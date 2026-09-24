Chung tay xây dựng địa bàn không ma túy

Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa phát biểu tại buổi làm việc.

Theo Thượng tá Võ Ngọc Quang, Trưởng Đoàn thanh tra Công an TP. Huế, đợt thanh tra được thực hiện theo Quyết định số 1533/QĐ-TTr ngày 27/8/2026 của Chánh Thanh tra Công an thành phố về “Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy” đối với 6 UBND cấp xã và Cơ sở cai nghiện ma túy TP. Huế.

Đợt thanh tra nhằm đánh giá thực trạng việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống ma túy tại các địa phương và Cơ sở cai nghiện ma túy thành phố. Qua đó, đoàn thanh tra ghi nhận những mặt tích cực để tiếp tục phát huy, đồng thời chỉ ra những tồn tại, thiếu sót và nguyên nhân để chấn chỉnh, khắc phục; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nếu có.

Tại buổi làm việc, đoàn trao đổi, kiểm tra các nội dung liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy; công tác phối hợp giữa các lực lượng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

UBND phường Thuận Hóa cũng đã báo cáo, làm rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy; việc triển khai xây dựng “Phường không ma túy” giai đoạn 2026-2030. Trong đó, phường chú trọng phối hợp giữa lực lượng Công an với các cơ quan, đơn vị, tổ dân phố và trường học trong công tác tuyên truyền, phòng ngừa và quản lý địa bàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trương Đình Hạnh, Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa yêu cầu các lực lượng, cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, rà soát và khắc phục những hạn chế, thiếu sót được chỉ ra qua thanh tra; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh.