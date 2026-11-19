Học sinh các địa bàn vùng biên giới được học tập trong ngôi trường hằng mơ ước.

Việc đưa các trường phổ thông nội trú khu vực biên giới vào hoạt động không chỉ là câu chuyện của ngành Giáo dục.

Từ xây dựng quy chế phối hợp, vận động học sinh ra lớp đến tổ chức sinh hoạt nội trú, bảo đảm an ninh, an toàn và chăm sóc sức khỏe, nhiều lực lượng cùng tham gia để những ngôi trường mới sớm hoạt động an toàn, ổn định.

Học sinh được bộ đội hướng dẫn làm quen với việc sinh hoạt và học tập tại ngôi trường mới.

Phối hợp để trường nội trú vận hành an toàn

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GD&ĐT Quảng Trị tổ chức Hội nghị ký kết quy chế phối hợp trong quản lý, hỗ trợ hoạt động các trường phổ thông nội trú khu vực biên giới từ năm học 2026-2027 với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

Sở GD&ĐT ký quy chế phối hợp với các đơn vị trong việc vận hành trường nội trú.

Tham gia ký kết có đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các xã biên giới Dân Hóa, Thượng Trạch, Đakrông, Hướng Phùng cùng các trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS trên địa bàn.

Theo quy chế, các bên phối hợp quản lý nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh; bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn trường học; chủ động phòng ngừa, xử lý các tình huống phát sinh, góp phần bảo đảm an toàn cho học sinh.

Một nội dung được chú trọng là giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm công dân và tinh thần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Các cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, sinh hoạt chuyên đề, giao lưu với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; tạo điều kiện để học sinh tham quan, học tập tại các đơn vị quân đội, đồn biên phòng và các địa chỉ giáo dục truyền thống.

Cùng với đó là phối hợp xây dựng nội quy, quy chế quản lý học sinh; tổ chức nền nếp học tập, sinh hoạt, lao động, rèn luyện và tự học; tăng cường phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, bạo lực học đường, tệ nạn xã hội, xuất nhập cảnh trái phép và những nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn, sức khỏe, sự phát triển của học sinh.

Quy chế phân định trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp trong quản lý, hỗ trợ hoạt động các trường phổ thông nội trú liên cấp khu vực biên giới.

Học sinh Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Thượng Trạch trong ngôi trường mới.

Tại xã Thượng Trạch, chính quyền địa phương cũng chủ động triển khai các phương án phối hợp sát với thực tế.

Ông Nguyễn Văn Đại, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Trạch cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và kế hoạch của các sở, ngành về đưa trường phổ thông nội trú liên cấp vào vận hành, địa phương đã phân công rõ người, rõ việc cho các cơ quan, đơn vị.

Để hỗ trợ nhà trường sớm ổn định hoạt động, địa phương huy động sự vào cuộc của các lực lượng, phối hợp với Công an, Quân sự, Đồn Biên phòng và các tổ chức chính trị - xã hội. Trong đó, lực lượng Biên phòng trực tiếp cử cán bộ, chiến sĩ hàng ngày túc trực, phối hợp Ban Giám hiệu và giáo viên vận hành thử nghiệm, giúp học sinh nhanh chóng làm quen với nếp sinh hoạt và môi trường giáo dục mới.

Công tác vận động học sinh ra lớp cũng được triển khai từ thôn, bản. Các đoàn công tác về tận địa bàn, làm việc với cấp ủy chi bộ, ban chỉ huy bản, ban công tác Mặt trận và gặp từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động. Nhờ đó, người dân đồng thuận, đưa con em đến trường theo kế hoạch.

“Bước đầu đến với ngôi trường mới, cả phụ huynh lẫn học sinh đều rất phấn khởi, an tâm trước cơ sở vật chất khang trang, điều kiện ăn ở nội trú đảm bảo cùng sự chăm sóc tận tình của đội ngũ giáo viên”, ông Nguyễn Văn Đại cho hay.

Sự đồng hành của Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Mặt trận và lực lượng vũ trang cũng tạo thêm điểm tựa để học sinh làm quen với môi trường mới, gắn bó với trường lớp.

Cùng chăm lo từng hoạt động, bảo đảm an toàn cho học sinh

Tại Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Thượng Trạch có 866 học sinh, với 9 lớp tiểu học và 12 lớp THCS. Trong đó có 453 học sinh ở nội trú.

Với số lượng học sinh lớn, việc tổ chức sinh hoạt nội trú đòi hỏi sự phối hợp thường xuyên giữa nhà trường, chính quyền địa phương và các lực lượng hỗ trợ.

Học sinh Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Thượng Trạch học tập trong môi trường khang trang, hiện đại.

Sự phối hợp này cũng đem lại tâm lý yên tâm hơn cho phụ huynh. Chị Trần Thị Hương, bản Cồn Roàng, xã Thượng Trạch, cho biết những ngày đầu con về sinh hoạt nội trú, gia đình lo lắng vì con còn nhỏ. Tuy nhiên, sự quan tâm của thầy cô và cán bộ, chiến sĩ giúp gia đình vững tâm hơn.

Đón nhận niềm vui trong ngôi trường mới, thầy Hoàng Đức Hoà, Hiệu trưởng nhà trường phấn khởi chia sẻ: "Hiện nay, toàn bộ học sinh đã tập trung về trường học tập. Cơ sở vật chất mới khang trang, hiện đại không chỉ nâng cao chất lượng dạy học và các hoạt động phong trào, mà còn mang đến mái ấm nội trú khang trang, giúp các em yên tâm ăn ở, sinh hoạt và rèn luyện".

