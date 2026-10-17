Chung tay vì người nghèo, lan tỏa nghĩa tình Hà Nội

Không chỉ hỗ trợ trước mắt, các chương trình còn hướng tới tạo sinh kế, việc làm, giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Huy động nguồn lực, sẻ chia yêu thương

Hưởng ứng Lễ phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Hà Nội năm 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các đơn vị trực thuộc và 126 xã, phường đồng loạt hưởng ứng, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp chung tay vì người nghèo.

Tính đến ngày 12-10, Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Hà Nội năm 2026 ghi nhận ủng hộ hơn 11,4 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy tinh thần trách nhiệm, sẻ chia trong cộng đồng tiếp tục được khơi dậy, tạo thêm nguồn lực chăm lo các đối tượng yếu thế.

Phường Đông Ngạc ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo". Ảnh: PV

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai nhấn mạnh, sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân là nguồn lực quý báu, góp phần giúp các gia đình có nơi ở ổn định, có điều kiện học tập, khám, chữa bệnh, tìm kiếm việc làm và phát triển sinh kế. Mỗi sự đóng góp không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm với cộng đồng, lan tỏa truyền thống tương thân, tương ái của người Hà Nội.

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã trích hơn 21,871 tỷ đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ xây mới, sửa chữa 192 nhà Đại đoàn kết. Trong đó, có 96 nhà dành cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cùng với đó, Mặt trận các cấp trao tặng 96 xe máy điện, 175 xe lăn và 10.997 suất quà tới các gia đình chính sách, hộ cận nghèo, công nhân, người lao động, trẻ em, phụ nữ và đồng bào có đạo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố và một số địa phương...

Nguồn lực cũng được huy động để hỗ trợ nạn nhân các vụ hỏa hoạn, tai nạn giao thông và người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ, sạt lở đất. Những kết quả này cho thấy công tác chăm lo người nghèo được triển khai theo nhiều hướng, từ giải quyết khó khăn trước mắt đến cải thiện điều kiện sống lâu dài.

Tại cơ sở, Tháng cao điểm “Vì người nghèo” được cụ thể hóa bằng những hoạt động phù hợp với từng địa bàn. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ô Chợ Dừa triển khai chương trình từ ngày 17-10 đến 18-11-2026, tập trung vận động nguồn lực xã hội, đồng thời rà soát nhu cầu của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các trường hợp đặc biệt khó khăn.

Đối tượng được quan tâm không chỉ có các hộ nghèo mà còn gồm trẻ em mồ côi, người cao tuổi cô đơn, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo và những người yếu thế cần trợ giúp. Các hình thức hỗ trợ được xác định theo nhu cầu thực tế, từ xây dựng, sửa chữa nhà ở, khám, chữa bệnh, hỗ trợ học tập đến cung cấp phương tiện sản xuất, học nghề, giới thiệu việc làm và kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ô Chợ Dừa Đào Thị Minh Hiền cho biết, địa phương chú trọng hỗ trợ đúng đối tượng, bảo đảm nguồn lực được sử dụng công khai, minh bạch, hiệu quả; đồng thời tăng cường hỗ trợ sinh kế để người dân có điều kiện ổn định cuộc sống, vươn lên bền vững.

Đưa tinh thần nhân ái vào những việc làm thường xuyên

Tại xã Thư Lâm, thời gian vừa qua, từ nguồn quỹ, xã đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho 29 hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đồng thời tổ chức các hoạt động chăm lo trẻ em, học sinh, sinh viên và người lao động khó khăn. Các tổ chức chính trị - xã hội cũng triển khai những chương trình như “Mẹ đỡ đầu”, trao quà cho học sinh và hỗ trợ đoàn viên, hội viên...

Phường Thanh Xuân ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo". Ảnh: PV

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thư Lâm Phạm Văn Nam cho biết, địa phương tiếp tục rà soát đúng đối tượng, đúng nhu cầu; tăng cường vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân tham gia đóng góp. Bên cạnh hỗ trợ trực tiếp bằng kinh phí, xã khuyến khích trợ giúp phương tiện sản xuất, học nghề, kết nối việc làm, tạo điều kiện để các gia đình từng bước ổn định cuộc sống. Việc tiếp nhận, phân bổ và sử dụng nguồn lực phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định.

Tinh thần chung tay vì người nghèo tiếp tục được lan tỏa tại nhiều địa bàn. Mới đây, các phường, xã: Đông Ngạc, Phú Thượng, Kiến Hưng, Thanh Xuân, Ứng Hòa, Dân Hòa... đã tổ chức chương trình phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026.

Thực tiễn tại các địa phương cho thấy, để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả bền vững, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận, chính quyền, các tổ chức thành viên, doanh nghiệp và nhân dân.

Tháng cao điểm “Vì người nghèo” là điểm nhấn trong công tác vận động xã hội, nhưng chăm lo người nghèo không thể chỉ diễn ra trong một tháng. Mỗi mái nhà được sửa chữa, mỗi cơ hội việc làm được kết nối, mỗi học sinh được tiếp sức đến trường hay mỗi gia đình vượt qua biến cố đều là kết quả cụ thể của tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng.

Từ sự vào cuộc của Mặt trận các cấp đến đóng góp của từng cơ quan, doanh nghiệp và người dân, nguồn lực xã hội đang được kết nối để đến gần hơn với những hoàn cảnh cần giúp đỡ. Khi sự sẻ chia gắn với nhu cầu thực tế và cơ hội vươn lên, tinh thần “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” sẽ trở thành hành động thường xuyên, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn Thủ đô.