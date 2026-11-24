Siêu trăng tháng 11, còn được gọi là "Trăng Hải ly" (Beaver Moon), sẽ đạt độ tròn cực đại vào lúc 14h53 ngày 24/11 theo giờ UTC, tương đương 21h53 cùng ngày theo giờ Việt Nam. Nếu thời tiết thuận lợi, người dân có thể quan sát hiện tượng này bằng mắt thường mà không cần thiết bị chuyên dụng.

"Siêu trăng" xảy ra khi Mặt trăng tiến đến gần Trái đất hơn bình thường vào thời điểm trăng tròn. Do quỹ đạo chuyển động quanh Trái đất có hình elip, khoảng cách giữa Mặt trăng và hành tinh của chúng ta liên tục thay đổi.

So sánh "siêu trăng" (bên trái) và "tiểu trăng" (bên phải). Ảnh: NASA

Theo NASA, "siêu trăng" có thể trông lớn hơn tới 14% và sáng hơn khoảng 30% so với những lần trăng tròn ở xa Trái đất nhất (còn gọi là "tiểu trăng"). Tuy nhiên, sự khác biệt này thường khó nhận thấy bằng mắt thường.

Thời điểm lý tưởng để chiêm ngưỡng "siêu trăng" là tối 24/11, đặc biệt khi Mặt trăng vừa nhô lên gần đường chân trời phía đông. Tại Việt Nam, người dân có thể bắt đầu quan sát từ lúc chập tối, khi bầu trời dần tối và Mặt trăng trở nên nổi bật hơn.

Để quan sát rõ nhất, người dân nên lựa chọn những khu vực có bầu trời quang đãng, ít mây, hạn chế ánh sáng nhân tạo và không bị nhà cao tầng che khuất, chẳng hạn như vùng ngoại ô, khu vực ven hồ hoặc những nơi có tầm nhìn rộng. Đặc biệt, khi Mặt trăng xuất hiện gần đường chân trời, nó có thể trông lớn hơn đáng kể do hiệu ứng thị giác, dù kích thước thực tế không thay đổi.

Đáng chú ý, "siêu trăng" ngày 24/11 chỉ là sự kiện mở đầu cho chuỗi ba siêu trăng liên tiếp. Hai lần tiếp theo dự kiến diễn ra vào tháng 12/2026 và tháng 1/2027. Trong đó, "siêu trăng" tháng 12 được dự báo là lần trăng tròn lớn và sáng nhất năm 2026, hứa hẹn mang đến thêm cơ hội quan sát thú vị cho những người yêu thiên văn.