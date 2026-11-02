Chung tay xóa quảng cáo sai quy định

Tuổi trẻ Trường Tiểu học Dũng Sĩ Thanh Khê ra quân xóa quảng cáo sai quy định. Ảnh: ĐVCC

Hoạt động được triển khai theo kế hoạch của UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thanh Khê, nhằm góp phần chấn chỉnh tình trạng quảng cáo, rao vặt không đúng quy định, giữ gìn mỹ quan đô thị. Với tinh thần xung kích, tình nguyện, các đoàn viên tích cực bóc gỡ những tờ quảng cáo, rao vặt dán trên tường, trụ điện và các khu vực công cộng.

Qua đó, góp phần làm sạch cảnh quan, xây dựng môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp. Hoạt động thể hiện vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong tham gia các phong trào tại địa phương, đồng thời nâng cao ý thức cộng đồng trong giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.