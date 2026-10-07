Chung tay xây dựng mái ấm, lan tỏa nghĩa tình

Từ những nghĩa cử cao đẹp

Năm 2021, khi đang mang thai người con thứ hai, chị Trần Thị Hiệu, công nhân Công ty TNHH may xuất khẩu DHA, rơi vào cảnh khó khăn khi chồng bị tai nạn. Chi phí điều trị khiến kinh tế gia đình vốn đã eo hẹp càng thêm chật vật. Đến năm 2024, chồng chị qua đời, để lại chị một mình nuôi hai con nhỏ.

Lãnh đạo Công đoàn xã Bình Minh thăm hỏi, động viên gia đình chị Trần Thị Hiệu. Ảnh: Đỗ Đạt

Biết hoàn cảnh của chị Hiệu, Công đoàn Công ty TNHH may xuất khẩu DHA thường xuyên thăm hỏi, động viên và hỗ trợ. Từ cơ sở, trường hợp của chị được giới thiệu đến Công đoàn xã Bình Minh. Qua khảo sát thực tế, Công đoàn xã nhận thấy đây là trường hợp đặc biệt khó khăn và hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ xây dựng “Mái ấm Công đoàn”.

Theo Phó Chủ tịch Công đoàn xã Bình Minh Lưu Bá Hòa, gia đình chị Hiệu khi đó sống cùng bố mẹ chồng trong căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. Chia sẻ với hoàn cảnh của con dâu và các cháu, ông Trần Văn Sang đã dành một phần đất của gia đình để chị Hiệu có điều kiện làm thủ tục xây dựng nhà ở.

Ngày 3-4-2026, ngôi nhà được khởi công xây dựng, đến ngày 23-7-2026 hoàn thành; có tổng diện tích 72m2, đầy đủ công năng phục vụ sinh hoạt. Để có được mái ấm mới, gia đình chị Hiệu nhận được sự hỗ trợ từ nhiều nguồn: Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội hỗ trợ 50 triệu đồng; Công đoàn xã Bình Minh hỗ trợ gần 5 triệu đồng cùng quà; Công đoàn Công ty TNHH May xuất khẩu DHA hỗ trợ 5 triệu đồng; doanh nghiệp hỗ trợ 10 triệu đồng; Quỹ Tấm lòng Vàng hỗ trợ 5 triệu đồng...

Với chị Hiệu, căn nhà mới không chỉ giúp mẹ con chị có nơi ở ổn định mà còn là điểm tựa để chị yên tâm làm việc, chăm lo cho các con. “Mái ấm Công đoàn” vì thế không dừng lại ở giá trị vật chất, mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức Công đoàn, doanh nghiệp và cộng đồng đối với người lao động lúc khó khăn.

Chị Trần Thị Hiệu đón nhận hỗ trợ xây dựng nhà "Mái ấm Công đoàn". Ảnh: Đỗ Đạt

Ông Lưu Bá Hòa cho rằng, điều quan trọng nhất của chương trình là giúp người lao động có một mái nhà để trở về sau giờ làm việc, có điều kiện chăm lo cho con cái và thêm động lực để ổn định cuộc sống, tiếp tục lao động, cống hiến. “Từ trường hợp của chị Hiệu có thể thấy, để một hoàn cảnh khó khăn được tiếp sức, cần sự chung tay của nhiều lực lượng. Gia đình chia sẻ bằng khả năng của mình; doanh nghiệp, Công đoàn và các tổ chức, đơn vị cùng góp sức; Mặt trận làm cầu nối để các nguồn lực đến đúng người, đúng nhu cầu”, ông Hòa nói.

Đến việc hướng tới an sinh bền vững

Thực tế tại xã Bình Minh, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, địa bàn xã rộng gần 30km², dân số hơn 86.000 người, nhu cầu hỗ trợ, chăm lo tới các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn cũng đa dạng hơn. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Minh Nguyễn Thị Nguyệt cho biết, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã làm nòng cốt, đã chú trọng rà soát từng hoàn cảnh, kết nối nguồn lực và triển khai hỗ trợ ngay từ cơ sở, mục tiêu là “không để ai bị bỏ lại ở phía sau”.

“Trong dịp Tết Bính Ngọ, xã đã trao 460 suất quà cho các hộ đặc biệt khó khăn. Dịp 30-4 và 1-5, đã có 17 hộ khó khăn được trao quà, tổng trị giá 51 triệu đồng. Mới đây, chúng tôi đã hỗ trợ 9 xe máy điện cho 9 hộ khó khăn; đồng thời, các hộ dân được tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội và Quỹ Hỗ trợ nông dân để phát triển kinh tế hộ gia đình, tạo thu nhập”, bà Nguyệt thông tin.

Ngoài ra, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên cùng Công đoàn đều tham gia chăm lo hội viên, đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Theo bà Nguyễn Thị Nguyệt, Mặt trận tổ quốc giữ vai trò kết nối, tập hợp và điều phối các nguồn lực. Một mạng lưới an sinh chỉ thực sự hiệu quả khi mỗi tổ chức thành viên phát huy được thế mạnh của mình.

Lãnh đạo xã Bình Minh trao xe điện cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đỗ Đạt

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bình Minh Lê Văn Ân nhấn mạnh, công tác từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội là một nhiệm vụ chính trị quan trọng. Việc hỗ trợ phải bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch và mang tính bền vững. Thời gian tới, xã định hướng sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý dữ liệu để nắm chắc các trường hợp cần hỗ trợ; đồng thời chuyển mạnh từ cách làm “cho con cá” sang “trao cần câu”, hỗ trợ người dân có sinh kế, tạo ra sản phẩm và thu nhập, từng bước tự chủ cuộc sống.

Trở lại với câu chuyện của chị Trần Thị Hiệu, căn nhà mới là điểm tựa để yên tâm làm việc, chăm lo cho các con và từng bước ổn định cuộc sống. Khi một mái ấm được dựng lên không chỉ giúp một gia đình ổn định chỗ ở, mà còn cho thấy sức mạnh của sự chung tay từ chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, doanh nghiệp và cộng đồng. Từ những hỗ trợ thiết thực ấy, công tác nhân đạo, từ thiện ở Bình Minh đang hướng tới mục tiêu lâu dài hơn: giúp người dân vượt qua khó khăn, có điều kiện tạo sinh kế và tự vươn lên. Qua đó, tinh thần tương thân, tương ái tiếp tục được lan tỏa, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình.