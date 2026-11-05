Chuỗi bách hóa lâu đời nhất Australia xin phá sản

David Jones là chuỗi trung tâm mua sắm, bách hóa tổng hợp lâu đời nhất Australia. Ảnh: City of Melbourne.

Theo The Guardian, sau 188 năm thống trị ngành bán lẻ và trở thành biểu tượng quen thuộc với người dân Australia, chuỗi trung tâm bách hóa David Jones đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản trước làn sóng mua sắm trực tuyến.

Tuy nhiên, toàn bộ hệ thống cửa hàng truyền thống và các kênh online của David Jones vẫn sẽ hoạt động bình thường trong thời gian đơn vị quản lý phá sản FTI Consulting và McGrathNicol tiến hành tái cấu trúc toàn diện.

"David Jones không chỉ là một thương hiệu, mà là một phần ký ức của biết bao thế hệ người Australia, nơi mỗi người đều giữ cho mình những câu chuyện và kỷ niệm riêng khi ghé thăm các trung tâm của DJ's", Giám đốc điều hành Erica Berthold chia sẻ.

Dù đối mặt với thử thách lớn, ông cho biết rằng công ty đã chuẩn bị trước "kế hoạch được xây dựng bài bản" nhằm tái cấu trúc toàn diện, mở ra tương lai bền vững cho thương hiệu.

Đồng thời, ông Berthold cũng gửi lời tri ân đến khách hàng, đội ngũ nhân sự và các đối tác vì sự đồng hành, ủng hộ không ngừng dành cho David Jones trong suốt thời gian qua.

Với quy mô khoảng 6.000 nhân viên cùng mạng lưới 38 trung tâm bán lẻ, trong đó có tới 17 cơ sở tọa lạc tại các trung tâm mua sắm sầm uất của Westfield. Scentre (công ty sở hữu Westfield) tiết lộ rằng nhà bán lẻ David Jones đã không thanh toán tiền thuê nhà tháng 10, chính thức "vi phạm" hợp đồng chỉ vài giờ trước khi Hội đồng Quản trị bỏ phiếu quyết định tiến hành thủ tục phá sản.

"Chúng tôi hiểu rằng môi trường kinh doanh bán lẻ hiện tại, chi phí leo thang, mạng lưới cửa hàng quá lớn và lỗi thời, cùng những thách thức về chuỗi cung ứng đã đẩy David Jones vào tình cảnh này", ông Christopher Hill từ công ty tiếp quản FTI Consulting chia sẻ.

Tuy nhiên, vị đại diện cho biết đây không phải dấu chấm hết, mà là cơ hội để doanh nghiệp có được "khoảng thời gian để thở", một khoảng lặng cần thiết để tiến hành tái cấu trúc toàn diện.

Đối với nhiều thế hệ người Australia, David Jones không chỉ là một điểm mua sắm, mà còn là thước đo của sự sang trọng và đẳng cấp với thiết kế kẻ caro đen trắng đặc trưng đã trở thành một phần ký ức không thể phai mờ của đất nước.

Nhưng sự sụp đổ của biểu tượng bán lẻ này không đơn thuần là câu chuyện của một doanh nghiệp. Theo Jana Bowden, Giảng viên Marketing tại Trường Kinh doanh Đại học Macquarie, đây chính là "hồi chuông cảnh báo" với mô hình cửa hàng bách hóa truyền thống.

"Nơi đây từng là hình mẫu tiêu biểu cho sự sang trọng và xa hoa ở Australia - được ví như phiên bản Harrods của xứ sở chuột túi", bà Bowden chia sẻ.

"Đó từng là điểm đến để chiêm ngưỡng và đắm mình trong sự hào nhoáng, nơi khách hàng trầm trồ trước các thương hiệu cao cấp và tìm thấy cảm giác thành công, viên mãn".

Với nhiều gia đình Australia, việc ghé thăm các cửa hàng flagship ở Sydney và Melbourne từng là một nghi thức quen thuộc không thể thiếu mỗi dịp cuối năm, là nơi bao thế hệ cùng chiêm ngưỡng những ô cửa sổ trưng bày rực rỡ sắc màu Giáng sinh.

"Mọi người từng di chuyển giờ đồng hồ từ những vùng xa xôi chỉ để chiêm ngưỡng những ô cửa sổ kỳ diệu ấy", chuyên gia Jana Bowden chia sẻ. Thế nhưng, theo thời gian, ánh hào quang ấy đã phai nhạt dần.

Bà chỉ ra nghịch lý rằng trong khi các cửa hàng trung tâm thành phố vẫn giữ được nét sang trọng, thì những chi nhánh ở ngoại ô lại trở nên kém hấp dẫn: "Chúng tẻ nhạt, thiếu sức sống và hoàn toàn mất đi vẻ hào nhoáng vốn có".