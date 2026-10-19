Chung tay xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc

Vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức hút thuốc, cần đẩy mạnh tuyên truyền

Những năm qua cùng với việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, phong trào Xây dựng môi trường công sở không khói thuốc được triển khai rộng khắp trong các cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn Lâm Đồng. Tại các trụ sở cơ quan, đơn vị làm việc thường lắp đặt biển “Cấm hút thuốc” ở nhiều vị trí như: hành lang, phòng họp, khu vực tiếp công dân và nơi làm việc tập trung.

Cùng với đó, các khẩu hiệu tuyên truyền về tác hại của thuốc lá được treo tại nơi dễ quan sát nhằm nhắc nhở cán bộ, công chức và người dân nâng cao ý thức thực hiện. Nhiều cán bộ, công chức ý thức được việc hút thuốc ảnh hưởng lớn đến sức khỏe nên đã từ bỏ hút thuốc.

Ông Trương Ngọc Phú, Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công xã Nam Thành chia sẻ: Trước đây, ông có thói quen hút thuốc lá, sau đó cứ mỗi lần hút thuốc thì bị ho, cảm giác sức khỏe không tốt. Khi cơ quan triển khai xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc, ông đã chủ động bỏ thuốc và tuyệt đối không hút trong phòng làm việc. Vì nhận thấy hút thuốc thực sự không có lợi cho sức khỏe, ảnh hưởng người khác nên quyết định bỏ hút thuốc. Sau một thời gian, sức khỏe cải thiện rõ rệt, tinh thần cũng thoải mái hơn.

“Tại trung tâm hiện có 7 cán bộ, công chức làm việc, phần lớn là nữ, không có ai hút thuốc. Người dân đến làm việc, đều tuân thủ việc không hút thuốc ở trong phòng làm việc vì là phòng lạnh và có biển báo cấm hút thuốc, môi trường làm việc ở trung tâm văn minh”, ông Phú nói thêm.

Tuy vậy, nhiều nơi vẫn còn cán bộ, công chức hút thuốc. Với lý do thói quen khó bỏ, các địa phương cần tiếp tục tuyên truyền để xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc, bảo vệ sức khỏe cán bộ, công chức.

Nhiều cán bộ, công chức ý thức việc hút thuốc sẽ có hại cho sức khỏe

Để tiếp tục duy trì môi trường làm việc không khói thuốc, các cấp, ngành cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về tác hại của thuốc lá; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện quy định cấm hút thuốc nơi công cộng và nơi làm việc. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát và biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt.

Ông Nguyễn Xuân Tú, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Thành cho biết: “Việc xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc là rất cần thiết, không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe cán bộ, công chức mà còn góp phần xây dựng hình ảnh cơ quan văn minh, chuyên nghiệp. Điều quan trọng nhất vẫn là nâng cao ý thức tự giác của mỗi cá nhân”.

Theo đó, mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần nâng cao ý thức, xây dựng lối sống lành mạnh, chủ động nói không với thuốc lá để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, đồng nghiệp và cộng đồng... Những thay đổi từ nhận thức và hành động của mỗi cá nhân sẽ góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, văn minh và hiện đại hơn trong tình hình mới.