vào cuối năm 2024.

Ở chiều ngược lại, nợ phải trả tại thời điểm cuối năm 2025 ở mức hơn 4.046 tỷ đồng, giảm hơn 4% so với một năm trước. Dù tổng nợ phải trả giảm, các khoản vay ngân hàng của doanh nghiệp lại tăng lên gần 2.415 tỷ đồng, gấp khoảng 2,9 lần cuối năm 2024.

Bên cạnh đó, Y khoa Hoàn Mỹ không còn dư nợ trái phiếu sau khi hoàn tất thanh toán 1.400 tỷ đồng tiền gốc cùng gần 95 tỷ đồng tiền lãi cho các trái chủ trong năm 2025.

CTCP Y khoa Hoàn Mỹ được thành lập năm 2007, vận hành Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, được giới thiệu là bệnh viện tư nhân đầu tiên tại Việt Nam. Hiện hệ thống này có 16 bệnh viện và phòng khám, hoạt động dưới các thương hiệu Hoàn Mỹ, Hoàn Mỹ Gold, Hạnh Phúc và Thuận Mỹ.

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, hệ thống hiện có hơn 5.500 nhân viên, 2.900 giường bệnh và tiếp nhận hơn 6 triệu lượt khám mỗi năm.

Trước đó, hệ thống Hoàn Mỹ được bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng sáng lập vào năm 1997. Việc mở rộng hệ thống quá nhanh từng khiến công nợ tăng cao, dòng tiền mất kiểm soát và doanh nghiệp đứng trước nguy cơ phá sản.

Đến năm 2009, VinaCapital và DWS Vietnam Fund tham gia đầu tư vào Hoàn Mỹ. Thông tin được công bố tại thời điểm ký kết cho biết hai quỹ đã đầu tư khoảng 20 triệu USD, tương ứng hơn 40% vốn. Duxton Asset Management được giao quản lý một phần hoạt động đầu tư của quỹ DWS.

Hai năm sau, Fortis Healthcare International mua 65% cổ phần Hoàn Mỹ với giá 64 triệu USD. Năm 2013, Fortis hoàn tất việc bán khoản đầu tư tại Hoàn Mỹ với giá 80 triệu USD cho Viva Holdings Vietnam, công ty thuộc Chandler Corporation, nay là Clermont Group.