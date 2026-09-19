Chung tay xây dựng cổng trường an toàn

Cán bộ CSGT hướng dẫn học sinh Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, xã Kiến Đức sang đường an toàn tại khu vực cổng trường

Nền nếp từ cổng trường

Trước giờ tan học, cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT) và Công an phường Nam Gia Nghĩa có mặt tại khu vực cổng Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm để phân luồng, hướng dẫn giao thông. Cùng với lực lượng công an, giáo viên và đoàn viên, thanh niên của trường cũng tham gia hướng dẫn học sinh ra cổng theo hàng, nhắc phụ huynh dừng, đỗ phương tiện đúng vị trí.

Hơn 1.500 học sinh lần lượt rời lớp trong trật tự. Phụ huynh chủ động đứng chờ bên ngoài khu vực cổng trường, hạn chế đưa phương tiện vào bên trong, qua đó tạo khoảng không thuận lợi cho học sinh di chuyển. Theo bà Hà Thị Hảo - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, trước đây vào các khung giờ đến trường và tan học, khu vực cổng trường thường tập trung đông phương tiện. Hàng quán, xe đưa đón học sinh cùng lượng phương tiện lưu thông trên tuyến đường qua trường khiến khu vực này thường xuyên đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc, va chạm.

Đoàn Thanh niên hướng dẫn phụ huynh dừng, đỗ xe đúng nơi quy định khi đưa, đón con

Xác định bảo đảm an toàn cho học sinh là nhiệm vụ thường xuyên, nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các cuộc họp phụ huynh, sinh hoạt dưới cờ và hoạt động ngoại khóa. Học sinh được nhắc nhở chấp hành quy định khi tham gia giao thông; phụ huynh được vận động không đưa xe vào cổng trường, dừng, đỗ đúng nơi quy định và bảo đảm đội mũ bảo hiểm cho con em.

Anh Nguyễn Văn Vinh, phường Nam Gia Nghĩa cho rằng, sự an toàn trước cổng trường phụ thuộc nhiều vào ý thức của từng phụ huynh. “Chỉ cần mỗi người đội mũ bảo hiểm, không dừng xe dưới lòng đường, đưa đón con đúng nơi quy định và nhắc các cháu đi bộ, sang đường an toàn thì tình hình sẽ khác rất nhiều”.

Tại Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, xã Kiến Đức, việc bảo đảm an toàn giao thông trước cổng trường cũng được nhà trường chú trọng. Trước đây, vào giờ cao điểm, hàng quán và phương tiện tập trung đông, trong khi khu vực đỗ xe hạn chế. Tuyến đường khu vực trường có lưu lượng phương tiện lớn, một số phụ huynh dừng xe dưới lòng đường để đón con, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Công an phối hợp với nhà trường hướng dẫn học sinh qua đường an toàn tại khu vực trước cổng trường

Từ thực tế đó, Ban Giám hiệu nhà trường triển khai các giải pháp xây dựng “Cổng trường an toàn giao thông”, trong đó chú trọng tuyên truyền, vận động phụ huynh thay đổi thói quen đưa đón học sinh. Qua các buổi họp phụ huynh, sinh hoạt dưới cờ và hoạt động ngoại khóa, các quy định về an toàn giao thông được phổ biến thường xuyên, giúp học sinh từng bước hình thành ý thức tự bảo vệ mình khi tham gia giao thông.

Chung sức tạo thói quen an toàn

Theo Thượng úy Hà Ngọc Hoàng - Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT Công an tỉnh, khu vực cổng trường thường tập trung đông phương tiện trong thời gian ngắn nên nếu không được tổ chức hợp lý rất dễ xảy ra ùn tắc và mất an toàn. Lực lượng CSGT tăng cường phối hợp với công an địa phương, nhà trường tổ chức phân luồng, hướng dẫn tại các tuyến đường, nút giao trọng điểm và khu vực cổng trường vào giờ cao điểm. Bên cạnh xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh và học sinh được chú trọng nhằm hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn. Cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng, nhiều trường học chủ động triển khai các giải pháp phù hợp như sơn kẻ đường, bố trí biển báo, gờ giảm tốc, lối sang đường và khu vực chờ. Mục tiêu là tạo khoảng không an toàn giữa dòng phương tiện và học sinh, nhất là vào thời điểm đầu giờ và tan học.

CSGT, Công an phường Nam Gia Nghĩa cùng đoàn viên, thanh niên phối hợp điều tiết giao thông trước cổng Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

Em Lê Đình Đức Nhân - học sinh lớp 7A5, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết, các thầy cô thường xuyên nhắc học sinh quan sát khi đi bộ, sang đường đúng nơi quy định và chấp hành pháp luật về giao thông. Khi phụ huynh dừng xe đúng vị trí, khu vực trước cổng trường cũng thông thoáng, thuận lợi hơn cho việc đi lại.

Bà Nguyễn Thị Thu - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông cho học sinh được ngành giáo dục xác định là nhiệm vụ quan trọng. Các cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật; phối hợp với phụ huynh quản lý, nhắc nhở học sinh chấp hành quy định, trong đó đặc biệt lưu ý việc không giao xe trên 50 cm³ cho học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển. Khi phát hiện học sinh vi phạm quy định về an toàn giao thông, nhà trường phối hợp với gia đình để thông tin, giáo dục và có biện pháp quản lý phù hợp, hạn chế tái phạm.

Lực lượng CSGT tuyên truyền, hướng dẫn học sinh nhận diện và phòng tránh các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông

Thời gian tới, các cơ sở giáo dục tiếp tục phối hợp với lực lượng công an duy trì hiệu quả mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, đồng thời tăng cường tuyên truyền, giáo dục để học sinh hình thành ý thức tự giác khi tham gia giao thông.

Một cổng trường an toàn không chỉ được tạo nên bởi biển báo, vạch kẻ đường hay những ca phân luồng của lực lượng chức năng, mà còn bắt đầu từ ý thức của mỗi phụ huynh và học sinh. Khi việc dừng, đỗ đúng nơi quy định, đội mũ bảo hiểm, đi đúng phần đường trở thành thói quen hằng ngày, an toàn giao thông sẽ từng bước trở thành nền nếp văn hóa trước mỗi cổng trường.