Chung tay xây dựng môi trường học đường không ma túy

Tham dự lễ phát động có bà Nguyễn Thị Quyên Thanh - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); ông Trần Văn Đạt - Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên, Bộ GD&ĐT.

Về phía Bộ Công an có Đại tá Nguyễn Văn Cường - Phó Cục trưởng Cục Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an.

Cùng dự có đại diện các Sở GD&ĐT: Tây Ninh, TP.HCM, TP Đồng Nai, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Đồng Tháp; Công an tỉnh Tây Ninh; các Trường Đại học, Cao đẳng tham dự tại điểm cầu trực tiếp và trực tuyến…

Toàn cảnh Lễ phát động học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy năm 2026.

Nâng cao trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh nhấn mạnh, lễ phát động là hoạt động cụ thể nhằm triển khai chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ và chương trình phối hợp giữa Bộ GD&ĐT với Bộ Công an về phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục; đồng thời hưởng ứng thông điệp “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy”.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh, công tác phòng, chống ma túy cần được xác định là nhiệm vụ thường xuyên trong xây dựng trường học an toàn.

Các cơ sở giáo dục cần đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền phù hợp với từng cấp học, giúp học sinh, sinh viên nhận diện nguy cơ, trang bị kỹ năng tự bảo vệ và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết. Cùng với đó, cần tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình, lực lượng công an và chính quyền địa phương.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh phát biểu chỉ đạo.

Gửi thông điệp đến học sinh, sinh viên, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT kêu gọi các em giữ vững bản lĩnh, kiên quyết nói không với ma túy, “tuyệt đối không thử ma túy dù chỉ một lần”.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh nhấn mạnh, ý nghĩa của lễ phát động cần được tiếp nối bằng những hành động cụ thể tại từng nhà trường, lớp học và gia đình, góp phần bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy.

Phát biểu hưởng ứng, bà Trần Ngọc Uyển - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Tây Ninh cho biết, ngành giáo dục địa phương xác định phòng, chống ma túy trong học đường là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và liên tục.

Bà Trần Ngọc Uyển - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Tây Ninh phát biểu.

Theo bà Trần Ngọc Uyển, tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, có thể len lỏi vào trường học thông qua mạng xã hội, thực phẩm, đồ uống và thuốc lá điện tử.

Vì vậy, sở sẽ tăng cường tuyên truyền, trang bị kỹ năng nhận diện nguy cơ, kỹ năng từ chối và tự bảo vệ cho học sinh, sinh viên; đồng thời đẩy mạnh phối hợp, kiểm tra, giám sát và yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện cam kết “Nói không với ma túy”.

Cam kết hành động, xây dựng học đường không ma túy

Đồng tình với định hướng của Bộ GD&ĐT, Tiến sĩ Cao Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP.HCM nhấn mạnh, phòng, chống ma túy là trách nhiệm chính trị và xã hội của mỗi cơ sở giáo dục.

Ông Cao Anh Tuấn cho rằng các trường cần cụ thể hóa chỉ đạo thành kế hoạch hành động thiết thực, tăng cường giáo dục pháp luật, phối hợp với lực lượng công an và chính quyền địa phương, đồng thời phát huy vai trò của đoàn thanh niên, hội sinh viên trong tuyên truyền phòng, chống ma túy.

Tiến sĩ Cao Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP.HCM.

Đối với Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, nhà trường cam kết tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy đến 100% học sinh, sinh viên, viên chức và người lao động tại các cơ sở; phối hợp xây dựng mô hình “Trường học an toàn – Không ma túy và tệ nạn xã hội”, đồng thời lồng ghép nội dung phòng, chống ma túy vào chương trình đào tạo giáo viên.

Phát biểu hưởng ứng, em Nguyễn Huỳnh Kim Ngân, sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP.HCM khẳng định ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe mà còn đe dọa tương lai của người trẻ, gây hệ lụy cho gia đình và cộng đồng.

Kim Ngân kêu gọi các bạn sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy; chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện và phòng ngừa các nguy cơ, sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, đồng thời tích cực tuyên truyền, nhắc nhở và hỗ trợ bạn bè tránh xa ma túy.

Em Nguyễn Huỳnh Kim Ngân, sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP.HCM phát biểu.

“Những lời cam kết chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành hành động”, Kim Ngân nói và bày tỏ quyết tâm cùng tuổi trẻ xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, góp phần bảo vệ sức khỏe, tương lai của mỗi người và hạnh phúc của gia đình, cộng đồng.

Cũng tại đây, các đơn vị đã thực hiện Nghi thức ký kết "Tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học năm học 2026 - 2027".

Cuối cùng, các lực lượng ra quân diễu hành tại nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tuyên truyền về việc không sử dụng ma túy trong trường học.

Một số hình ảnh khác tại lễ phát động:

Các đơn vị đã thực hiện nghi thức ký kết "Tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học năm học 2026 - 2027".

Đại diện Bộ GD&ĐT, Bộ Công an chụp hình cùng các đơn vị ký kết.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh trao cờ xuất quân cho sinh viên.

Các lực lượng ra quân diễu hành tại nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tuyên truyền về việc không sử dụng ma túy trong trường học.

Ra quân diễu hành tuyên truyền về việc không sử dụng ma túy trong trường học.