Chung tay xây dựng Thủ đô xanh - sạch - đẹp - văn minh
Chiều 19/11, tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội và Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp “Vận động nhân dân chung tay xây dựng Thủ đô xanh - sạch - đẹp - văn minh giai đoạn 2026 - 2030”.
Tham dự lễ ký có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng cùng lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/chung-tay-xay-dung-thu-do-xanh-sach-dep-van-minh-246261119190307778.htm