Đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng là yêu cầu tất yếu nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực quản lý, điều hành và chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng. Với quyết tâm chính trị cao, Lào Cai đang tập trung chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng. Từ đó, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.