Chung tay xây dựng trường học an toàn, không dịch bệnh

Số ca mắc chủ yếu ở nhóm trẻ dưới 5 tuổi, đặc biệt là trẻ đang đi nhà trẻ, mẫu giáo, chiếm 87,3%. Bên cạnh bệnh tay chân miệng, một số bệnh truyền nhiễm khác như sốt xuất huyết, COVID-19... cũng được dự báo có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

Khám sức khoẻ định kỳ cho học sinh Trường Tiểu học Chi Lăng,phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn

Tại tỉnh Lạng Sơn, tính đến những ngày đầu tháng 9/2026, toàn tỉnh ghi nhận 183 ca mắc bệnh tay chân miệng. Bệnh xuất hiện tại nhiều địa bàn, trong đó xã Kháng Chiến ghi nhận số mắc cao nhất với 27 ca. Đối tượng mắc bệnh chủ yếu là trẻ em dưới 10 tuổi. Đây là nhóm tuổi thường xuyên tiếp xúc, sinh hoạt và học tập tập trung tại các cơ sở giáo dục.

Đầu năm học mới là thời điểm trẻ em, học sinh tập trung đông tại các cơ sở giáo dục. Vì vậy, việc chủ động phòng, chống bệnh truyền nhiễm tại trường học cần thực hiện các biện pháp sau:

Thực hiện tốt vệ sinh môi trường trường học: Các cơ sở giáo dục cần thường xuyên vệ sinh lớp học, phòng sinh hoạt, khu vui chơi và các khu vực trẻ thường xuyên tiếp xúc; bảo đảm lớp học sạch sẽ, thông thoáng và đủ ánh sáng. Đối với các cơ sở nhà trẻ, trường mầm non, mẫu giáo, cần đặc biệt chú trọng vệ sinh đồ chơi, bàn ghế, tay nắm cửa, lan can và các bề mặt thường xuyên tiếp xúc; thực hiện làm sạch theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn y tế.

Duy trì tốt “3 sạch” tại nhà trẻ, trường mẫu giáo: Ăn uống sạch, ở sạch và bàn tay sạch.

Phụ huynh, giáo viên và nhân viên tại các cơ sở giáo dục cần thường xuyên theo dõi sức khỏe của trẻ. Khi trẻ có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh như sốt, đau họng, xuất hiện tổn thương ở miệng hoặc các nốt phỏng nước ở tay, chân, đầu gối, khuỷu tay, vùng mông... cần cho trẻ nghỉ học, hạn chế tiếp xúc với trẻ khác và đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn.

Phòng, chống bệnh tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm tại trường học cần sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình – nhà trường – ngành y tế. Mỗi giáo viên, phụ huynh và học sinh hãy chủ động thực hiện các biện pháp vệ sinh, theo dõi sức khỏe và thông báo kịp thời khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh.