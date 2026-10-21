Chuỗi bán lẻ mới của Masan Group chính thức lộ diện, giành miếng bánh hơn 12.000 tỷ đồng

Như tin đã đưa trước đó, mô hình bán lẻ mới của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang chính thức lộ diện với cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội có tên Win ON.

Ghi nhận thực tế tại mặt bằng, cửa hàng mang tông màu cam chủ đạo, đã hoàn thiện bảng hiệu và đang trong quá trình thi công nội thất bên trong. Đây là mô hình cửa hàng tiện lợi 24/7 cạnh tranh trực tiếp với Circle K, GS25....

Trao đổi với người viết, phía nhân viên cửa hàng cho biết tạm thời chưa nhận khách, cửa hàng đang trong quá trình chuẩn bị mở cửa.

Ảnh: Đức Huy.

Việc cửa hàng Win ON xuất hiện trùng khớp với nguồn tin xác nhận với chúng tôi trước đó rằng Masan Group chuẩn bị ra mắt định dạng bán lẻ mới, dự kiến thử nghiệm 5 cửa hàng tại Hà Nội và TP HCM ngay trong tháng 10.

Theo phía nguồn tin, dự án này đã được triển khai từ nửa năm trước. Phía Masan Group hiện không đưa ra bình luận chính thức về thông tin này.

Thị trường cửa hàng tiện lợi tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng thứ hai, định hình bởi hành vi tiêu dùng của Gen Z. Dữ liệu từ DPS.MEDIA ước tính quy mô thị trường này đạt mốc 12.160 tỷ đồng (tương đương 486 triệu USD) vào năm 2025, với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) trên 13%.

Động lực mở rộng chính đến từ mô hình nhượng quyền, với cục diện hiện tại thuộc về Circle K (khoảng 500 điểm bán), GS25 (hơn 300), FamilyMart (khoảng 160) và 7-Eleven (khoảng 130).

Việc Masan tiến vào phân khúc CVS diễn ra khi chuỗi WinCommerce đã qua chu kỳ tái cấu trúc (2020 - 2025). Lũy kế 7 tháng đầu năm 2026, WinCommerce ghi nhận doanh thu thuần 27.201 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Nửa đầu năm 2026, hơn 90% số cửa hàng mở mới đạt điểm hòa vốn EBITDA ngay trong quý đầu hoạt động. Quy mô hiện tại đạt gần 5.300 điểm bán và mục tiêu lên 6.100 cửa hàng cuối năm 2026.

Thay vì chuyển đổi các siêu thị mini WinMart+ hiện hữu sang hoạt động 24/7 để tiết kiệm chi phí đầu tư (CAPEX), doanh nghiệp chọn phát triển định dạng hoàn toàn mới.

Lý giải về chiến lược này, Giám đốc Học viện Concepts Nguyễn Thái Bình nhận định: "Theo tôi, cần nhìn câu chuyện này không phải là WinMart+ đã hết dư địa nên Masan phải tìm một động lực tăng trưởng khác, mà là WinCommerce đang bắt đầu đi từ chiến lược phủ điểm bán sang chiến lược phủ nhu cầu tiêu dùng. Hai câu chuyện này khác nhau".

Cơ sở của việc tách bạch mô hình nằm ở sự khác biệt về cấu trúc vận hành. "Một minimart chủ yếu giải quyết câu hỏi: 'Tôi cần mua gì cho gia đình?', nhưng cửa hàng tiện lợi lại giải quyết câu hỏi khác: 'Tôi cần thứ gì ngay bây giờ?' Khác biệt tưởng nhỏ nhưng kéo theo toàn bộ thay đổi về vị trí mặt bằng, giờ mở cửa, nhóm hàng hóa, thực phẩm ăn liền, đồ uống, nhân sự, giá trị đơn hàng và vòng quay hàng hóa" - ông Bình phân tích.

Dữ liệu kinh doanh quý II/2026 cho thấy định hướng phân tầng format của Masan. Khoảng 80% cửa hàng mở mới của WinCommerce nằm ở khu vực nông thôn, ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu cùng kỳ (LFL) đạt 26%. Trong khi đó, định dạng CVS logic về kinh tế sẽ tập trung vào khu vực đô thị có mật độ dân số cao, nhắm tới khách hàng trẻ và nhu cầu tiêu dùng ngoài giờ.

Dù vận hành độc lập, mô hình CVS mới vẫn dùng chung nền tảng Consumer Operating System của Masan, bao gồm chuỗi cung ứng, dữ liệu khách hàng và mạng lưới bán lẻ hiện hữu.

Đặc tính của CVS với tỷ trọng hàng chế biến sẵn và đồ uống cao cũng mở ra cơ hội tích hợp các thương hiệu nội bộ như Phúc Long, điều mà doanh nghiệp từng thừa nhận không đạt kỳ vọng khi thử nghiệm tại WinMart.

Dưới góc độ đầu tư, thách thức của Masan không nằm ở khả năng mở điểm bán mà là kiểm soát rủi ro tự "ăn" doanh thu của chính hệ thống và quản lý chi phí.

Đánh giá về các chỉ số đo lường hiệu quả cho dự án này, ông Nguyễn Thái Bình cho rằng: "KPI quan trọng nhất không phải doanh thu tuyệt đối mà là doanh thu tăng thêm thực sự của toàn hệ thống. Một cửa hàng mới doanh thu 2 tỷ đồng/tháng chưa chắc tốt nếu 500 triệu trong đó lấy từ WinMart+ gần đó".

Đồng thời, định dạng này "thường cần tỷ trọng sản phẩm biên cao hơn như đồ ăn chế biến sẵn, đồ uống, sản phẩm dưới nhãn riêng để bù chi phí vận hành dài giờ". Giám đốc Học viện Concepts cũng lưu ý rủi ro dòng tiền theo ca: "Nếu cửa hàng mang danh 24/7 nhưng 90% doanh thu vẫn phát sinh trước 22 giờ thì doanh nghiệp đang trả chi phí vận hành đêm cho một nhu cầu chưa tồn tại".