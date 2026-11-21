Theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, hạ tầng số là nền tảng của chuyển đổi số quốc gia, lấy người dân làm trung tâm. Hiện thực hóa chủ trương này, tháng 3-2026, Thủ tướng Chính phủ giao Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Viettel xóa các điểm lõm sóng tại vùng sâu, vùng xa, biên giới ngay trong năm 2026. Đây là phần việc khó khăn còn lại sau hơn ba thập kỷ phát triển mạng di động tại Việt Nam, khi các điểm lõm phân tán ở miền núi, biên giới, địa hình chia cắt, phương tiện cơ giới không thể tiếp cận.

Nhân viên Viettel mang thiết bị vượt địa hình núi đá để triển khai trạm phát sóng tại Cao Bằng. Ảnh: qdnd.vn

Viettel bắt đầu triển khai Chương trình từ tháng 3-2026. Sau hơn 7 tháng thực hiện, 1.337 trạm phát sóng đã đưa mạng di động tốc độ cao đến khoảng 130.000 người dân tại 788 thôn, bản và 1.068 cụm dân cư trên 50 người.

Bảo đảm nguồn điện cho các trạm thu phát sóng di động (BTS) là một trong những yêu cầu cấp thiết về hạ tầng khi triển khai chương trình. EVN đã tích cực làm việc với Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng và Viettel khảo sát, đánh giá hiện trạng và xây dựng phương án cấp điện cho 201 vị trí dự kiến lắp đặt trạm BTS tại những nơi chưa có điện lưới quốc gia.

Các vị trí này phân bố tại 16 tỉnh, thành phố thuộc địa bàn quản lý của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) và Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC); phần lớn nằm ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, nơi có địa hình hiểm trở, cách xa khu dân cư và lưới điện hiện hữu. Một số vị trí nằm sâu trong rừng phòng hộ hoặc ở khu vực biệt lập, khiến việc khảo sát, đầu tư và tổ chức cấp điện gặp nhiều khó khăn. EVN đã khẩn trương chỉ đạo các tổng công ty điện lực và các công ty điện lực trực thuộc phối hợp với các đơn vị Viettel tại địa phương khảo sát thực địa. Tại từng vị trí, các đơn vị đánh giá hiện trạng lưới điện, khoảng cách đến nguồn điện hiện hữu, điều kiện địa hình và khả năng đầu tư cấp điện. Với tinh thần chủ động và trách nhiệm, các đơn vị đồng thời xem xét nhu cầu cấp điện trước mắt và khả năng đầu tư mở rộng lưới điện về lâu dài, gắn việc cấp điện cho các trạm BTS với kế hoạch phát triển điện nông thôn, miền núi, hải đảo.

Từ kết quả khảo sát, EVN chỉ đạo các đơn vị phân loại 201 vị trí theo hiện trạng lưới điện, kế hoạch đầu tư và khả năng cấp điện, làm cơ sở thống nhất với Viettel phương án triển khai cho từng nhóm. Với các điểm gần lưới điện hiện hữu, đơn vị điện lực hỗ trợ xác định điểm đấu nối, thỏa thuận đấu nối và hướng dẫn phương án để Viettel đầu tư đường dây sau điểm đấu nối đưa điện đến trạm. Tại những vị trí thuộc dự án cấp điện do địa phương làm chủ đầu tư, các công ty điện lực phối hợp cập nhật tiến độ, hỗ trợ hoàn thiện phương án cấp điện sau khi công trình hoàn thành. Đối với những điểm xa lưới, khó tiếp cận hoặc đang chờ dự án đầu tư, EVN phối hợp với Viettel lựa chọn giải pháp nguồn điện tại chỗ, góp phần bảo đảm tiến độ phủ sóng.

Việc xây dựng phương án theo từng nhóm vị trí đã bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời kết hợp hài hòa giữa yêu cầu bảo đảm điện phục vụ nhiệm vụ viễn thông với hiệu quả đầu tư phát triển lưới điện. Với sự phối hợp chặt chẽ của EVN và Viettel, 201/201 trạm BTS ở vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới đã được bảo đảm nguồn điện, gồm 129 trạm kết nối điện lưới và 72 trạm sử dụng máy phát điện, pin mặt trời.

Công nhân điện lực bảo đảm nguồn điện cho các trạm BTS.

Tại Hội nghị tổng kết Chương trình phủ sóng di động tại các thôn, bản và cụm dân cư lõm sóng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới năm 2026 diễn ra vào ngày 20-11, Trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel cho biết, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Chính phủ, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng là yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với kết quả chương trình. Lãnh đạo Viettel đồng thời trân trọng cảm ơn các bộ, ngành, cùng EVN và các địa phương đã tích cực phối hợp tháo gỡ khó khăn về cơ chế, thủ tục, hạ tầng điện và các điều kiện cần thiết, góp phần hoàn thành chương trình đúng tiến độ.

Sự phối hợp giữa EVN và Viettel thể hiện tinh thần chung tay thực hiện các nhiệm vụ lớn của Chính phủ, giúp đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới có thêm điều kiện sử dụng điện; kết nối, tiếp cận thông tin và sử dụng dịch vụ số trong cuộc sống hằng ngày. Đây là đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển hạ tầng số, đưa thành quả chuyển đổi số đến với người dân theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.