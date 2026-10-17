Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên trao hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại xã Định Hóa.

Những việc làm thiết thực

Hai năm trước, gia đình anh Tống Đình Nội, hộ cận nghèo ở thôn Khau Lai, xã Hợp Thành, được hỗ trợ hai con trâu để phát triển chăn nuôi. Mới đây, gia đình anh tiếp tục nhận được 6 con lợn giống cùng thức ăn chăn nuôi. Với một gia đình còn nhiều khó khăn, đây là nguồn lực thiết thực để phát triển sản xuất, tạo thêm thu nhập.

Anh Tống Đình Nội chia sẻ: Gia đình đang phấn đấu thoát nghèo trong năm nay. Tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp đã luôn quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện để gia đình vươn lên.

Thôn Khau Lai hiện có 169 hộ, trong đó còn 4 hộ nghèo và 2 hộ cận nghèo. Năm 2026, thôn phấn đấu giúp 2 hộ nghèo và 1 hộ cận nghèo thoát nghèo. Để đạt mục tiêu này, Ban Công tác Mặt trận thôn phối hợp với các đoàn thể nắm bắt hoàn cảnh từng gia đình, vận động cộng đồng chung tay hỗ trợ những trường hợp khó khăn.

Chị Đào Thị Thu Thảo, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Khau Lai, cho biết: Việc tập hợp, vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, kết nối các nguồn lực hỗ trợ là nhiệm vụ quan trọng, góp phần giúp các hộ khó khăn ổn định cuộc sống.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên trao quà tặng các hộ nghèo, hộ cận nghèo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ (ngày 8/2/20260.

Thực tế, mỗi gia đình có hoàn cảnh và nhu cầu khác nhau, có hộ cần vốn, con giống để phát triển chăn nuôi; có hộ cần việc làm ổn định; có gia đình lại cần hỗ trợ về nhà ở, giáo dục hoặc chăm sóc sức khỏe... Vì vậy, nắm chắc hoàn cảnh, xác định đúng nhu cầu và lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp là yếu tố quan trọng để nguồn lực phát huy hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã Hợp Thành, cho biết: Giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Toàn xã hiện còn 72 hộ nghèo và 82 hộ cận nghèo. Xã tập trung rà soát từng trường hợp, xác định nhu cầu hỗ trợ, đồng thời tăng cường phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhằm giúp người dân phát triển kinh tế, tiếp cận sinh kế và việc làm.

Còn tại xã Nghĩa Tá, công tác vận động nguồn lực chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhận được sự hưởng ứng của nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Trong hai năm (2025 - 2026), thông qua công tác tuyên truyền, vận động, xã đã tiếp nhận sự ủng hộ của 256 lượt tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã và cá nhân, với tổng số tiền trên 466 triệu đồng. Từ nguồn lực này, địa phương đã xây mới 7 căn nhà; hỗ trợ các vật dụng thiết yếu cho 1 gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Ma Doãn Kháng, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Tá, cho biết: Trong quá trình thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, địa phương nhận được sự phối hợp tích cực của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các cơ quan, đơn vị, các thôn và sự chung tay của nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. Nguồn lực vận động được đã góp phần giúp các hộ khó khăn xây dựng, sửa chữa nhà ở, từng bước ổn định cuộc sống.

Thời gian tới, địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập. Mục tiêu không chỉ là giúp bà con có nhà ở kiên cố mà còn tạo điều kiện để từng hộ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống lâu dài.

Các y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và Công ty CP Dược và Thiết bị y tế Hà Tuyên khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi tại xã Kha Sơn.

Năm 2026, công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh tiếp tục nhận được sự chung tay của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Tính đến tháng 9 năm 2026, hơn 144.000 suất quà, trị giá trên 96,5 tỷ đồng, đã được trao tới các hoàn cảnh khó khăn.

Trước những thiệt hại do thiên tai, tỉnh phân bổ 208,5 tỷ đồng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, khôi phục đời sống và sản xuất. Cùng với đó, 1.452 hộ được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở. Mỗi căn nhà được hoàn thiện là thêm một điểm tựa để người dân an cư, yên tâm lao động và từng bước vươn lên.

Các chính sách hỗ trợ y tế, giáo dục cũng được triển khai đồng bộ. Hơn 1,64 triệu người được hỗ trợ bảo hiểm y tế; 22.361 học sinh được hỗ trợ giáo dục với kinh phí khoảng 13 tỷ đồng. Ngoài ra, hơn 23.600 học sinh được hỗ trợ tiền ăn, tiền ở với tổng kinh phí khoảng 106 tỷ đồng và 1.786 tấn gạo.

