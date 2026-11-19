KHI SA CHÂN VÀO MA TÚY

Vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp xét xử, tuyên phạt bị cáo Đoàn Võ Hoàng Phúc (SN 2003, ngụ xã Tân Hội, tỉnh An Giang) mức án tử hình; vợ Phúc là Nguyễn Ngọc Phương (SN 2003, ngụ phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp) chịu án tù chung thân, cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Quang cảnh Lễ phát động tuyên truyền phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh.

Theo hồ sơ vụ án, qua kiểm tra căn nhà hai vợ chồng thuê ở, lực lượng chức năng phát hiện hơn 5 kg ma túy các loại được cất giấu trong tủ quần áo. Tại cơ quan điều tra, Phúc thừa nhận đã giao, bán ma túy khoảng 100 lần; Phương giúp Phúc trong việc quản lý tiền bán ma túy.

Cả hai đều mới 23 tuổi, nhưng một người nhận án tử hình, người còn lại lĩnh án chung thân. Phía sau bản án là nỗi đau của những người làm cha, làm mẹ khi chứng kiến con đánh mất tương lai vì ma túy. Những giọt nước mắt, tiếng khóc nghẹn ngào sau phiên tòa là lời cảnh tỉnh đau xót về cái giá phải trả khi sa chân vào con đường phạm pháp.

Ma túy còn để lại bi kịch trong nhiều gia đình khác, như gia đình bà N.T.G. (SN 1986, ngụ xã Tân Nhuận Đông). Khi Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an xã Tân Nhuận Đông kiểm tra hành chính nơi ở, lực lượng chức năng phát hiện vợ chồng bà G. cùng nhiều người khác tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng ngủ.

Diễu hành trên các tuyến đường nhằm tuyên truyền chung tay ngăn chặn, đẩy lùi ma túy.

Bà G. bị bắt tạm giam, người chồng bệnh tật, không có việc làm, đang bị quản lý tại địa phương. Hoàn cảnh gia đình vốn khó khăn càng thêm bế tắc, khiến 3 người con phải bỏ học.

Bà G. chia sẻ: “Tôi cảm thấy ân hận vì vướng vào ma túy, phải xa gia đình, xa con. Tôi mong rằng bất cứ ai chưa hề biết ma túy thì đừng dính vào nó, vì ma túy đánh đổi tất cả gia đình, hạnh phúc, tương lai của bản thân và con mình”.

Ma túy gây mất tương lai đối với người trẻ, như trường hợp N.T.T. (SN 2000, ngụ xã Phú Thọ). Trong thời gian sử dụng ma túy, T. thường xuyên mất kiểm soát hành vi, hung hăng, tụ tập đánh nhau nên có tiền án về tội cố ý làm hư hỏng tài sản và đã 5 lần đi cai nghiện bắt buộc.

Hiện T. đang điều trị tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 (xã Mỹ Hiệp). “Cai nghiện được mấy tháng, giờ đầu óc em tỉnh táo hơn nhiều. Điều gia đình mong mỏi nhất là em sớm từ bỏ được ma túy, làm lại cuộc đời”, T. chia sẻ.

PHÒNG NGỪA TỪ SỚM, TỪ XA

Những bi kịch trên cho thấy, ma túy không loại trừ một ai, nhất là người trẻ. Hiểm họa này không chỉ đến từ các chất ma túy truyền thống như heroin, mà còn từ nhiều loại ma túy tổng hợp thế hệ mới như: Methamphetamine (ma túy đá), ketamine, thuốc lắc, “nước vui”, “cỏ Mỹ” và các chất ma túy ngụy trang trong tinh dầu thuốc lá điện tử. Đáng chú ý, những sản phẩm này được quảng bá với nhiều tên gọi, hình thức bắt mắt, dễ khiến giới trẻ tò mò, thử nghiệm và rơi vào vòng lệ thuộc.

Bị can G. tại Trại Tạm giam số 1. Ảnh: THANH THẢO

Đại úy Trần Thanh Tuấn, Bác sĩ Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 cho biết, các loại ma túy tổng hợp có thể tàn phá toàn diện sức khỏe thể chất và tinh thần. Riêng methamphetamine gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ tim mạch, thần kinh, tiêu hóa, miễn dịch; làm tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim, tăng nguy cơ đột quỵ, thậm chí tử vong đột ngột.

Về tâm thần, người sử dụng dễ bị lệ thuộc, khó cai, xuất hiện hoang tưởng, ảo giác, hành vi hung hăng, bạo lực; đồng thời suy giảm trí nhớ, khả năng tập trung, dễ rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm và mất ngủ kéo dài.

Đặc biệt, ma túy thế hệ mới và thuốc lá điện tử pha trộn chất ma túy đang có nguy cơ xâm nhập học đường với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Thượng tá Trần Hữu Khái, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong 9 tháng đầu năm ghi nhận 3 trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật về ma túy.

Đây là hồi chuông cảnh báo, đòi hỏi gia đình, nhà trường và xã hội phải chủ động phòng ngừa. Lực lượng Công an khuyến cáo học sinh, sinh viên tuyệt đối không thử ma túy, không sử dụng thuốc lá điện tử, các chất lạ, thực phẩm, đồ uống không rõ nguồn gốc hoặc sản phẩm được giới thiệu có tác dụng tạo cảm giác vui, “chill”, kích thích tinh thần.

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Đồng Tháp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp theo hướng giảm nguồn cung, giảm nhu cầu và giảm tác hại của ma túy. Chỉ trong 2 tuần đầu của đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng kiểm tra, rà soát, quản lý và xử lý các đối tượng liên quan đến ma túy, lực lượng Công an các cấp đấu tranh, triệt xóa 59 vụ, bắt giữ 74 đối tượng phạm tội về ma túy.

Qua rà soát, có 754 đối tượng được đưa vào diện quản lý theo kế hoạch, gồm người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ngoài xã hội, người sau cai nghiện; bên cạnh đó có 671 đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy.

Vừa qua, tại Lễ phát động tuyên truyền phòng, chống ma túy, đồng chí Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, ma túy là hiểm họa lớn đối với sức khỏe con người, là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm, gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạnh phúc gia đình, tương lai của thế hệ trẻ và sự phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với công tác rà soát, lực lượng chức năng kiểm tra, xét nghiệm chất ma túy đối với 1.721 người thuộc các diện quản lý và 563 đối tượng có biểu hiện nghi vấn, phát hiện 245 trường hợp dương tính.

Cơ quan chức năng khởi tố 75 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 170 trường hợp. Kết quả bước đầu cho thấy sự quyết liệt của lực lượng Công an. Trên cơ sở đó, Đồng Tháp phấn đấu trong năm 2026 có 50% xã, phường đạt tiêu chí không ma túy và đến cuối năm 2030 đạt 100%.

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp khẳng định, lực lượng Công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu, phối hợp với các cấp, các ngành triển khai quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy; tăng cường nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, không để phát sinh các điểm phức tạp về ma túy; chú trọng tuyên truyền, phòng ngừa từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở.

Với tinh thần “Mỗi người dân là một tuyên truyền viên, mỗi gia đình là một điểm tựa, mỗi xã, phường, địa bàn dân cư là một pháo đài vững chắc”, Công an tỉnh Đồng Tháp kêu gọi toàn thể Nhân dân chung tay ngăn chặn, đẩy lùi ma túy, xây dựng “xã, phường không ma túy” trong năm 2026, hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh Đồng Tháp không ma túy vào năm 2030, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của mỗi gia đình và tương lai của thế hệ trẻ.