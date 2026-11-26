Từ hỗ trợ nhà ở đến tạo sinh kế, những nguồn lực được sẻ chia đang góp phần giúp các gia đình khó khăn cải thiện điều kiện sống, từng bước vươn lên.

Tạo điểm tựa để người nghèo vươn lên

Ông Lê Bá Bút - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kon Gang - cho biết: Năm 2026, xã đã huy động hơn 1,8 tỷ đồng xây dựng 14 căn nhà cho các hộ khó khăn. Trong đó, Quỹ Vì người nghèo xã hỗ trợ 450 triệu đồng xây dựng 9 căn; Hội CCB xã vận động xây dựng 1 căn trị giá 75 triệu đồng; Hội LHPN xã kết nối các tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng 4 căn với tổng kinh phí 240 triệu đồng. Các trường hợp thụ hưởng được rà soát, bình xét công khai, dân chủ, bảo đảm đúng đối tượng.

Xã Ia Dơk phát động Tháng cao điểm vì người nghèo, vận động nguồn lực chăm lo cho các hộ khó khăn. Ảnh: P.D

Gia đình chị Nguyễn Thị Hưng (SN 1980, thôn Đê Klanh, xã Kon Gang) thuộc diện hộ cận nghèo. Một mình chị vất vả nuôi 2 con nhỏ nên dù căn nhà tôn đã xuống cấp nhưng không có điều kiện xây mới. Tháng 5-2026, với sự hỗ trợ 50 triệu đồng từ Quỹ Vì người nghèo xã, 5 triệu đồng từ Hội LHPN xã và 70 triệu đồng do gia đình đối ứng, ngôi nhà mới đã hoàn thành, giúp 3 mẹ con chị có nơi ở ổn định, an toàn.

Tương tự, xã Tuy Phước Đông đã vận động hơn 900 triệu đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, qua đó hỗ trợ xây dựng 14 nhà Đại đoàn kết. Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lê Thị Thu Hà, mỗi hộ được hỗ trợ 60 - 80 triệu đồng, tùy nguồn lực và hoàn cảnh cụ thể. Các gia đình cũng chủ động đối ứng kinh phí xây dựng nhà kiên cố, bảo đảm an toàn trước diễn biến thời tiết khó lường.

Việc chăm lo người nghèo còn gắn với hỗ trợ sinh kế, học tập và an sinh xã hội. Hưởng ứng Tháng cao điểm vì người nghèo, chiều 12-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng đã trao 296 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở, phát triển sinh kế và trang trải chi phí học tập. Trong đó, gia đình ông Cai Văn Tâm (hộ cận nghèo, ở tổ 1) được hỗ trợ 170 triệu đồng xây dựng nhà ở từ nguồn đóng góp của Hiệp hội DN tỉnh, BIDV - Chi nhánh Nam Gia Lai, Công ty Tương Việt Hoa Sen Tây Nguyên và Quỹ Vì người nghèo phường.

Xã Tuy Phước Đông vận động nguồn lực xây dựng 14 nhà đại đoàn kết cho hộ khó khăn trong năm 2026. Ảnh: ĐVCC

Phát huy sức mạnh cộng đồng, giảm nghèo bền vững

Theo ông Siu Trung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, chăm lo cho người nghèo là nhiệm vụ trọng tâm được Mặt trận các cấp duy trì thường xuyên. Mặt trận các cấp đã xây dựng kế hoạch vận động Quỹ Vì người nghèo, phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và gia đình khó khăn.

Năm 2026, toàn tỉnh có hơn 3.500 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ, giúp đỡ thông qua các chương trình an sinh xã hội và hoạt động chăm lo của Mặt trận, các tổ chức thành viên. Riêng hỗ trợ về nhà ở, các cấp đã vận động xây dựng, sửa chữa trên 1.000 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn về nhà ở và gia đình có nhà bị sập đổ hoàn toàn do thiên tai, tổng trị giá trên 60 tỷ đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cũng vận động cơ quan, đơn vị, DN, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong tỉnh, ngoài tỉnh đóng góp Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Cứu trợ và các chương trình an sinh xã hội. Thông qua phối hợp với các tổ chức thành viên, Mặt trận kết nối nguồn lực với nhu cầu thực tế, chú trọng rà soát, bình xét đối tượng thụ hưởng, hạn chế hỗ trợ trùng lặp.

Trong Tháng cao điểm vì người nghèo (từ ngày 17-10 đến 18-11), Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh đã vận động, trao tặng hơn 10.000 suất quà với tổng trị giá trên 3,5 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư. Cùng với đó, hỗ trợ xây dựng hơn 140 nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí hơn 9 tỷ đồng, góp phần cải thiện điều kiện sống cho các hộ khó khăn.

Thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã trao 28.545 phần quà, 1.387 suất học bổng, 140 thẻ BHYT và 258 xe đạp, tổng trị giá quy đổi hơn 10,73 tỷ đồng.

Trong khắc phục hậu quả thiên tai và xóa nhà tạm, nhà dột nát, Mặt trận tỉnh đã tham mưu tạm ứng Quỹ Cứu trợ tỉnh 5,32 tỷ đồng; khảo sát, lựa chọn 15 gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn về nhà ở để xây dựng nhà tình nghĩa từ nguồn hỗ trợ 1,15 tỷ đồng của Tổng Công ty Điện lực miền Trung. Các hoạt động vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ người dân bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn cũng được duy trì.

“Thời gian tới, Mặt trận các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội đối với công tác giảm nghèo, an sinh xã hội; huy động nguồn lực hỗ trợ nhà ở, phát triển sản xuất, tạo sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm quản lý, sử dụng các nguồn quỹ công khai, đúng quy định; phối hợp nhân rộng những mô hình kinh tế hiệu quả, giúp người dân vươn lên thoát nghèo bền vững” - ông Siu Trung nhấn mạnh.