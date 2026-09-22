Chung trách nhiệm giữ gìn và làm giàu bản sắc văn hoá Cà Mau

Đến dự có đồng chí Nguyễn Huy Thái, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Huy Thái (bìa phải); Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nguyễn Văn Khởi và Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Ngô Thanh Nhã dâng hương tưởng nhớ Tổ nghiệp sân khấu.

Lễ kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam là dịp tưởng nhớ các thế hệ tiền nhân, hậu Tổ đã có công sáng lập, gìn giữ và phát triển nghệ thuật sân khấu truyền thống của dân tộc.

Đây cũng là dịp để những người làm sân khấu gặp gỡ, vun đắp tình nghệ sĩ, tăng cường sự gắn kết giữa các thế hệ; thăm hỏi, chia sẻ sau một năm hoạt động nghệ thuật, đồng thời động viên nhau tiếp tục gắn bó với nghề, sáng tạo những tác phẩm có giá trị phục vụ công chúng.

Nghệ sĩ Lâm Minh Nghiêm trình diễn tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam.

Tại buổi lễ, các đại biểu và nghệ sĩ dâng hương tưởng nhớ Tổ nghiệp, qua đó nhắc nhớ về ý thức trách nhiệm của những người làm nghệ thuật trong thời đại mới, tiếp tục nỗ lực nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá, nghệ thuật truyền thống.

Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Ngô Thanh Nhã phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Ngô Thanh Nhã chia sẻ: Ngày Sân khấu Việt Nam năm nay diễn ra trong dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt khi Cà Mau đã trải qua hơn một năm hợp nhất. Những người làm văn hoá, văn nghệ từ các địa phương cùng hội tụ trong một không gian mới, mang theo truyền thống, sắc màu và thành quả nghệ thuật được vun đắp qua nhiều thế hệ.

"Sự hội tụ ấy càng làm cho ngày giỗ Tổ nghiệp hôm nay thêm ý nghĩa. Chúng ta không chỉ gặp nhau để nhớ về cội nguồn chung của sân khấu, mà còn để nhận ra rằng dù đến từ đâu, thuộc loại hình nghệ thuật nào, chúng ta đều cùng chung một tình yêu đối với nghệ thuật, cùng chung trách nhiệm giữ gìn và làm giàu thêm bản sắc văn hoá của quê hương Cà Mau”, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh nhấn mạnh./.