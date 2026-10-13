Chung tay xây dựng đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân Hải Phòng vững mạnh

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: VIỆT CƯỜNG)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng cho biết, với sự quan tâm, hỗ trợ và đồng hành của chính quyền thành phố, nhiều doanh nghiệp đã không ngừng phát triển, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực vào tăng trưởng và phát triển kinh tế-xã hội.

Hiện nay, trên địa bàn toàn thành phố Hải Phòng có gần 55 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động. Các khu vực kinh tế đóng góp khoảng hơn 93% GRDP, giải quyết việc làm cho khoảng 98% lực lượng lao động của thành phố, đóng góp hơn 58 nghìn tỷ đồng (không tính tiền sử dụng đất), chiếm gần 36% tổng thu ngân sách nhà nước của thành phố.

Những đóng góp này giúp Hải Phòng là địa phương duy nhất trong cả nước duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế 2 con số trong 11 năm liên tiếp; là minh chứng sinh động cho bản lĩnh, sức bật của một thành phố công nghiệp - cảng biển năng động, giàu khát vọng; đồng thời là nền tảng vững chắc, là bệ phóng quan trọng để Hải Phòng tự tin góp phần cùng cả nước hoàn thành mục tiêu tăng trưởng “2 con số”.

Đồng chí Lê Ngọc Châu cũng chỉ rõ, những hạn chế của doanh nghiệp thành phố, đó là quy mô, năng lực cạnh tranh, quản trị, công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng suất lao động; liên kết giữa doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ, giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài còn nhiều bất cập và chưa hình thành chuỗi liên kết phát triển bền vững.

Đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: VIỆT CƯỜNG)

Trong công tác quản lý, điều hành của thành phố mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng vẫn còn tồn tại một số hạn chế, bất cập như: giải quyết thủ tục hành chính, vướng mắc về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng và môi trường chưa được tháo gỡ kịp thời, làm tăng chi phí, kéo dài thời gian làm ảnh hưởng đến cơ hội đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp.

Để giải quyết những vấn đề trên, cần chung tay hành động để biến tiềm năng thành động lực, biến khát vọng thành hiện thực, quyết tâm chung tay xây dựng một thế hệ doanh nghiệp, doanh nhân Hải Phòng lớn mạnh, đủ sức cạnh tranh sòng phẳng trên sân chơi hội nhập, góp phần khẳng định vững chắc vị thế của Hải Phòng trên bản đồ kinh tế đất nước và khu vực.

Theo đó, đồng chí Lê Ngọc Châu yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, ban, sở, ngành và địa phương chuyển đổi thực chất từ tư duy quản lý sang kiến tạo, phát triển và phục vụ; quyết liệt cải cách thủ tục hành chính toàn diện, thực chất, hiệu quả, công bằng, minh bạch; khơi thông các nguồn lực cho sản xuất, kinh doanh, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả điều hành.

Công tác quy hoạch phải có tầm nhìn dài hạn, hiện đại, bảo đảm đồng bộ, lấy quy hoạch làm công cụ dẫn dắt, phát huy hiệu quả các không gian phát triển mới, đặc biệt là Khu kinh tế ven biển phía nam, Khu kinh tế chuyên biệt và Khu thương mại tự do.

Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phải là một cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhằm thúc đẩy hoạt động hợp tác sản xuất, chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển công nghiệp hỗ trợ và hình thành các chuỗi cung ứng ngay tại Hải Phòng.

Khen thưởng các doanh nghiệp tiêu biểu có nhiều đóng góp vào sự phát triển của Hải Phòng thời gian qua. (Ảnh: VIỆT CƯỜNG)

Về phía thành phố, chính quyền luôn cam kết đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư theo phương châm: "Lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ"; thành công của doanh nghiệp chính là thành công của thành phố; khó khăn của doanh nghiệp cũng là trách nhiệm mà chính quyền phải cùng tháo gỡ.

Dịp này, thành phố đã biểu dương, khen thưởng gần 70 doanh nghiệp tiêu biểu, có nhiều đóng góp vào sự phát triển của Hải Phòng thời gian qua.