Theo Đại tá Ngô Văn Dũng, Phó Chính uỷ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trên cơ sở quy chế phối hợp đã ký kết giữa Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh với Sở GD&ĐT cùng các xã trên địa bàn về việc tổ chức quản lý, vận hành các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp giai đoạn 1, Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các Đồn Biên phòng khẩn trương xây dựng và kế hoạch phối hợp với các nhà trường để triển khai đồng bộ các hoạt động, nhằm giúp các em ổn định sinh hoạt, đảm bảo nề nếp và yên tâm học tập.

Cụ thể, mỗi đơn vị đều thành lập và duy trì thường xuyên tổ công tác từ 7 đến 10 cán bộ, chiến sĩ túc trực hỗ trợ nhà trường. Giai đoạn đầu các cháu mới về trường, còn bỡ ngỡ, các đơn vị đã xây dựng thời gian hoạt động trong ngày, đồng hành cùng các cháu học sinh từ lúc báo thức, tập thể dục buổi sáng, hướng dẫn gấp xếp chăn màn, sắp đặt nội vụ vệ sinh cho đến khi các cháu đi ngủ.

Lực lượng Biên phòng phối hợp chặt chẽ với nhà trường nắm chắc quân số, thường xuyên tuyên truyền, động viên các cháu yên tâm đến lớp bởi những ngày đầu mới vào trường, nhiều em còn bỡ ngỡ, nhớ nhà. Bộ đội cũng hỗ trợ nhà trường trong khâu tiếp phẩm, chế biến các bữa ăn.

Về đảm bảo an toàn, do nhà trường vẫn còn một số hạng mục đang trong quá trình xây dựng, cán bộ, chiến sĩ đã chủ động cắm biển cảnh báo, giăng dây phân luồng di chuyển an toàn cho học sinh khi lên lớp, đồng thời phối hợp với nhà trường và Ban Quản lý dự án tổ chức phân luồng đảm bảo an toàn trong khuôn viên.

Đồng thời, tổ chức tuần tra, kiểm soát quanh khuôn viên vào ban đêm để bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối trước và sau khi các cháu đi ngủ.

Vấn đề chăm sóc sức khoẻ học sinh: Lực lượng quân y của các đồn đã chủ động phối hợp với y tế địa phương và y tế học đường hướng dẫn công tác chăm sóc sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm cho học sinh nội trú.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo và hỗ trợ 4 Đồn Biên phòng để xây dựng mô hình trực quan “Cột mốc biên cương - Mái trường liên cấp” nhằm giáo dục tình yêu quê hương, ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới cho các em.

Ý tưởng này đã được UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao; hiện đơn vị đang chỉ đạo các đồn xây dựng thiết kế 3D tích hợp cột mốc với không gian vui chơi của học sinh để báo cáo lãnh đạo tỉnh xem xét, phê duyệt.

Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng sẽ tổ chức các Tiết học biên giới nhằm tuyên truyền, giới thiệu cho các em những kiến thức về chủ quyền biên giới, đường biên, cột mốc quốc giới... Qua đó các em nâng cao nhận thức về vấn đề này.

"Từ khi đưa các học sinh về trường mới, các cán bộ, chiến sĩ luôn duy trì nền nếp, thức dậy sớm hơn học sinh và chỉ trở về đơn vị sau khi các cháu đã ngủ say cùng công tác tuần tra hoàn tất. Bộ đội biên phòng phối hợp các lực lượng đồng hành cùng học sinh, làm chỗ dựa tinh thần khi các em ở nội trú tại trường, động viên và hỗ trợ học sinh khi cần. Nhờ đó, các cháu đã dần hình thành nếp sống tự lập, có kỷ luật", Đại tá Ngô Văn Dũng cho hay.

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị cho biết, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đưa các trường phổ thông nội trú liên cấp khu vực biên giới vào hoạt động, Sở GD&ĐT đã tập trung chỉ đạo các nhà trường chủ động rà soát các điều kiện tổ chức dạy học, ăn ở, sinh hoạt nội trú; xây dựng phương án quản lý học sinh, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, bảo đảm các hoạt động của nhà trường được tổ chức đồng bộ, nền nếp và an toàn.

Cùng với đó, Sở đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, chính quyền các địa phương và các đơn vị liên quan xây dựng, ký kết quy chế phối hợp, phân định rõ trách nhiệm trong quản lý, hỗ trợ hoạt động của các trường.

Trong đó, lực lượng quân sự, biên phòng phối hợp hỗ trợ quản lý học sinh, duy trì nền nếp sinh hoạt, bảo đảm an ninh, an toàn; ngành Y tế phối hợp chăm sóc sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm; chính quyền địa phương huy động các lực lượng, tổ chức đoàn thể cùng tham gia hỗ trợ nhà trường.

Sở cũng yêu cầu các nhà trường thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan nắm bắt tình hình thực tế, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để cùng tháo gỡ.

Nhiệm vụ quan trọng đặt ra là vừa tổ chức vận hành trường theo đúng kế hoạch, vừa phải bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục, chăm lo tốt đời sống học sinh nội trú, nhất là trong giai đoạn đầu các em còn bỡ ngỡ khi xa gia đình. Qua đó, từng bước đưa các trường vào hoạt động ổn định, tạo môi trường học tập, sinh hoạt an toàn để phụ huynh yên tâm gửi gắm con em.