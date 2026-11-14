Chung tay xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc

Hưởng ứng phong trào, Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai đã triển khai nhiều giải pháp xây dựng bệnh viện không khói thuốc, như thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá; đưa quy định cấm hút thuốc vào nội quy bệnh viện và tiêu chí thi đua của cán bộ, nhân viên; 100% khoa, phòng ký cam kết thực hiện. Cùng với đó là lắp đặt biển cấm hút thuốc, pano áp phích tại sảnh chờ, hành lang, căng tin và khuôn viên cây xanh.

Để phong trào “Nói không với thuốc lá” phát huy hiệu quả, bệnh viện đã tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, y - bác sĩ, bệnh nhân về tác hại của thuốc lá. Lồng ghép nội dung tuyên truyền về tác hại của thuốc lá vào các buổi họp giao ban toàn viện, trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao của cán bộ, nhân viên; cử cán bộ tham gia lớp tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ về công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Lan Anh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai cho biết: “Với phương châm tuyên truyền “mưa dầm thấm lâu” kết hợp giám sát chặt chẽ, hằng ngày, các bác sĩ, điều dưỡng đến phòng khám bệnh phổ biến cho người bệnh và người nhà bệnh nhân nội quy cấm hút thuốc, tác hại của thuốc lá đến sức khỏe. Đội ngũ bảo vệ và nhân viên y tế là lực lượng nòng cốt thường xuyên nhắc nhở khi thấy người hút thuốc. Bệnh viện cũng sử dụng hệ thống camera để trích xuất hình ảnh, nếu nhân viên y tế vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật; đối với người nhà bệnh nhân, nếu tái phạm nhiều lần, chúng tôi có thể mời ra khỏi khu vực điều trị”.

Trước những tác hại thuốc lá gây ra đối với sức khỏe cộng đồng, Trung tâm Y tế khu vực Yên Bái đã và đang triển khai nhiều giải pháp xây dựng môi trường khám, chữa bệnh an toàn. Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá được kiện toàn; tất cả hành lang và khu vực công cộng treo biển cấm hút thuốc; hệ thống loa nội viện thường xuyên phát thông điệp; các hình thức truyền thông như treo pano, phát tờ rời... được duy trì. Đến nay, tại trung tâm đã giảm đáng kể tình trạng hút thuốc trong khuôn viên; người bệnh và người nhà bệnh nhân nâng cao ý thức trong giữ gìn môi trường không khói thuốc.

Chị Nguyễn Thanh Nga ở phường Âu Lâu chia sẻ: “Bố tôi có tiền sử hút thuốc lá trong thời gian dài. Khi nhập viện điều trị, được bác sĩ tư vấn, bố tôi đã bỏ được thuốc lá. Cũng vì thuốc lá và do bệnh nặng, quá trình điều trị của bố tôi gặp khó khăn, sức khỏe giảm sút, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống”.

Theo Bác sĩ Chuyên khoa I Nguyễn Văn Chiến - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Yên Bái, thuốc lá là tác nhân gây ra nhiều bệnh lý nguy hiểm. Khói thuốc ảnh hưởng đến sức khỏe bệnh nhân và còn gây nguy cơ bệnh nặng lên, kéo dài thời gian điều trị. Ban Giám đốc trung tâm xác định việc “Nói không với thuốc lá” không chỉ là thực hiện quy định, mà còn là trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ y - bác sĩ trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Đối với nhân viên y tế, nhận thức về tác hại của khói thuốc được nâng cao, ý thức nêu gương được đẩy mạnh; nhân viên y tế gương mẫu không hút thuốc trong giờ làm việc, nhiều cán bộ đã giảm hút thuốc hoặc bỏ thuốc lá hoàn toàn.

Thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đều triển khai nhiều giải pháp đồng bộ về tuyên truyền, vận động; thành lập ban chỉ đạo, các tổ phòng, chống tác hại của thuốc lá; ban hành các biện pháp, hình thức răn đe, xử phạt... Nhờ đó, đã tạo sự chuyển biến rõ nét, không còn tình trạng cán bộ, nhân viên y tế hút thuốc lá trong bệnh viện, góp phần nâng cao được nhận thức cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Đến nay, 100% đơn vị y tế trong tỉnh thành lập và kiện toàn ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá tại đơn vị; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban chỉ đạo; xây dựng kế hoạch, nội quy bệnh viện không khói thuốc lá. Đồng thời, tất cả đơn vị tổ chức cho nhân viên khoa, phòng ký cam kết với lãnh đạo khoa, phòng và lãnh đạo khoa, phòng ký cam kết với lãnh đạo đơn vị thực hiện không khói thuốc lá tại đơn vị…

Xây dựng môi trường y tế không khói thuốc là mục tiêu quan trọng nhằm giảm thiểu bệnh tật, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Những nỗ lực của các bệnh viện, cơ sở y tế trong tỉnh đang từng bước tạo ra chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, để bảo vệ sức khỏe của bản thân, người thân và cộng đồng, mọi người cần chung tay xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc.