Chung tay xây dựng môi trường số an toàn cho trẻ em và thanh thiếu niên

Màn biểu diễn Minishow "Kết nối học đường." (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tối 31/10, Lễ khai mạc Ngày hội An toàn trực tuyến nằm trong khuôn khổ Chiến dịch Không một mình 2026, mở đầu chuỗi hoạt động trải nghiệm, kết nối và lan tỏa thông điệp “Kết nối không tổn thương” đã diễn ra tại Hà Nội.

Tiếp nối hành trình được khởi động từ năm 2025, Chiến dịch năm 2026 trở lại với chủ đề “Kết nối không tổn thương,” hướng tới nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng và thúc đẩy sự chung tay của gia đình, nhà trường, cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và doanh nghiệp trong bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên trên môi trường mạng.

Lễ khai mạc Ngày hội An toàn trực tuyến là hoạt động trọng tâm trong chuỗi sự kiện của chiến dịch, tạo không gian để cộng đồng tìm hiểu, trải nghiệm và thực hành các kỹ năng nhận diện, phòng tránh tình huống kết nối không an toàn trên môi trường số.

Điểm nhấn của chương trình là minishow “Kết nối học đường” với 14 tiết mục biểu diễn đến từ các em học sinh 7 trường học, mang đến sân chơi sáng tạo để học sinh thể hiện tài năng và truyền tải những thông điệp tích cực về an toàn trên không gian mạng.

Minishow mang đến nhiều màu sắc nghệ thuật đa dạng, từ ca hát, nhảy múa đến những màn trình diễn được dàn dựng sáng tạo. Không chỉ thể hiện tài năng và sự tự tin trên sân khấu, các em học sinh còn trở thành những người truyền cảm hứng, lan tỏa tinh thần tích cực, tình bạn, sự tôn trọng và trách nhiệm trong mỗi kết nối.

Sự tham gia của các trường học cũng cho thấy vai trò quan trọng của cơ sở giáo dục trong việc xây dựng văn hóa an toàn số, khuyến khích học sinh chủ động lên tiếng, biết bảo vệ bản thân và sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ bạn bè khi cần thiết.

Các đại biểu tham quan trải nghiệm không gian an toàn trực tuyến. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tại lễ khai mạc, Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng, Phó Chủ tịch Điều hành Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Chủ tịch Liên minh Niềm tin số nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trước những nguy cơ ngày càng đa dạng, phức tạp trên không gian mạng. Bảo vệ trẻ em trên môi trường số không thể chỉ dừng lại ở việc cảnh báo rủi ro hay trang bị kỹ năng tự phòng vệ, mà cần được thực hiện bằng một hệ sinh thái bảo vệ toàn diện, với sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, gia đình, nhà trường, tổ chức xã hội và cộng đồng.

Trung tướng Lê Xuân Minh cũng nhấn mạnh vai trò của mỗi gia đình, nhà trường và người lớn trong việc chủ động đồng hành, lắng nghe, tạo dựng niềm tin để trẻ em, thanh thiếu niên có thể chia sẻ những vấn đề gặp phải trên môi trường mạng. Đặc biệt, việc dành thời gian quan tâm, trò chuyện với các em mỗi ngày là một hành động thiết thực, góp phần phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường và giúp các em có được sự hỗ trợ kịp thời.

Thông qua các hoạt động tương tác, trải nghiệm công nghệ và giao lưu trực tiếp, Ngày hội đưa những kiến thức tưởng chừng phức tạp trở nên gần gũi, dễ hiểu và dễ áp dụng trong đời sống hằng ngày. Mỗi người tham gia được trang bị thêm kỹ năng tự bảo vệ, hiểu hơn về vai trò của việc tôn trọng ranh giới, ứng xử có trách nhiệm và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp tình huống không an toàn trên mạng.

Thông điệp “Kết nối không tổn thương” cho thấy một môi trường mạng an toàn không chỉ được tạo nên từ công nghệ hay những quy định bảo vệ, mà bắt đầu từ chính cách mỗi người kết nối, giao tiếp và đối xử với nhau trên không gian số.

Bên cạnh lễ khai mạc và minishow “Kết nối học đường,” Ngày hội An toàn trực tuyến còn mang đến không gian triển lãm tương tác, trải nghiệm công nghệ với nhiều hoạt động giúp người tham gia tiếp cận các tình huống thực tế trên môi trường mạng, thực hành kỹ năng nhận diện rủi ro và lựa chọn cách ứng xử phù hợp.

Tinh thần đồng hành và sẻ chia được tiếp tục lan tỏa thông qua phong trào “5 phút cùng em” - kêu gọi mỗi phụ huynh, thầy cô và người lớn dành ít nhất 5 phút mỗi ngày để lắng nghe, trò chuyện và chia sẻ cùng trẻ em, thanh thiếu niên về những trải nghiệm trong cuộc sống cả trên không gian mạng lẫn ngoài đời thực.

Ngày hội không chỉ là một sự kiện trải nghiệm cộng đồng mà còn là lời kêu gọi hành động: mỗi gia đình hãy trở thành điểm tựa, mỗi nhà trường là một môi trường đồng hành và mỗi cá nhân là một mắt xích tích cực trong mạng lưới bảo vệ trẻ em trên không gian số.

Chiến dịch Không một mình 2026 tiếp tục hướng tới một mục tiêu chung: để mỗi trẻ em và thanh thiếu niên có thể tự tin khám phá, học hỏi, kết nối và phát triển trong một môi trường số an toàn, lành mạnh - nơi các em luôn được lắng nghe, tôn trọng và không bao giờ phải đơn độc.

Chiến dịch do Liên minh Niềm tin số (DTA) khởi xướng, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các tổ chức quốc tế UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc), UNODC (Cơ quan của Liên hiệp quốc về chống ma túy và tội phạm), phối hợp tổ chức cùng Cục An ninh mạng, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, cùng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đồng hành./.