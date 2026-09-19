Chung tay xây dựng đô thị Quảng Ngãi xanh, sạch, đẹp

Hơn 100 cán bộ, đoàn viên, công nhân Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi ra quân vệ sinh tại Công viên An Dương Vương

Sáng 19.9, hơn 100 cán bộ, đoàn viên, công nhân Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi đã ra quân dọn vệ sinh, phát quang, cắt tỉa cây xanh tại khu vực Công viên An Dương Vương, phường Nghĩa Lộ, góp phần chỉnh trang cảnh quan, xây dựng không gian đô thị xanh, sạch, đẹp.

Ông Bùi Văn Quang, Tổng Giám đốc Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi, chia sẻ về chương trình chung tay bảo vệ môi trường

Tại buổi ra quân, lực lượng tham gia tập trung thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, cắt tỉa cây xanh và vệ sinh các khu vực công cộng. Hoạt động do Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi phát động, với sự tham gia của lực lượng Đoàn Thanh niên Công ty.

Lực lượng công nhân tích cực thu gom rác thải tại khu vực công viên

Chị Nguyễn Thị Bích Dung, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi, cho biết hoạt động góp phần nâng cao ý thức của đoàn viên, công nhân trong bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan đô thị và xây dựng nếp sống văn minh.

Công nhân phát quang bụi rậm, góp phần chỉnh trang cảnh quan đô thị

Cây xanh tại Công viên An Dương Vương được cắt tỉa, chăm sóc

Theo ông Bùi Văn Quang, Tổng Giám đốc Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi, “Chương trình ‘Hành động hôm nay - xanh sạch ngày mai’ sẽ triển khai đồng bộ tại các khu dân cư, vườn hoa, công viên, những nơi công cộng chưa thực hiện thường xuyên công tác dịch vụ công ích. Công ty sẽ huy động nhân lực, máy móc để hỗ trợ vệ sinh môi trường, cắt tỉa cây xanh tại các công viên, khu dân cư, qua đó góp phần cải thiện cảnh quan đô thị".

Công viên An Dương Vương được chỉnh trang, vệ sinh nhằm tạo không gian xanh, sạch, đẹp

Với phương châm “Hành động hôm nay, xanh sạch ngày mai”, Công ty dự kiến duy trì hoạt động vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật từ nay đến cuối năm 2026.

Chương trình hướng đến việc cùng các cấp, ngành, đoàn viên, thanh niên và người dân thường xuyên thu gom rác, phát quang bụi rậm, chăm sóc cảnh quan và hình thành thói quen chủ động giữ gìn môi trường sống.

Chung tay làm sạch khu vực công cộng

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2026, Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi sẽ triển khai chương trình tại các khu dân cư, vườn hoa, công viên và khu vực công cộng trên địa bàn phía Đông tỉnh. Các hoạt động gồm quét dọn, thu gom và vận chuyển rác thải; vệ sinh hố thu, khơi thông dòng chảy; cắt tỉa cây xanh, nhổ cỏ, chỉnh trang cây cảnh và trồng dặm cây, hoa.

Công ty huy động nhân lực, máy móc phục vụ công tác vệ sinh, chỉnh trang đô thị

Có 35 khu dân cư, khu vực công cộng được đưa vào kế hoạch triển khai, với tổng nhân lực dự kiến 1.026 người.

Chung tay giữ gìn cảnh quan, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Chương trình cũng là hoạt động hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ Quảng Ngãi chung tay bảo vệ môi trường Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, hướng đến lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng, góp phần xây dựng những khu dân cư văn minh, hiện đại và không gian đô thị ngày càng xanh, sạch, đẹp.