Những kết quả trên cho thấy công tác an sinh xã hội ngày càng được triển khai toàn diện, hướng đến nhiều nhóm đối tượng. Tuy nhiên, để người dân thực sự thoát nghèo, các chính sách hỗ trợ trước mắt cần được kết nối với những giải pháp lâu dài, giúp họ có việc làm, sinh kế ổn định và khả năng tự chủ về kinh tế.

Để nguồn lực đến đúng nơi cần

Theo kết quả rà soát cuối năm 2025, Thái Nguyên có 18.568 hộ nghèo, chiếm 4,32% và 14.386 hộ cận nghèo, chiếm 3,35%; tỷ lệ nghèo đa chiều là 7,67%. Mục tiêu đến cuối năm 2026, là đưa tỷ lệ nghèo đa chiều xuống khoảng 5,87%, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,82%.

Để hoàn thành mục tiêu này, tỉnh xác định hỗ trợ trước mắt phải gắn với các giải pháp tạo sinh kế, việc làm và nâng cao thu nhập. Bởi nếu những khó khăn về vốn, kỹ thuật sản xuất và đầu ra sản phẩm chưa được tháo gỡ, người dân sẽ khó duy trì kết quả giảm nghèo, nguy cơ tái nghèo vẫn hiện hữu.

Đại diện lãnh đạo xã Phú Lương trao hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo.

Thực hiện Đề án Hỗ trợ sinh kế cho 1.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2026–2030, tỉnh đặt mục tiêu huy động tối thiểu 20 tỷ đồng, ưu tiên khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nguồn lực hỗ trợ được định hướng gắn với việc trang bị kiến thức, hướng dẫn phương thức sản xuất phù hợp, tạo điều kiện để người dân phát huy lợi thế của gia đình và địa phương.

Tín dụng chính sách tiếp tục là kênh hỗ trợ quan trọng, giúp người dân có thêm vốn đầu tư sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh. Đến nay, tổng dư nợ đạt gần 2.777 tỷ đồng, với hơn 39.100 khách hàng còn dư nợ. Tuy nhiên, để đồng vốn phát huy hiệu quả, bên cạnh việc tạo điều kiện tiếp cận vốn, cần tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng vốn đúng mục đích, áp dụng tiến bộ kỹ thuật và tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Một trong những hướng đi được chú trọng là kết nối các hộ sản xuất nông, lâm nghiệp, nhất là hộ nghèo và hộ cận nghèo, với doanh nghiệp, hợp tác xã, các nguồn cung đầu vào và thị trường tiêu thụ. Khi có điều kiện tiếp cận vật tư, kỹ thuật phù hợp và đầu ra ổn định, người dân sẽ nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập, từng bước chủ động hơn trong cuộc sống.

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh dự kiến bố trí trên 3.600 tỷ đồng triển khai 677 dự án, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xuống dưới 10%. Việc đầu tư hạ tầng, phát triển sản xuất và hỗ trợ sinh kế được kỳ vọng tạo thêm động lực để người dân phát huy tiềm năng, cải thiện đời sống và vươn lên bền vững.

Gia đình anh Tống Đình Nội ở thôn Khau Lai, xã Hợp Thành chăm sóc 2 con trâu được hỗ trợ.

Từ ngày 17-10 đến 18-11, Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2026 là dịp để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục chung tay ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát và thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, cho biết: Giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Mặt trận Tổ quốc tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhất là trong xóa nhà tạm, nhà dột nát và triển khai các chương trình an sinh xã hội.

Mỗi sự hỗ trợ, dù là vật chất, nhà ở hay sinh kế, đều góp phần giúp người dân vơi bớt khó khăn, có thêm điều kiện ổn định cuộc sống và vươn lên bằng chính sức lao động của mình. Để giảm nghèo bền vững, cần duy trì sự chung tay của cộng đồng, thực hiện hiệu quả các chính sách, sử dụng đúng mục đích nguồn lực hỗ trợ, đồng thời mở rộng cơ hội việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Đó cũng là cách để Thái Nguyên hiện thực hóa mục tiêu “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Những con số đáng chú ý trong công tác giảm nghèo, an sinh xã hội năm 2026 Đến tháng 9-2026, hơn 144.000 suất quà, trị giá trên 96,5 tỷ đồng, được trao tới các hoàn cảnh khó khăn. 208,5 tỷ đồng được phân bổ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. 1.452 hộ được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở trong năm 2026. Hơn 1,64 triệu người được hỗ trợ bảo hiểm y tế. Gần 2.777 tỷ đồng tổng dư nợ tín dụng chính sách, với hơn 39.100 khách hàng còn dư nợ. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh dự kiến bố trí trên 3.600 tỷ đồng triển khai 677 dự án.