Chung tay xây mái ấm tiếp sức ước mơ đại học cho nữ sinh khó khăn ở Đà Nẵng

Ngày 18/10, Đoàn Thanh niên xã Hiệp Đức tổ chức khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình đoàn viên Nguyễn Thị Yến Như, trú thôn Bình Kiều, có hoàn cảnh khó khăn.

Khởi công ngôi nhà tiếp sức cho em Nguyễn Thị Yến Như - nữ ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn xã Hiệp Đức. Ảnh Q. Quỳnh

Như vừa trúng tuyển ngành Kinh tế xây dựng tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. Niềm vui bước vào giảng đường đại học chưa trọn vẹn khi gia đình em liên tiếp đối mặt với khó khăn. Ngày 26/6, mẹ Như, cũng là lao động chính trong nhà, không may gặp tai nạn lao động nghiêm trọng, phải phẫu thuật và cần thời gian dài để điều trị, phục hồi.

Biến cố khiến cuộc sống gia đình thêm chật vật, trong khi chặng đường học tập phía trước của Như còn nhiều nỗi lo. Trước hoàn cảnh đó, Đoàn Thanh niên xã Hiệp Đức đã chủ động kết nối, vận động sự chung tay của cấp ủy, chính quyền địa phương, Thành Đoàn Đà Nẵng cùng các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm và cộng đồng.

Từ những tấm lòng sẻ chia, chương trình đã huy động được 98,6 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình Như. Căn nhà có tổng kinh phí dự kiến khoảng 230 triệu đồng, bao gồm nguồn vận động và phần vốn đối ứng của gia đình, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2027.

Các tấm lòng cùng sẻ chia tiếp sức cho em Nguyễn Thị Yến Như.

Không chỉ hỗ trợ nơi ở, các tổ chức Đoàn còn tiếp tục đồng hành với nữ sinh trên hành trình chinh phục tri thức. Dịp này, Chi đoàn Công an xã Hiệp Đức nhận hỗ trợ Như 500.000 đồng mỗi tháng, góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí, tiếp thêm động lực để em yên tâm học tập.

Tại lễ khởi công, anh Huỳnh Đức Tú - Bí thư Đoàn xã Hiệp Đức, động viên Như giữ vững niềm tin, nghị lực, tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện để vượt qua nghịch cảnh, từng bước hiện thực hóa ước mơ. Đoàn xã cũng khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, kết nối các nguồn lực phù hợp nhằm hỗ trợ em và gia đình trong thời gian tới.