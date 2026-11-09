Chung tay xây dựng môi trường học đường không ma túy

Sáng 9/11, tại Trường THPT Lương Thế Vinh (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM), Học viện Tư pháp cơ sở tại TP.HCM phối hợp với Công an phường Cầu Ông Lãnh tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy học đường.

Chương trình có sự tham gia của luật sư Trương Thị Hòa (Đoàn Luật sư TP.HCM) và đại diện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TP.HCM.

Chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy học đường tại Trường THPT Lương Thế Vinh.

Tại chương trình, học sinh được cung cấp những kiến thức pháp luật cơ bản về phòng, chống ma túy; nhận diện các loại ma túy, phương thức và thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ người trẻ sử dụng ma túy. Đồng thời, các em được hướng dẫn nâng cao cảnh giác trước những nguy cơ có thể phát sinh trong môi trường học đường và đời sống hằng ngày.

Thông qua hình thức tuyên truyền trực tiếp, kết hợp trao đổi, giải đáp những vấn đề thực tiễn, chương trình góp phần giúp học sinh hiểu rõ hơn về tác hại của ma túy, hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong công tác phòng, chống tệ nạn này.

Luật sư Trương Thị Hòa (Đoàn Luật sư TP.HCM) tuyên truyền cho các em học sinh.

Luật sư Trương Thị Hòa cho rằng, công tác phòng, chống ma túy cần được triển khai đồng bộ, chú trọng cả phòng ngừa, phát hiện và hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi ma túy.

Hoạt động tuyên truyền không nên chỉ dừng lại ở việc phổ biến các quy định pháp luật mà cần giúp người dân, nhất là học sinh, nhận diện những nguy cơ thực tế, hiểu rõ tác hại của ma túy và trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân.

Theo luật sư Trương Thị Hòa, các loại ma túy hiện nay ngày càng có nhiều biến tướng, phương thức tiếp cận và sử dụng cũng phức tạp hơn. Đáng chú ý, ma túy có thể được ngụy trang dưới nhiều hình thức khác nhau, khiến người trẻ dễ bị lôi kéo, dụ dỗ hoặc vô tình tiếp xúc mà không nhận thức đầy đủ về mức độ nguy hiểm.

Đại diện Ban giám hiệu nhà trường tham dự buổi tuyên truyền.

Do đó, việc thường xuyên cập nhật kiến thức, nhận diện các loại ma túy và nâng cao cảnh giác là yêu cầu cần thiết. Bên cạnh kiến thức pháp luật, học sinh cần được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống, biết cách từ chối trước những lời rủ rê, không thử sử dụng các chất không rõ nguồn gốc và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, thầy cô khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Luật sư cũng nhấn mạnh vai trò của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong công tác phòng, chống ma túy. Đây không phải trách nhiệm riêng của lực lượng chức năng mà cần sự chung tay của toàn xã hội.

Trong đó, gia đình cần quan tâm, đồng hành và kịp thời nắm bắt những thay đổi trong tâm lý, hành vi của con em; nhà trường cần tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kiến thức pháp luật và tổ chức các hoạt động tuyên truyền phù hợp với lứa tuổi.

Các em học sinh chăm chú lắng nghe.

Đánh giá về hiệu quả của hoạt động tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy, Tiến sĩ Ngô Thị Ngọc Vân - Phó Trưởng khoa Đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư Học viện Tư pháp cho rằng, các hoạt động tuyên truyền trực tiếp, đặc biệt hướng đến học sinh THCS và THPT thời gian qua đã mang lại những hiệu quả tích cực.

Theo Tiến sĩ Ngô Thị Ngọc Vân, sự tham gia của cán bộ tuyên truyền pháp luật, chuyên gia pháp luật kết hợp với lực lượng công an cơ sở giúp nội dung truyền tải không chỉ dừng ở lý thuyết mà còn gắn với tình hình thực tế tại từng địa bàn, nơi học sinh sinh sống và học tập.

Qua đó, các em có thêm kiến thức, kỹ năng nhận diện ma túy, nâng cao ý thức phòng ngừa và trách nhiệm đối với bản thân, bạn bè cũng như cộng đồng.

Quang cảnh buổi tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy học đường.

Bà Ngô Thị Ngọc Vân cho rằng, nhận thức của học sinh, đặc biệt là nhóm dưới 18 tuổi từng bước được nâng lên thông qua những hoạt động tuyên truyền thiết thực. Đây là cơ sở quan trọng để hình thành ý thức chủ động phòng tránh các nguy cơ liên quan đến ma túy ngay từ lứa tuổi học đường.

Thời gian tới, Học viện Tư pháp hướng đến nâng cao chất lượng đội ngũ này, đồng thời xây dựng các nguồn học liệu như video clip, tờ rơi, tiểu phẩm, kịch ngắn nhằm giúp nội dung tuyên truyền về phòng, chống ma túy sinh động, dễ tiếp cận và thiết thực hơn.

Đại diện Phòng PA05, Công an TP.HCM chia sẻ tại chương trình.

Thông qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ, chung tay xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Cũng tại chương trình, đại diện Phòng PA05, Công an TP.HCM chia sẻ những thông tin về tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy hiện nay, nhất là các phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, những loại ma túy mới và nguy cơ ma túy bị ngụy trang dưới nhiều hình thức khó nhận biết.

Qua đó, hướng dẫn học sinh nâng cao cảnh giác, chủ động nhận diện các dấu hiệu bất thường, biết cách từ chối khi bị lôi kéo, dụ dỗ và kịp thời thông tin cho gia đình, nhà trường hoặc cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu liên quan đến ma túy.