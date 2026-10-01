Chung tay vì sức khỏe và tương lai trẻ em gái

Nữ sinh Trường Tiểu học & THCS Gia Viễn (xã Cát Tiên 3) trong giờ học giáo dục thể chất

Trường học trang bị kỹ năng sống toàn diện cho nữ sinh

Tại Trường Tiểu học & THCS Gia Viễn (xã Cát Tiên 3), với 676 học sinh ở 23 lớp, Ban Giám hiệu phối hợp Đoàn Thanh niên và Hội đồng Đội xây dựng môi trường giáo dục an toàn, bình đẳng. Nhà trường lồng ghép giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên vào chương trình chính khóa và các hoạt động ngoại khóa.

Môn Sinh học trang bị kiến thức về sự phát triển cơ thể và vệ sinh đúng cách; môn Giáo dục công dân và hoạt động trải nghiệm tập trung hướng dẫn học sinh nhận thức giá trị bản thân, ứng xử chuẩn mực trong tình bạn khác giới và kỹ năng từ chối trước các nguy cơ xâm hại. Bên cạnh đó, các diễn đàn chuyên đề “Tuổi dậy thì - Những điều cần biết” cùng Tổ tư vấn tâm lý học đường và hộp thư “Điều em muốn nói” đã trở thành điểm tựa tin cậy, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc tâm sinh lý tuổi mới lớn.

Học sinh thảo luận về xây dựng lớp học hạnh phúc Tại Trường TH&THCS Gia Viễn (xã Cát Tiên 3).

Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học & THCS Gia Viễn cho biết, nhà trường chú trọng trang bị cho nữ sinh các nhóm kỹ năng cốt lõi như chăm sóc sức khỏe và nhận biết bản thân; an toàn trên không gian mạng; phòng chống xâm hại; làm chủ bản thân. Đồng thời, việc duy trì đa dạng các câu lạc bộ (CLB) như: cờ vua, bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, tiếng Anh, văn thơ, mỹ thuật và làm vườn đã tạo môi trường rèn luyện bản lĩnh, giúp các em phát huy vai trò thủ lĩnh và tích cực hòa nhập cộng đồng.

Em Nguyễn Thụy Vân Nhi - học sinh lớp 9A2, Trường Tiểu học & THCS Gia Viễn chia sẻ: “Nhà trường trang bị cho chúng em kiến thức, kỹ năng cần thiết ở tuổi dậy thì, từ chăm sóc cơ thể, dinh dưỡng, luyện tập đến sức khỏe sinh sản. Qua đó, chúng em biết tôn trọng, bảo vệ bản thân và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần”.

Các em thảo luận sôi nổi về tiêu chí lớp học hạnh phúc.

Y tế cơ sở chủ động bảo vệ mầm xanh

Song song với giáo dục học đường, Trạm Y tế xã đặc biệt chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe vị thành niên và nữ sinh. Lực lượng y tế cơ sở phối hợp chặt chẽ với nhà trường và cộng tác viên dân số tổ chức các buổi truyền thông chuyên đề về dinh dưỡng hợp lý, phòng, chống thiếu máu, vệ sinh kinh nguyệt và ngăn ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

“Đối với nhóm trẻ em gái vị thành niên có hoàn cảnh khó khăn là đối tượng dễ bị tổn thương và e ngại chia sẻ, Trạm Y tế xã ưu tiên theo dõi sát sao, tổ chức tư vấn riêng tư và hỗ trợ kịp thời, bao đảm các em đều có cơ hội phát triển toàn diện mà không ai bị bỏ lại phía sau”, ông Trần Đức Hiển - Giám đốc Trạm Y tế xã Cát Tiên 3 cho biết.

Ở góc độ quản lý, ông Phạm Văn Thành - Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Đạ Huoai nhấn mạnh, chăm sóc sức khỏe sinh sản và trang bị kỹ năng sống cho trẻ em gái vị thành niên, thanh niên là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng dân số.

Sinh hoạt CLB tiếng Anh với chủ đề kỹ năng bảo vệ bản thân cho học sinh.

Theo ông Thành, trẻ em gái hiện nay đang đối mặt với hàng loạt nguy cơ tâm sinh lý phức tạp. Về sức khỏe sinh sản là nguy cơ mang thai ngoài ý muốn, nạo phá thai không an toàn, các bệnh lây truyền qua đường tình dục và tâm lý e ngại khi gặp rối loạn kinh nguyệt hay bệnh phụ khoa. Trẻ em gặp áp lực tâm lý và không gian mạng: rối loạn lo âu, trầm cảm do áp lực học tập, nạn bắt nạt trên mạng xã hội và hội chứng tự hủy hoại. Đối với dinh dưỡng và kỹ năng bảo vệ là tình trạng thiếu máu thiếu sắt, rối loạn ăn uống, nguy cơ bị xâm hại tình dục cùng sự thiếu hụt kỹ năng phòng vệ và định kiến giới.

Để vượt qua rào cản do thông tin sai lệch và tâm lý e ngại khi đi khám, cần sự phối hợp từ gia đình, nhà trường và xã hội. Trẻ em gái cần được gia đình lắng nghe, nhà trường giáo dục phù hợp, Đoàn Thanh niên đồng hành và tiếp cận các dịch vụ y tế thân thiện.