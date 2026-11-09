Chung tay xây dựng gia đình hạnh phúc

Cán bộ và các tổ chức đoàn thể xã Nghĩa Tá gặp gỡ, trao đổi với người dân về xây dựng gia đình văn hóa.

Với gia đình anh Quảng Trọng Quỳnh, thôn Bình Thành, hạnh phúc được vun đắp từ sự quan tâm, chia sẻ trong cuộc sống hằng ngày. Vợ chồng anh cùng bàn bạc việc làm ăn, chia sẻ việc nhà, chăm sóc và nuôi dạy con cái. Dù mỗi người có công việc riêng, cả hai luôn động viên, hỗ trợ nhau, giữ gìn không khí gia đình hòa thuận, đầm ấm. Các thành viên còn tích cực tham gia hoạt động tại địa phương, thực hiện nếp sống văn hóa, đoàn kết với bà con trong thôn.

Để những giá trị tốt đẹp ấy được duy trì và lan tỏa, xã Nghĩa Tá chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về trách nhiệm của mỗi thành viên trong xây dựng gia đình hạnh phúc. Trong đó, bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình là những nội dung được quan tâm triển khai tại cơ sở.

Người dân thôn Đoàn Kết tham gia buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

Tại thôn Đoàn Kết, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã tổ chức phổ biến những quy định cơ bản của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, giúp người dân nhận diện các hành vi bạo lực về thể chất, tinh thần, kinh tế. Đồng thời, hướng dẫn cách ứng xử, giải quyết bất đồng và chủ động phòng ngừa bạo lực. Các nội dung được truyền đạt gần gũi, dễ hiểu, gắn với thực tế đời sống, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Theo ông Thào Seo Sình, Trưởng thôn Đoàn Kết, bên cạnh tuyên truyền trong các cuộc họp, cán bộ thôn thường xuyên gặp gỡ, nắm bắt tình hình đời sống của người dân. Khi xảy ra bất đồng trong gia đình, thôn vận động các thành viên trao đổi, chia sẻ, hòa giải mâu thuẫn, tránh phát sinh hành vi vi phạm pháp luật. Vai trò của người có uy tín cũng được phát huy trong vận động bà con giữ gìn tình đoàn kết, xây dựng nếp sống văn minh.

Cùng với cán bộ thôn, Chi hội Phụ nữ duy trì tuyên truyền về bình đẳng giới, chăm sóc, giáo dục con cái và trách nhiệm của các thành viên trong gia đình. Chị Giàng Thị Lâm, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Đoàn Kết cho biết: Thông qua sinh hoạt chi hội và gặp gỡ trực tiếp, hội viên được chia sẻ kinh nghiệm chăm lo cuộc sống, nuôi dạy con và giữ gìn tình cảm vợ chồng. Qua đó, góp phần từng bước xóa bỏ định kiến giới, nâng cao ý thức chia sẻ công việc và trách nhiệm giữa các thành viên trong gia đình.

Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nghĩa Tá tuyên truyền, vận động người dân thực hiện bình đẳng giới, xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc ở cơ sở.

Hội LHPN xã Nghĩa Tá hiện có trên 1.000 hội viên. Từ đầu năm đến nay, Hội tổ chức 6 buổi tuyên truyền về các tiêu chí của Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch, 3 an”, đồng thời chỉ đạo các chi hội vận động hội viên tích cực thực hiện.

Theo báo cáo đến tháng 10-2026, toàn xã có 987 gia đình hội viên đạt các tiêu chí, chiếm khoảng 90%. Hội còn tổ chức hội thi truyền thông xóa bỏ định kiến giới, khuôn mẫu giới đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thu hút 7 đội với 65 thành viên tham gia.

Không chỉ tập trung nâng cao nhận thức, Hội LHPN xã còn chú trọng hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, tạo điều kiện để các gia đình nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Hiện, Hội quản lý nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ hơn 20,5 tỷ đồng, hỗ trợ 336 hộ vay vốn phát triển sản xuất. Các chi hội cũng tích cực vận động hội viên trao đổi kinh nghiệm, giúp nhau trong lao động, sản xuất và hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chị Hoàng Thị Diệu, Chủ tịch Hội LHPN xã Nghĩa Tá cho biết: Thời gian tới, Hội tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với thực tế địa phương; phối hợp với các đoàn thể hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em.

Theo đồng chí Hà Duy Thái, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nghĩa Tá, địa phương xác định xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc là nhiệm vụ quan trọng, gắn với xây dựng đời sống văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục chỉ đạo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh vận động người dân xây dựng gia đình văn hóa, nâng cao trách nhiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình. Đồng thời, địa phương cũng quan tâm thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Sự quan tâm, đồng hành của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể cùng ý thức vun đắp, sẻ chia của mỗi thành viên đang góp phần xây dựng những gia đình hạnh phúc, tạo nền tảng cho cộng đồng đoàn kết, văn minh ở Nghĩa Tá.