Chung tay xây dựng xã hội học tập

Tộc Phạm Nhữ - làng Hương Quế ( xã Xuân Phú) biểu dương học sinh giỏi của dòng họ. Ảnh: ĐVCC

Bồi đắp truyền thống hiếu học

Tại xã Nông Sơn, công tác khuyến học, khuyến tài được gắn với phong trào xây dựng gia đình văn hóa, dòng họ văn hóa và cộng đồng học tập. Ông Lý Xuân Phong, Chủ tịch UBND xã Nông Sơn cho biết, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các hội, đoàn thể địa phương luôn quan tâm duy trì, phát triển các mô hình học tập, khuyến khích người dân chăm lo việc học của con em.

Hiện toàn xã có 12 tộc họ văn hóa hoạt động nền nếp, góp phần gìn giữ truyền thống hiếu học. Trong đó, tộc Đỗ Đắc tại thôn Phước Bình thành lập Ban Khuyến học, vận động đóng góp quỹ để kịp thời động viên con em có thành tích tốt trong học tập.

Ông Đỗ Trường Giang, Trưởng tộc Đỗ Đắc cho biết, Ban Khuyến học gia tộc tập hợp những thành viên có uy tín, kinh nghiệm vận động, tổ chức các hoạt động khuyến học. Hiện quỹ khuyến học của tộc Đỗ Đắc đạt 150 triệu đồng. Bình quân mỗi năm, dòng họ khen thưởng khoảng 20 con em có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện.

Tương tự, ở xã Xuân Phú, phong trào khuyến học được triển khai rộng khắp, gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Các tiêu chí gia đình học tập, dòng họ học tập, đơn vị học tập được kết nối với phong trào xây dựng gia đình văn hóa, tộc họ văn hóa, qua đó nâng cao trách nhiệm của mỗi gia đình và tổ chức đối với sự nghiệp giáo dục.

Bà Lê Thị Hiền, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Xuân Phú cho biết, đến nay, cả 15/15 thôn của xã đều có chi hội khuyến học. Toàn xã có 11 chi hội khuyến học trường học, 57 ban khuyến học dòng tộc cùng các ban khuyến học đoàn thể, với tổng số 6.710 hội viên. Số ban khuyến học dòng tộc tăng thêm 8 so với năm 2025, thể hiện sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng đối với việc chăm lo sự học.

Để phong trào phát triển bền vững, Hội Khuyến học xã Xuân Phú tham mưu cấp ủy ban hành nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đồng thời tham mưu UBND xã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập...

Một điểm sáng trong phong trào là Ban Khuyến học tộc Nguyễn làng Hương Quế với nguồn quỹ gần 4 tỷ đồng dành cho việc chăm lo học tập của con cháu. Trong 9 tháng năm 2026, Ban Khuyến học của tộc đã khen thưởng 45 sinh viên đạt thành tích xuất sắc với tổng số tiền 94,4 triệu đồng.

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ngũ Hành Sơn trao quà “Tiếp sức em đến trường” cho các em có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi. Ảnh: THANH LÀI

Mở rộng mô hình học tập từ cơ sở

Phong trào khuyến học, khuyến tài tại các địa phương trên địa bàn thành phố còn được triển khai bằng nhiều hình thức thiết thực, hướng đến từng khu dân cư và gia đình. Tại phường Thanh Khê, các chi hội khuyến học khu dân cư tích cực phối hợp tổ chức tuyên dương, trao thưởng học sinh đạt thành tích tốt và học sinh vượt khó.

Bà Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch Hội Khuyến học phường Thanh Khê cho hay, trong năm học 2026 - 2027, các chi hội khuyến học đã trao thưởng cho 1.455 lượt học sinh, với tổng kinh phí hơn 365,37 triệu đồng. Năm học 2026 - 2027 Hội Khuyến học phường phối hợp Ban công tác Mặt trận và Chi hội Phụ nữ triển khai chương trình “Nâng bước em đến trường” hỗ trợ 970 trường hợp, với tổng kinh phí hơn 243,58 triệu đồng.

Từ phía gia đình, xây dựng nếp sống hiếu học bắt đầu bằng sự quan tâm thường xuyên của cha mẹ đối với quá trình học tập, rèn luyện của con trẻ. Anh Nguyễn Trịnh Anh Tuấn, trú tại tổ 79 chia sẻ, gia đình luôn tạo điều kiện để các con học tập và phát triển tốt.

Con trai anh là Nguyễn Bảo Khanh, hiện theo học tại Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, con gái Nguyễn Bảo Hân đang học lớp 7/3, Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng. Gia đình anh thường xuyên động viên các con chăm chỉ học tập, rèn luyện và tự giác trong cuộc sống.

Chi hội Khuyến học khu dân cư 36 Xuân Hà tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Ảnh: ĐVCC

Hội Khuyến học phường Ngũ Hành Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập hội khuyến học thuộc các phường Hòa Hải, Hòa Quý, Mỹ An và Khuê Mỹ trước đây.

Bà Nguyễn Thị Thu Thanh, Chủ tịch Hội Khuyến học phường chia sẻ, kết quả đăng ký năm 2026 cho thấy phong trào thu hút sự tham gia rộng rãi của người dân, dòng họ và các đơn vị. Trong đó, mô hình “Gia đình học tập” có 20.582 gia đình đăng ký; mô hình “Dòng họ học tập” có 34 dòng họ đăng ký... Bên cạnh mở rộng mô hình, các tộc họ trên địa bàn phường quan tâm khen thưởng con cháu đạt thành tích tốt, vượt khó trong học tập, với tổng kinh phí 136,4 triệu đồng.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố cho biết. Mục tiêu trọng tâm trong năm 2026 là tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng xây dựng xã hội học tập, lấy “công dân học tập” làm trung tâm. Theo đó, phong trào không chỉ hướng đến hoàn thành các chỉ tiêu mà còn từng bước hình thành nhu cầu học tập tự thân, đưa việc học trở thành nếp sống thường xuyên của mỗi người dân.