Chung tay vì sức khỏe cộng đồng tại Campuchia

Khoảng 2.000 bà con gốc Việt và người dân Campuchia có hoàn cảnh khó khăn đã được khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà miễn phí. (Ảnh: HUY VŨ)

Tham dự buổi lễ khai mạc, có Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Minh Vũ, đại diện chính quyền địa phương, lãnh đạo Hiệp hội VCBA, Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện các doanh nghiệp đồng hành.

Chương trình được tổ chức tại Trường tiểu học Northern Samraong, quận Prek Pnov, với khoảng 2.000 bà con gốc Việt và người dân Campuchia có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn.

Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Minh Vũ. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Phát biểu ý kiến tại sự kiện, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đánh giá cao sáng kiến và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị tổ chức, sự hỗ trợ tích cực của chính quyền Đô thành Phnom Penh, cũng như tinh thần trách nhiệm vì xã hội của cộng đồng doanh nghiệp.

Đại sứ nhấn mạnh, hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân đạo mang thông điệp “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng - Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Campuchia” không chỉ góp phần chăm lo đời sống, sức khỏe cho người dân còn khó khăn, mà còn là minh chứng sinh động nhằm củng cố, thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống và tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước.

Chia sẻ tại sự kiện, đại diện chính quyền địa phương và lãnh đạo VCBA cũng bày tỏ vui mừng trước sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng, khẳng định đây là hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và sự gắn kết chặt chẽ giữa cộng đồng doanh nghiệp với người dân địa phương.

Các bác sĩ tiến hành siêu âm cho bà con. (Ảnh: HUY VŨ)

Chương trình huy động lực lượng gồm 175 y, bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế và tình nguyện viên từ Việt Nam và Campuchia. Bên cạnh việc khám bệnh, tư vấn sức khỏe, siêu âm và xét nghiệm cơ bản, Ban tổ chức cũng chuẩn bị 2 xe cứu thương túc trực cấp cứu, phát thuốc miễn phí, trao tặng hơn 1.000 chiếc kính lão và phục vụ đồ uống tại chỗ. Đồng thời, mỗi người dân đến khám còn nhận được một phần quà nhu yếu phẩm và tiền mặt hỗ trợ.

Chương trình lần này nhận được sự đồng hành, tài trợ thiết thực từ nhiều đơn vị doanh nghiệp, như Metfone, Ngân hàng BIDC, Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam (VRG), Angkor Milk cùng nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm tại địa bàn.