Nhờ sự hỗ trợ từ Quỹ Từ thiện Công đoàn (CĐ) Khánh Hòa, nhiều đoàn viên hoàn cảnh khó khăn đã có điều kiện xây dựng, sửa chữa nhà ở. Mỗi căn nhà được hoàn thành không chỉ giúp người lao động ổn định cuộc sống mà còn là nguồn động viên, khích lệ họ yên tâm làm việc, gắn bó với doanh nghiệp.

Tiếp thêm động lực

Nhiều năm qua, vợ chồng bà Thành Thị Kim Bót (thôn Bỉnh Nghĩa, xã Ninh Hải) cùng 2 con nhỏ phải sống chung với cha mẹ ruột. Hiện tại bà Bót là công nhân Công ty TNHH Innoflow NT (Khu Công nghiệp Du Long, xã Thuận Bắc), có thu nhập gần 9 triệu đồng/tháng. Dù được cha mẹ cho đất nhưng do còn phải trang trải chi phí sinh hoạt, nuôi con nên vợ chồng bà chưa có điều kiện xây dựng nhà ở riêng.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tham quan căn nhà mới và động viên gia đình đoàn viên.

Từ sự quan tâm, hỗ trợ của Quỹ Từ thiện CĐ Khánh Hòa, gia đình bà nhận được 60 triệu đồng để xây dựng nhà Mái ấm CĐ. Cùng với số tiền tích cóp và vay mượn thêm, gia đình bà đã xây dựng được căn nhà cấp 4 rộng 72m², với tổng kinh phí khoảng 220 triệu đồng. “Vợ chồng tôi luôn mong có được một căn nhà riêng để các con có không gian sinh hoạt ổn định, nhưng thu nhập còn hạn chế nên chưa thể thực hiện. Được tổ chức CĐ quan tâm, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà, tôi rất vui mừng và xúc động. Đây là nguồn động viên lớn, giúp gia đình có nơi ở ổn định, yên tâm làm việc và chăm lo cho các con”, bà Bót chia sẻ.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao kinh phí hỗ trợ, tặng quà chúc mừng gia đình đoàn viên.

Cũng gặp khó khăn về nhà ở, bà Ngô Thị Kim Mai (thôn Gò Đền, xã Xuân Hải) hiện là công nhân Công ty TNHH Innoflow NT, có thu nhập khoảng 8,3 triệu đồng/tháng. Với mức thu nhập này, lại phải một mình nuôi 2 con nhỏ nên dù đã có đất, nhưng bà vẫn chưa đủ điều kiện xây dựng nhà ở. Từ nguồn hỗ trợ 60 triệu đồng của Quỹ Từ thiện CĐ Khánh Hòa, cùng với số tiền tích lũy và vay mượn thêm, bà đã xây dựng được căn nhà cấp 4 rộng 40m², với tổng kinh phí khoảng 200 triệu đồng. Bà Mai chia sẻ: “Tôi rất vui và biết ơn khi được tổ chức CĐ quan tâm, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà. Đây là sự động viên rất lớn đối với mẹ con tôi, giúp gia đình có nơi ở ổn định, để tôi yên tâm làm việc và chăm lo cho các con”.

Lan tỏa sự sẻ chia

Ông Bùi Hoài Nam - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, phía sau mỗi căn nhà hoàn thành là sự chung tay, sẻ chia của tổ chức CĐ nhằm giúp đoàn viên vượt qua khó khăn. Sự hỗ trợ không chỉ có ý nghĩa về vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm, đồng hành của tổ chức CĐ, giúp người lao động thêm tin tưởng, gắn bó với doanh nghiệp.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao kinh phí hỗ trợ, tặng quà chúc mừng gia đình bà Ngô Thị Kim Mai, xã Xuân Hải.

Thực tế, đối với nhiều công nhân có thu nhập hạn chế, việc dành dụm một khoản tiền lớn để xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở là điều không dễ dàng. Vì vậy, nguồn hỗ trợ từ chương trình Mái ấm CĐ đã giúp các gia đình có thêm điều kiện thực hiện mong muốn an cư, giảm bớt gánh nặng tài chính và từng bước ổn định cuộc sống. Từ đầu năm 2026 đến cuối tháng 10, Quỹ Từ thiện CĐ Khánh Hòa đã hỗ trợ 12 đoàn viên xây dựng mới và sửa chữa nhà ở, với tổng kinh phí 600 triệu đồng. Trong đó, 8 đoàn viên được hỗ trợ 60 triệu đồng/người để xây dựng nhà mới, 4 đoàn viên được hỗ trợ 30 triệu đồng/người để sửa chữa nhà ở. Bên cạnh khoản kinh phí hỗ trợ, sự quan tâm, thăm hỏi và động viên của cán bộ CĐ trong quá trình xây dựng, hoàn thiện nhà cũng góp phần tiếp thêm niềm tin, động lực để đoàn viên vượt qua khó khăn.

Những mái ấm được xây dựng từ sự chung tay, sẻ chia đã góp phần khẳng định vai trò của tổ chức CĐ trong việc chăm lo đời sống người lao động. Đây cũng là hoạt động thiết thực, giúp đoàn viên thêm tin tưởng, gắn bó với tổ chức CĐ, cùng doanh nghiệp ổn định sản xuất, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.