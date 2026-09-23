Chung tay vì phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Khánh Sơn đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm đồng hành, hỗ trợ hội viên và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, tiếp thêm động lực để chị em vươn lên trong cuộc sống.

Đồng hành giúp hội viên phát triển kinh tế

Để giúp hội viên phát triển kinh tế, Hội LHPN xã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi, tạo điều kiện để chị em có vốn đầu tư sản xuất, nâng cao thu nhập. Hiện nay, hội đang hỗ trợ 953 hộ vay vốn với tổng dư nợ hơn 69 tỷ đồng. Nguồn vốn ưu đãi đã giúp nhiều hội viên có thêm điều kiện phát triển sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống.

Gia đình bà Mấu Thị Bánh (thôn Tà Lương) là một trong những hộ được tiếp cận nguồn vốn này. Trước đây, gia đình bà Bánh có đất sản xuất nhưng thiếu vốn nên vợ chồng bà phải đi làm thuê để trang trải cuộc sống. Năm 2025, thông qua sự hỗ trợ của Hội LHPN xã, bà vay 100 triệu đồng để trồng khoảng 200 cây sầu riêng; đồng thời đầu tư hệ thống tưới nước, mua phân bón và các vật tư cần thiết phục vụ chăm sóc vườn cây. “Hiện nay, vườn sầu riêng đang phát triển tốt. Thời gian tới, tôi mong tiếp tục được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để có thêm điều kiện đầu tư, chăm sóc vườn cây”, bà Bánh chia sẻ.

Bà Mấu Thị Bánh chăm sóc vườn sầu riêng của gia đình.

Bên cạnh đó, để kịp thời hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hội đã chủ động rà soát, nắm bắt hoàn cảnh, nhu cầu của phụ nữ nghèo, cận nghèo, phụ nữ đơn thân. Trên cơ sở đó, hội triển khai các hình thức hỗ trợ phù hợp như: Hỗ trợ vay vốn, trao phương tiện sinh kế, tổ chức tập huấn kỹ thuật sản xuất… Từ đầu năm đến nay, hội đã trao 5 phương tiện sinh kế với tổng trị giá 10 triệu đồng từ nguồn kinh phí hoạt động hội.

Bà Cao Thị Đầm chăm sóc cây sầu riêng được hội hỗ trợ phương tiện sinh kế.

Một trong những hội viên được hỗ trợ là bà Cao Thị Đầm (thôn Tà Lương), thuộc hộ cận nghèo. Chồng mất, một mình bà nuôi 4 người con. Hiện nay, 3 người con lớn đã lập gia đình, bà sống cùng con gái út. Gia đình bà có 2.000m² đất sản xuất nhưng trước đây chủ yếu trồng bắp để làm thức ăn chăn nuôi gà, vịt. Được hội hỗ trợ 2 triệu đồng, bà Đầm bỏ thêm vốn mua 30 cây sầu riêng giống về trồng, với mong muốn chuyển đổi cây trồng để từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất và cải thiện thu nhập. “Hội không chỉ hỗ trợ tiền mua cây giống mà còn tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc sầu riêng, giúp tôi có điều kiện phát triển vườn cây, hy vọng sau này có thêm thu nhập”, bà Đầm chia sẻ.

Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ xã hỏi thăm tình hình sản xuất của gia đình bà Cao Thị Đầm (ở giữa).

Chăm lo, hỗ trợ trẻ em

Cùng với hỗ trợ hội viên,Hội LHPN xã đã vận động các tổ chức, mạnh thường quân và hội viên phụ nữ chung tay chăm lo, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Từ đầu năm đến nay, hội đã trao 9 suất học bổng (300.000 đồng/suất) cho học sinh nghèo vượt khó học tốt. Bên cạnh đó, hội nhận đỡ đầu 2 trẻ em mồ côi là Cao Minh Thái, Cao Thị Minh Thảo ở thôn Dốc Gạo. Hai em mồ côi cha, sống cùng mẹ, gia đình thuộc diện hộ nghèo tại địa phương. Để giúp các em có thêm điều kiện học tập và vươn lên trong cuộc sống, hằng tháng, hội hỗ trợ suất quà trị giá 500.000 đồng gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm. Đồng thời, vận động kinh phí tặng dụng cụ học tập, quần áo, sách vở cho các em trước thềm năm học mới.

Ngoài ra, hội còn phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Khánh Hòa tặng 1 xe đạp cho phụ nữ nghèo để đưa con em đến trường; phối hợp với các đơn vị tổ chức trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán…

Trao quà hỗ trợ cho gia đình trẻ em mồ côi được hội nhận đỡ đầu.

Bà Trần Thị Hương- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết, thời gian qua, ngoài hỗ trợ vốn và sinh kế, hội còn chú trọng tập huấn, nâng cao kiến thức cho hội viên như: Vận động 39 chị tham gia tập huấn về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho phụ nữ khởi nghiệp; 45 hội viên tham gia tập huấn đăng ký mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói; phối hợp mở 2 lớp tập huấn về chăn nuôi, kỹ thuật trồng và chăm sóc sầu riêng, thu hút 30-40 hội viên/lớp. Hội còn phối hợp trao quà cho hội viên, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vào các dịp lễ, Tết.

Thời gian tới, hội tiếp tục rà soát, nắm bắt nhu cầu của hội viên, nhất là phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn để triển khai các hình thức hỗ trợ phù hợp; đẩy mạnh tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đồng hành với phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Bên cạnh đó, huy động các nguồn lực chăm lo cho trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.