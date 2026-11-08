Chứng tích ghi dấu 14 TNXP quê Ninh Bình hy sinh trong trận bom Mỹ ở Cầu Hồ - Quảng Trị

Ngày 8/11, ông Dương Ngọc Tú, Phó chủ tịch UBND xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với địa điểm nơi hy sinh của 14 thanh niên xung phong (TNXP) B4-C906, quê ở Ninh Bình, tại Cầu Hồ ngày 21/11/1970.

Khu vực di tích Cầu Hồ - địa chỉ ghi dấu sự hy sinh của những thanh niên xung phong trên tuyến đường chi viện chiến trường năm 1970. (Ảnh Hoàng Phúc).

Theo hồ sơ lịch sử được UBND xã Quảng Trạch thu thập, đối chiếu và chỉnh lý, ngày 21/11/1970, hai máy bay chiến đấu của Mỹ từ hướng biển tiến vào khu vực Cảnh Dương, sau đó bay lên địa bàn xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (cũ) và ném bom xuống khu vực Cầu Hồ, thôn Hoà Bình - trên quốc lộ 1 qua địa bàn.

Trận bom khiến 14 TNXP tỉnh Ninh Bình đang làm nhiệm vụ tại khu vực này hy sinh. Cùng thời điểm, 8 người dân địa phương ở chòm Sanh Nganh cũng thiệt mạng.

Đây là sự kiện để lại mất mát lớn đối với gia đình thân nhân các liệt sĩ, quê hương Ninh Bình và người dân địa phương. Những TNXP quê Ninh Bình đã rời quê hương vào tuyến lửa Quảng Trị, tham gia bảo đảm giao thông, vận chuyển lực lượng, lương thực và vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam.

Sự hy sinh của 14 TNXP tại Cầu Hồ là một dấu mốc đau thương, thể hiện tinh thần quả cảm, ý chí kiên cường và sự cống hiến của thế hệ trẻ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Hai cây cầu cũ và mới tại Cầu Hồ trên quốc lộ 1 qua xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị - chứng tích về một vùng đất từng hứng chịu bom đạn ác liệt trong chiến tranh. (Ảnh Hoàng Phúc).

Địa phương mong muốn xây dựng một công trình tưởng niệm khang trang tại Cầu Hồ để tri ân những người đã ngã xuống. (Ảnh Hoàng Phúc).

Địa điểm ghi dấu sự hy sinh của 14 thanh niên xung phong quê Ninh Bình tại Cầu Hồ (Quảng Trị) vừa được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh. (Ảnh Hoàng Phúc).

Sự kiện tại chứng tích Cầu Hồ ngày 21/11/1970 không chỉ ghi dấu sự hy sinh anh dũng của những người con quê hương Ninh Bình mà còn là minh chứng cho tình đoàn kết, gắn bó giữa hai vùng đất trong những năm tháng chiến tranh.

Theo ông Dương Ngọc Tú, việc Cầu Hồ được UBND tỉnh Quảng Trị xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh là sự ghi nhận những giá trị lịch sử của địa điểm này, đồng thời tạo cơ sở để địa phương bảo tồn, phát huy truyền thống cách mạng và giáo dục thế hệ trẻ về sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ.

UBND xã Quảng Trạch cũng đề xuất xây dựng bia ghi dấu sự kiện, khu tưởng niệm hoặc công trình tri ân phù hợp để tưởng nhớ 14 TNXP và những người dân đã hy sinh.

"Hiện khu đất đã được quy hoạch để xây dựng công trình tưởng niệm, tuy nhiên địa phương vẫn chưa có kinh phí triển khai. Chúng tôi mong muốn tỉnh quan tâm hỗ trợ, đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm chung tay góp sức xây dựng một khu tưởng niệm khang trang, tương xứng với sự hy sinh của các liệt sĩ.

Đây sẽ là nơi để người dân, thân nhân các liệt sĩ đến thắp nén hương tri ân, đồng thời là địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau", ông Tú chia sẻ.

Nghiêm cấm xây dựng, khai thác trong khu vực bảo vệ di tích Cầu Hồ Theo sơ đồ hiện trạng được UBND xã Quảng Trạch xác nhận, khu vực di tích nơi hy sinh của 14 TNXP ở Cầu Hồ đã được khoanh vùng bảo vệ với diện tích 1.000m². Khu đất nằm tại thôn Hòa Bình. UBND tỉnh Quảng Trị cũng nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng, khai thác trong khu vực di tích đã được khoanh vùng bảo vệ. Trường hợp đặc biệt cần sử dụng đất tại khu vực di tích phải được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận bằng văn bản. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cùng UBND xã Quảng Trạch chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định pháp luật.