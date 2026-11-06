Chung tay xác minh thông tin liệt sĩ

Công an xã Hà Nha phối hợp rà soát, thu nhận thông tin thân nhân liệt sĩ. Ảnh: ĐVCC

Thực hiện chủ trương thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ để kết nối, đối chiếu với cơ sở dữ liệu hài cốt liệt sĩ, lực lượng công an tại các địa phương trên địa bàn thành phố chủ động rà soát, xác minh thông tin, phối hợp tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm.

Chung tay thu nhận mẫu ADN

Tại xã Hà Nha, Trung tá Phan Đại Nghĩa, Trưởng Công an xã cho biết, trong năm 2026, Công an xã tổ chức 2 đợt thu nhận, lấy mẫu ADN của 130 thân nhân thuộc 90 trường hợp liệt sĩ chưa xác định được thông tin, hài cốt.

Quá trình triển khai có sự phối hợp của các lực lượng công an tại cơ sở, trong đó đoàn viên thanh niên hỗ trợ rà soát danh sách, liên hệ thân nhân và hướng dẫn các thủ tục cần thiết. Với những gia đình có người cao tuổi, sức khỏe yếu hoặc đi lại khó khăn, các bạn đoàn viên đến nhà xác nhận thông tin hoặc hỗ trợ lấy mẫu xác nhận ADN.

Tuy nhiên, công tác này vẫn gặp không ít trở ngại. Một số thân nhân liệt sĩ chuyển nơi cư trú, đi làm ăn xa hoặc định cư ở nước ngoài khiến việc liên hệ, xác minh thông tin mất nhiều thời gian. Nhiều liệt sĩ hy sinh từ lâu, thân nhân có quan hệ huyết thống gần tuổi đã cao, sức khỏe yếu hoặc qua đời.

Trong khi đó, hồ sơ lịch sử của một số trường hợp chưa đầy đủ, thông tin về đơn vị công tác, quá trình hy sinh và nơi an táng ban đầu bị thất lạc hoặc chưa thống nhất giữa các nguồn tài liệu. Đáng chú ý, một số thân nhân đã đăng ký nhưng đang điều trị bệnh, sức khỏe chưa bảo đảm để lấy mẫu, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai.

Những khó khăn này đòi hỏi lực lượng chức năng tiếp tục kiên trì rà soát, cập nhật dữ liệu, phối hợp với gia đình và tìm giải pháp phù hợp đối với từng trường hợp. Vai trò của đoàn viên thanh niên vì vậy không chỉ nằm ở khâu hỗ trợ trực tiếp mà còn thể hiện qua sự bền bỉ trong tuyên truyền, vận động và kết nối thông tin tại cơ sở.

Công an xã Hòa Tiến tham gia hỗ trợ gia đình liệt sĩ trong quá trình thu nhận mẫu ADN. Ảnh: ĐVCC

Thiếu tá Đặng Minh Hội, Trưởng Công an xã Chiên Đàn thông tin, tại địa phương có 95 trường hợp đăng ký lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, trong đó đã thu nhận 66 mẫu. Đơn vị tiếp tục rà soát các trường hợp còn lại, phối hợp với gia đình để hoàn thành việc thu nhận theo kế hoạch.

Theo Thiếu tá Đặng Minh Hội, việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ có ý nghĩa quan trọng trong quá trình đối sánh, xác minh thông tin, hỗ trợ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Việc ứng dụng dữ liệu dân cư, dữ liệu sinh trắc học và công nghệ hiện đại góp phần nâng cao hiệu quả công tác xác nhận danh tính liệt sĩ. Do đó, lực lượng công an tiếp tục phối hợp với các tổ chức tại địa phương tuyên truyền, hướng dẫn thủ tục và vận động thân nhân tham gia.

Thắp lên hy vọng tìm danh tính liệt sĩ

Ngày 8/10/2026, Công an thành phố ban hành Kế hoạch số 551/KH-CATP-PQLHC về triển khai thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch hướng đến rà soát, lập danh sách thông tin liệt sĩ và thân nhân, bảo đảm dữ liệu chính xác, đầy đủ, để cập nhật Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ đối sánh và xác định thông tin liệt sĩ cũng như danh tính hài cốt liệt sĩ.

Công tác thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ được xã Hòa Tiến triển khai với sự tham gia của lực lượng công an và đoàn viên thanh niên. Đại úy Trần Hữu Quyết, Bí thư Chi đoàn Công an xã Hòa Tiến cho biết, trong đợt 1, đơn vị đã thu nhận mẫu ADN của 167 trường hợp. Thời gian tới, Công an xã tiếp tục phối hợp rà soát, bổ sung thông tin thân nhân liệt sĩ, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu ý nghĩa của việc thu nhận mẫu ADN và chủ động tham gia. Chi đoàn phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong hỗ trợ gia đình liệt sĩ, nhất là những trường hợp người cao tuổi, đi lại khó khăn.

Lực lượng công an xã Hòa Tiến đến nhà hỗ trợ thân nhân liệt sĩ thực hiện thu nhận mẫu ADN. Ảnh: ĐVCC

Đối với nhiều gia đình, hành trình tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ kéo dài qua nhiều năm, thậm chí nhiều thế hệ. Không ít thân nhân vẫn đau đáu mong muốn tìm thấy hài cốt, biết nơi an nghỉ của người thân, có thông tin chính xác để thực hiện việc thờ phụng, hương khói.

Thượng tá Bùi Ngọc Anh, Trưởng Công an xã Hòa Tiến cho biết, trong quá trình thực hiện, sự phối hợp của các tổ chức đoàn góp phần thực hiện hiệu quả công tác này. Bằng hình thức tuyên truyền trực tiếp, liên hệ qua gia đình và hỗ trợ cập nhật thông tin, đoàn viên thanh niên giúp thân nhân hiểu rõ ý nghĩa của việc lấy mẫu ADN, chủ động sắp xếp thời gian tham gia.

Hành trình tìm kiếm thông tin, danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn mà còn là tình cảm, nghĩa vụ của cộng đồng đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Mỗi mẫu ADN được thu nhận, mỗi thông tin được kết nối sẽ góp phần thắp lên hy vọng để những người con đã ngã xuống sớm được trở về với tên tuổi, quê hương và vòng tay gia đình.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố thông tin, tính đến ngày 31/10/2026, toàn thành phố đã lấy mẫu sinh phẩm tại 25.672 mộ liệt sĩ, lấy 13.793 mẫu giám định, đạt 53,72%, đồng thời quy tập được 123 hài cốt liệt sĩ. Trong nỗ lực chung đó, việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ do lực lượng công an triển khai góp phần bổ sung nguồn dữ liệu quan trọng, hỗ trợ quá trình đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.