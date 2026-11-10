Chung tay vì người nghèo, lan tỏa nghĩa tình Cửa Nam

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam Nguyễn Hoàng Trường và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phạm Thị Thu Thủy trao quà tới các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: PV

Chủ tịch UBND phường Cửa Nam Nguyễn Quốc Hoàn thông tin, năm 2025, quỹ “Vì người nghèo” phường Cửa Nam đã nhận được sự ủng hộ quý báu của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân trên địa bàn với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Trong năm 2025 và 2026, từ nguồn quỹ “Vì người nghèo”, phường đã thăm hỏi, động viên, tặng quà, trao trợ cấp đột xuất tới 215 trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, hội viên các tổ chức đoàn thể và những gia đình có khó khăn đặc biệt trong cuộc sống với tổng số tiền 373 triệu đồng; trao tặng 2 mái ấm tại xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An trị giá 60 triệu đồng/1 mái ấm; sửa chữa nhà đối với 1 hộ gia đình trị giá 100 triệu đồng.

Chủ tịch UBND phường Cửa Nam Nguyễn Quốc Hoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nguyễn Văn Dũng đón nhận biển ủng hộ và gửi thư cảm ơn đến các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm đã ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”. Ảnh: PV

Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cửa Nam và các tổ chức thành viên đã vận động các nguồn xã hội hóa để sửa chữa 2 mái ấm đối với 2 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại xã Kim Bình, tỉnh Tuyên Quang, trị giá 50 triệu đồng/1 mái ấm; trao tặng 10 chiếc xe đạp, hàng trăm suất quà và đồ dùng học tập tới các địa phương còn khó khăn với tổng số tiền trên 200 triệu đồng.

Chủ tịch UBND phường Cửa Nam nhấn mạnh, công tác an sinh xã hội không chỉ dừng ở việc trao tặng những món quà, mà phải hướng tới hỗ trợ đúng người, đúng nhu cầu, đúng thời điểm; tạo điều kiện để người dân tự tin vươn lên, ổn định cuộc sống và phát triển bền vững.

Tại chương trình, đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn đã phát động chương trình “Chung tay Vì người nghèo và an sinh xã hội phường Cửa Nam năm 2026”.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam Nguyễn Hoàng Trường trao quà hỗ trợ tới hộ cận nghèo. Ảnh: PV

Chia sẻ tại chương trình, bà Hà Thị Lan Hương (Trưởng ban Truyền thông Đoàn nghệ thuật Unesco Sen Việt) đánh giá, hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của toàn xã hội góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Trong thời gian qua, Đoàn nghệ thuật Unesco Sen Việt luôn tích cực tham gia ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội của địa phương, với mong muốn lan tỏa tinh thần "lá lành đùm lá rách", "tương thân, tương ái" trong cộng đồng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cửa Nam Nguyễn Văn Dũng thông tin thêm, ngay tại chương trình, quỹ “Vì người nghèo” phường Cửa Nam đã tiếp nhận tổng số tiền ủng hộ 745 triệu đồng từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Mọi nguồn lực đóng góp sẽ được chuyển đến những hoàn cảnh thực sự khó khăn, thiết thực hỗ trợ người nghèo, người yếu thế, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần thực hiện mục tiêu an sinh xã hội bền vững.