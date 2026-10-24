Chung tay xây mái ấm nghĩa tình

TP Cần Thơ có 3.348 nạn nhân chất độc hóa học thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; trong đó vẫn còn hàng trăm gia đình có thế hệ con cháu bị ảnh hưởng do di chứng chiến tranh để lại. Đồng chí Trần Chí Hùng, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết: “Ngay sau khi có chủ trương về chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, công tác thực hiện được tiến hành khẩn trương, đồng bộ, bảo đảm bám sát mục tiêu, yêu cầu và tiến độ đề ra. UBND thành phố phối hợp với Ủy ban MTTQ thành phố, chỉ đạo các sở, ngành, tổ chức chính trị, xã hội và UBND 47 xã (phường) có đối tượng được hỗ trợ tổ chức rà soát, thống nhất danh sách, phân loại nhu cầu xây mới, sửa chữa nhà ở. Việc rà soát được thực hiện bảo đảm đúng đối tượng, đúng nhu cầu, công khai, minh bạch, hạn chế tình trạng bỏ sót hoặc trùng lặp; phân công theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ địa bàn và rõ thời gian hoàn thành”.

Triển khai kế hoạch, ngày 7-9, các địa phương ở TP Cần Thơ đồng loạt tổ chức thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đến ngày 18-9, toàn thành phố đã hoàn thành đúng tiến độ và tổ chức bàn giao đồng loạt 123 căn nhà (64 căn xây mới và 59 căn sửa chữa), với kinh phí hơn 9,5 tỷ đồng. Các căn nhà đều bảo đảm yêu cầu về diện tích, kết cấu, độ bền, an toàn và các điều kiện thiết yếu phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình.

Lực lượng vũ trang TP Cần Thơ hỗ trợ gia đình chị Huỳnh Kim Đồng ở ấp Đắc Lực, xã Hồ Đắc Kiện làm nhà mới.

Xã Hồ Đắc Kiện có số lượng nhà được hỗ trợ nhiều nhất với 12 căn (6 căn xây mới, 6 căn sửa chữa) với mức hỗ trợ 100 triệu đồng/căn xây mới và 50 triệu đồng/căn sửa chữa. Đồng chí Âu Công Minh, Chủ tịch UBND xã Hồ Đắc Kiện chia sẻ: “Chỉ trong 10 ngày, 12 căn nhà đã hoàn thành đúng tiến độ. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ giải quyết nhu cầu về nhà ở mà còn góp phần củng cố tình đoàn kết quân-dân, để lại trong lòng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương nhiều tình cảm tốt đẹp”.

Nhận được căn nhà mới, chị Huỳnh Kim Đồng ở ấp Đắc Lực, xã Hồ Đắc Kiện cho biết: “Nhà tôi có hai mẹ con, tôi lại bị dị tật ở chân trái từ nhỏ nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Căn nhà cũ nằm cạnh mé sông đã xuống cấp, mỗi khi mưa gió hoặc dông lốc, mẹ con tôi lo lắm, chỉ sợ nhà sập và bị cuốn trôi bất cứ lúc nào. Được sự quan tâm của các cơ quan chức năng và Quân đội xây giúp căn nhà mới, tôi mừng lắm. Gia đình xin hứa sẽ trân trọng giữ gìn và bảo quản tốt căn nhà để sử dụng được lâu dài, vươn lên ổn định cuộc sống”.

Cách đó không xa, niềm vui cũng lan tỏa khắp căn nhà mới của vợ chồng chị Võ Thị Phương ở ấp An Tập, xã Hồ Đắc Kiện. Ngày địa phương đến bàn giao căn nhà mới, chị Phương không giấu được sự xúc động: “Căn nhà cũ của tôi được địa phương xây tặng cách đây hơn 20 năm cũng đã xuống cấp. Nay có được căn nhà mới rộng rãi, thoáng mát, gia đình tôi rất yên tâm”.

Đồng hành với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát có hàng trăm cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 9. Tinh thần “vượt nắng, thắng mưa” được cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quán triệt sâu sắc, nỗ lực khắc phục khó khăn, điều hành công việc cụ thể, chặt chẽ để sớm bàn giao các căn nhà đúng kế hoạch. Binh nhất Nguyễn Duy Linh, chiến sĩ Trung đội 1, Đại đội Cối 82, Tiểu đoàn 308, Trung đoàn 3, Sư đoàn 330, chia sẻ: “Mặc dù thời tiết không mấy thuận lợi nhưng trong quá trình thi công, ai cũng thể hiện quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các căn nhà để bàn giao tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tôi rất tự hào khi được tham gia chương trình này”.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó tư lệnh Quân khu 9 nhấn mạnh: “Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đã góp phần giáo dục, phát huy truyền thống tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội. Chỉ trong một thời gian ngắn, 123 căn nhà được hoàn thành, đưa vào sử dụng đã thể hiện rõ trách nhiệm của địa phương và LLVT Quân khu luôn sát cánh cùng nhân dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống; lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái”, trách nhiệm cộng đồng trong thực hiện chính sách an sinh xã hội”.